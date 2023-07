Horóscopo de hoy: día martes 04 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Melanie Fiona, 40; Becki Newton, 45; Andrew Zimmern, 62; Geraldo Rivera, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acuda a aquellos en quienes confíe para que le digan la verdad y le aporten buenos consejos. Mantenga sus finanzas en orden y no caiga en la tentación de gastar en cosas que no necesita. La espontaneidad puede ser emocionante y atractiva, pero también puede generar gastos no deseados. Utilice sus conocimientos y experiencia para reconocer lo que quiere y cómo hacer realidad sus sueños. La tenacidad y la creatividad darán sus frutos. Sus números son 6, 17, 21, 27, 32, 43, 46

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, adaptable y perspicaz. Es curioso y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): afronte el cambio inevitable. Convierta lo negativo en positivo usando lo que está disponible para ir más allá de lo que lo está deteniendo. Deje que sus acciones hablen por usted; su impacto provocará cambios. Elija la paz sobre las batallas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga no a la tentación y canalice su energía en algo que valga la pena. Comparta sus sentimientos con aquellos que necesita de su lado para proceder. Un plan que ofrezca algo para todos le ayudará a obtener las contribuciones que necesita para alcanzar su meta. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la preparación es la clave del éxito. Trabaje solo para evitar contratiempos y tentaciones. Reorganice su día para acomodar sus objetivos y modifique su entorno para asegurarse de completar lo que quiera lograr. El amor, un estilo de vida saludable y la superación personal aumentarán su confianza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades. Aprenda todo lo que pueda y pruebe sus teorías antes de invertir tiempo y dinero. Llame a los expertos, pero no revele sus secretos. Mantenga todo lo que haga simple, efectivo y dentro del presupuesto. La disciplina le ayudará a evitar tentaciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): déjese un amplio espacio de maniobra. Apártese de la negatividad, la manipulación y el exceso. Ame y aprecie quién es y lo que puede lograr. La gratitud brindará oportunidades y felicidad. Cuando se encuentre con un obstáculo, use su ingenio y tome una ruta diferente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice su vida, amor y felicidad, y reflexione sobre qué le brinda alegría. Depende de usted llenar su vida con lo que lo hace sentir confiado y optimista sobre el futuro. No haga modificaciones para beneficiar a otros; cambie para mejorar su vida. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que pueda para ayudar a los demás, pero no a expensas de su salud ni su bienestar financiero. No permita que las preocupaciones profesionales perturben las relaciones personales. La comunicación abierta es necesaria en todos los frentes para que su vida funcione sin problemas. No deje nada al azar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese de la inestabilidad; reaccionar de forma exagerada causará vulnerabilidad. Procure obtener en su vida la seguridad y estabilidad que le permitan la libertad de explorar y desarrollar lo que lo motiva y lo sacia y así convertirse en el señor de sus dominios. Exprese sus pensamientos y deseos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): estudie su situación financiera y haga cambios que le ayuden a ahorrar. No deje que nadie se aproveche de usted. Preste atención a lo que ofrezca y cómo utiliza sus habilidades para alcanzar sus objetivos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un par de cambios domésticos afectarán sus relaciones. Siga el rastro del dinero para descubrir cómo tomar atajos y generar capital. Piense de manera original y perfeccione sus habilidades para adaptarse a las tendencias. Una asociación parece prometedora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que sus emociones se desborden. Los excesos lo meterán en problemas. Evite la tentación y a aquellos que tratan de aprovecharse de usted. No permita que la ira lo aparte de alguien a quien ama; con la verdad llega la claridad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): profundice y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Depende de usted encontrar una forma original de lograr un cambio que mejore su conjunto de habilidades y logros profesionales. Una ganancia financiera o un regalo inesperado parece prometedor. Ponga fin al gasto emocional. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.