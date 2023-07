Horóscopo de hoy: día domingo 02 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Margot Robbie, 33; Alex Morgan, 34; Ashley Tisdale, 38; Larry David, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reconsidere sus planes a largo plazo y haga ajustes. Preste más atención a aquello que lo hace feliz y trace la mejor ruta para alcanzar su objetivo. No pierda el tiempo en algo que no puede cambiar. Concéntrese en lo que es factible y contribuirá a su felicidad. No deje nada al azar ni en manos de otra persona. Su destino depende de sus acciones, inteligencia y disposición para hacer que las cosas sucedan. Sus números son 5, 16, 20, 26, 31, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comunicativo, enérgico y espontáneo. Es firme y genuino.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga algo enérgico o emprenda un proyecto de superación personal que aumente su capacitación y lo haga más apto para avanzar en el campo elegido. Estar en su mejor momento le dará la confianza para alcanzar su meta. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un viaje de un día, una reunión o aprender algo nuevo despertará su imaginación y le ayudará a tomar una nueva dirección. Tenga en cuenta cuánto cuestan las cosas antes de inscribirse en algo que está más allá de su presupuesto. No haga movimientos innecesarios. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): juegue con sugerencias y posibilidades emocionantes que requieran aportes materiales y cambios en el hogar que ofrezcan espacio y tiempo para promover su sueño. Una sociedad que proporciona gastos y responsabilidades compartidas hará su vida más fácil. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje tiempo suficiente para hacer las cosas correctamente y todo encajará. El interés externo le traerá a una oportunidad que no esperaba. Mezcle negocios con placer y deje fluir sus ideas creativas; algo bueno sucederá. Haga que sus prioridades sean la salud y el estado físico. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga algo diferente. Acérquese a las personas, lugares y pasatiempos que lo motiven. Reciba la vida con los brazos abiertos y descubra algo nuevo sobre usted y sus seres queridos. El crecimiento personal y el desarrollo de relaciones significativas le brindarán satisfacción. Póngase de parte de aquellos comprometidos con lo que lo hace feliz. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no está dispuesto a adaptarse a las tendencias se extenderá la inestabilidad emocional. Aprenda todo lo que pueda y cambie lo que sea necesario, pero no ignore lo que sucede a su alrededor. Si desea aprovechar al máximo su día se requiere inteligencia. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recorra distancias, investigue, viaje y enfrente las barreras emocionales con convicción. No ejerza presión sobre los demás a menos que tenga la intención de estar a su lado y hacer su parte. La precisión y el detalle impresionarán a quienes consideren lo que tiene para ofrecer. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase firme en asuntos de dinero, empresas conjuntas y mejoras en el hogar. Use su imaginación y le resultará más fácil darle un nuevo giro a una vieja tendencia. Elija un enfoque sofisticado y se conectará con colaboradores valiosos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un momento para reevaluar lo que ha hecho y lo que queda por hacer. Tener un plan establecido ayudará a calmar la confusión y lo alentará a ampliar su alcance. Controle su ritmo y haga todo lo posible para mantenerse actualizado mientras explora las posibilidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los asuntos de dinero y a quién supervisa qué. El conocimiento es el camino hacia la iluminación y al mantenimiento del equilibrio. La comunicación es el camino hacia nuevos comienzos y a una mayor comprensión de lo que es bueno para usted y sus seres queridos. No deje nada al azar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense en grande, pero no se comprometa si no cuenta con un respaldo. Póngase en contacto con las personas que comparten sus preocupaciones, pero no deje que nadie le robe el protagonismo. Comparta sus intenciones y vea quién encaja y está dispuesto a contribuir con algo que valga la pena. Se favorece el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus planes para adaptarlos a sus necesidades. Simplifique su vida y tenga en cuenta lo que es importante para usted. Establezca sus metas y compártalas con sus seres queridos. Hable sobre mejoras en el hogar para asegurarse de que nadie se quede fuera. Siga las reglas y haga que su posición sea legítima. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.