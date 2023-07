Horóscopo de hoy: día lunes 03 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Munn, 43; Andrea Barber, 47; Shawnee Smith, 54; Montel Williams, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable con el corazón y tocará a los que escuchan. Un enfoque genuino de la vida, el amor y la felicidad conducirá a oportunidades que le ayudarán a convertir sus habilidades, conocimientos y experiencia en algo concreto. Niéguese a ser un seguidor cuando su corazón está en perseguir sus sueños, esperanzas y deseos. Confíe en sus instintos cuando se trata de asociaciones y empresas conjuntas. Crea en usted mismo y controle su destino. Sus números son 9, 13, 22, 25, 33, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, único y demostrativo. Es sensible y aprovecha las oportunidades que se le presentan.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las palabras son importantes. Asegúrese de comprender las consecuencias de sus acciones. Una charla seria puede no ser bienvenida, pero resolverá los problemas. Considere sus opciones; puede estresarse sobre lo que debe hacer o puede hacer que las cosas sucedan y seguir adelante. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea receptivo con las personas que tienen algo que ofrecer y aprenderá algo que le ayudará a avanzar. La comunicación, los viajes y la capacitación brindarán conexiones valiosas y nuevas oportunidades. No acepte nada arriesgado ni poco saludable. Evite a las personas tóxicas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que puede hacer por sí mismo o para mejorar su situación. La ayuda externa tendrá un costo que tal vez no quiera pagar. No deje que lo agobien el drama ni los individuos manipuladores. Reorganice su hogar para hacer su vida más fácil. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus pensamientos y aclare rápidamente cualquier malentendido. Tiene mucho que ganar si es persistente y está abierto a sugerencias. No deje nada al azar y creará algo que lo hará destacar. Comprométase con alguien o con algo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención. No se exceda ni permita que la tentación le pase factura emocional, financiera o físicamente. Ponga en marcha un plan que le ayude a reducir sus gastos y motive tanto el ejercicio físico regular como adoptar hábitos alimenticios adecuados. Mantenga la vida simple y cambie solo lo que sea necesario. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la observación le ayudará a tomar mejores decisiones. Investigue, reúna datos y haga lo correcto. El cambio comienza con usted. Explore las posibilidades y modifique lo que no le funciona. Concéntrese en sus objetivos y sus sueños se convertirán en realidad. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evalúe su situación, analice su posición y descubra cómo mejorar las cosas. Ofrezca ayuda física, pero no done dinero ni se ofrezca a pagar por el error de otra persona. Preste atención a los detalles, o alguien se quejará o lo criticará. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no corra riesgos innecesarios. Preste atención a lo que otros hacen y dicen. Prepárese para frenar hábitos y encontrar formas eficientes de alcanzar sus objetivos. El cambio en la forma en que ve las asociaciones conducirá a una mejor comunicación y más oportunidades. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): programe algo que lo haga sonreír o lo aliente a lucir y hacer lo mejor que pueda. Cuidado con los argumentos de venta engañosos diseñados para quedarse con su dinero. Una ganga solo vale la pena si es algo que necesita. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las posibilidades son infinitas. Mantenga los ojos abiertos y no dude en aprovechar lo que se le presente. Un atractivo concepto financiero llamará su atención. Si se trata de una excelente alternativa a su situación actual, hágala realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no comparta información personal ni financiera. Cuide las relaciones importantes y proteja lo que es suyo. No se involucre en chismes y solo transmita información honesta que sea de su interés. Limite el gasto y el pagar por otros. Difunda la paz, no la discordia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está en una buena posición; no dude en hacer un movimiento. Calcule el costo de sus planes y comparta sus pensamientos con aquellos afectados por sus decisiones. La comunicación lo acercará a alguien que comparte sus creencias y metas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.