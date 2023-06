Horóscopo de hoy: día viernes 30 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michael Phelps, 38; Monica Potter, 52; Mike Tyson, 57; David Alan Grier, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea un líder, no un seguidor. Preste más atención a lo que sabe y hace bien en lugar de dejar que otros intervengan y tomen el control. Exprese sus necesidades y deseos y aclare cualquier malentendido que pueda obstaculizar el progreso de este año. Confíe en usted mismo, crea en sus ideas y siga sus planes. Muestre el camino, y otros lo seguirán. Sus números son 4, 8, 13, 21, 26, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, impulsivo y cambiante. Es único y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese de sus responsabilidades antes de dedicarse a los pasatiempos placenteros. No presione a los demás para que hagan las cosas que usted no quiere hacer. La honestidad, el equilibrio y la integridad serán importantes si desea que los demás cooperen. Sea social, no emocional. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la flexibilidad y la incertidumbre emocional pueden llevar a la tentación y a malas decisiones. Piense en sus planes hasta el final y apóyese en alguien en quien pueda confiar para obtener buenos consejos. Una situación emocional aflorará rápidamente. En caso de duda, elija esperar o decir que no. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piénselo dos veces antes de hacer un movimiento. La disciplina valdrá la pena, y prestar más atención a lo que sucede en el hogar y en su vida personal reducirá el estrés y los malentendidos. Un presupuesto estricto eliminará las compras innecesarias. Se favorece el estar en buena forma física. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encontrará consuelo en las personas que comparten sus ideas. Comuníquese, hable sobre sus pensamientos y planes, y busque oportunidades para aprender de alguien que pueda ayudarle a completar su capacitación para marcar la diferencia. No deje que los celos de alguien frustren sus planes. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las emociones encontradas le dificultarán tomar una decisión sobre su dirección. No revele demasiada información a amigos y familiares antes de decidir qué es lo mejor para usted. Cree un estilo de vida asequible y libre de estrés. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio lo alentará a expresar sus intenciones y deseos. Vuelva a conectarse con personas que siempre han estado ahí para usted, ganará confianza y desarrollará un plan para mejorar su vida. Tanto los viajes como formarse profesionalmente son actividades favorecidas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese por tener un impacto positivo en los demás, pero no pague por el error de otras personas. Una evaluación honesta de una situación ayudará a determinar su próximo paso. Una fuerzas con alguien que tenga los mismos planes, y algo bueno sucederá. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si muestra amor y respeto puede ser estricto. Sacar el máximo provecho de los demás depende de cómo pregunte y de las instrucciones que ofrezca. Una imagen precisa de lo que quiere mantendrá sus costos bajos y sus resultados óptimos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome nota: alguien ofrecerá un punto de vista falso. Confíe en su capacidad de ser ingenioso e investigue cualquier cosa cuestionable. Se favorece un evento o actividad que proporcione información, buenos momentos y nuevos contactos. Se favorecen los viajes y el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio doméstico aumentará su comodidad y conveniencia. La oportunidad de usar su hogar para realizar negocios o recibir a posibles clientes resultará valiosa. No haga cambios innecesarios que causen problemas con alguien a quien ama o que lo endeuden. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tenga cuidado y evite cometer errores. No dude en hacer lo suyo y en concentrarse en dar lo mejor de usted, hacer nuevos amigos y explorar un lugar emocionante. Elija mostrar afecto en lugar de palabras para decirle a alguien cómo se siente. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evalúe su situación financiera y compruebe su valor. Busque oportunidades de ampliar su futuro financiero. Actualice sus habilidades para adaptarse a las tendencias. No pierda de vista sus sueños ni la búsqueda de la felicidad. Viva la vida a su manera. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.