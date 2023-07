Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Rapinoe, 38; Dave Haywood, 41; Edie Falco, 60; Huey Lewis, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no abarque demasiado. Una actitud minimalista lo impulsará a decir no a aquellos que intentan apoderarse de su dinero o metas y reemplazarlos por algo que los beneficie a ellos, no a usted. Un enfoque pragmático de la vida, el amor y la felicidad y una fuerte creencia en usted mismo y en sus habilidades lo llevarán a una posición en la que se sienta cómodo. Sus números son 7, 13, 23, 29, 34, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted sabe aprovechar las oportunidades, es generoso y complaciente. Es imaginativo y espontáneo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga algo que disfrute. Cuide su salud o sus necesidades físicas. Propóngase trabajar para terminar lo que empieza. No permita que nadie juegue con usted ni que lo desafíe a un debate o a una situación sin salida. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): lo que hagan los demás será una señal reveladora de quiénes son y qué quieren. Un cambio inesperado lo dejará en una posición vulnerable. No se involucre en eventos ni actividades que no pueda afrontar. Diga no a cualquier persona que le pida demasiado. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche, evalúe y verifique los hechos antes de hacer un movimiento. Mostrar algo de disciplina le ayudará a evitar terminar en una posición vulnerable. Dedique tiempo a cultivarse y cuidarse. Confíe en sus instintos y concéntrese en dar lo mejor. Evite gastos innecesarios. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el gasto emocional no resolverá los problemas. Haga su mejor esfuerzo para simplificar su vida y acérquese a personas que le brinden ánimo y sentido común. La experiencia es una excelente maestra. Aprenda sus lecciones y evite cometer el mismo error dos veces. Cambie solo lo necesario. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): simplifique su vida. Dirija su energía hacia el crecimiento personal, a hacer crecer sus ahorros y a utilizar sus habilidades para reflejar las tendencias. Depende de usted construir una fuerte presencia entre sus pares y transmitir confianza y liderazgo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación, la capacitación y rodearse de personas excepcionales le ayudarán a avanzar. No se aleje de alguien por ser diferente de usted; juntos, pueden contribuir mutuamente al éxito. Si mezcla negocios con placer, florecerán los contactos y superará sus expectativas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ofrezca una mano amiga en lugar de una donación en efectivo a una causa. Adopte un enfoque original sobre el trabajo y el dinero y en cómo invierte su tiempo, y descubrirá que puede hacer y obtener mucho si trabaja duro. Limite sus gastos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche, comuníquese y solucione cualquier diferencia que tenga con un amigo, pariente o colega. Cuide mejor su reputación y su salud. La indulgencia excesiva pasará factura a su cuenta bancaria y a su cuerpo. Cambie su mentalidad hacia el minimalismo y a un estilo de vida saludable. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ahorre para algo que quiera en lugar de endeudarse. La tranquilidad influirá sobre su salud y sobre su reputación. Sea bueno con usted mismo y dirija su energía al beneficio personal. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable sobre sus pensamientos e intenciones antes de sacar su tarjeta de crédito. Obtenga información de sus seres queridos antes de correr un riesgo potencial con su dinero o su apariencia. No deje que sus emociones dominen su disciplina. Diga no a las asociaciones financieras. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea observador y más astuto que quien intente aprovecharse de usted. Una decisión repentina conducirá al arrepentimiento. No se deje arrastrar por la excitación que alguien más promueve; en cambio, concéntrese en el crecimiento personal y en obtener ganancias. Cultive relaciones significativas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde su dinero y sus posesiones en un lugar seguro. Investigue algo interesante y descubrirá cómo usar sus cualidades para ganar terreno. Aprenda todo lo que pueda. Crea en usted mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.