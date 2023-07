Horóscopo de hoy: día jueves 06 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Hart, 44; Tia Mowry, 45; Tamera Mowry, 45; Sylvester Stallone, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: descubra todo lo que necesita saber para alcanzar su meta. Viva y aprenda de sus errores, encuentre formas originales de recuperar lo que más quiere. No se rinda con los que ama, pero no deje que lo depriman. La comunicación es la mejor manera de garantizar la seguridad mental, emocional y financiera. Controle sus emociones, diga la verdad y ofrezca soluciones acertadas. Sus números son 6, 14, 20, 24, 31, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, flexible y demostrativo. Es intenso e insistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en quienes lo aman, no en alguien que le llena la cabeza con tonterías. Exprésese a través de sus acciones y amabilidad, y ganará respeto y gratitud. Cambie lo que sea necesario; la impulsividad lo llevará en la dirección equivocada. El crecimiento personal traerá ganancias. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hable sobre sus planes con alguien cercano a usted. Llame a los expertos para asegurarse de que no se ha perdido un detalle importante. Apártese por un tiempo de las personas con las que no puede contar o que muestran inestabilidad. Viva de acuerdo con las reglas y no corra riesgos innecesarios. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reconsidere su estrategia, verifique la información y siga pautas simples que lo lleven a la superación personal y a una mejor rutina de vida. No ignore un cambio en usted mismo o en alguien cercano a usted. Haga preguntas, consulte a un experto y haga lo que sea mejor para usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a lo que hacen los demás y descubra cómo protegerse de personas y situaciones tóxicas. Tome el camino menos transitado y únase a aquellos que comparten sus preocupaciones, creencias y soluciones. Deje que sus acciones hablen por usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): regule sus gastos. No sienta que tiene que seguir el ritmo de los demás, solo necesita competir con usted mismo. Haga aquello que le brinde paz mental y oportunidades. Ponga más energía en prepararse para un futuro mejor. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no comparta demasiada información. Trabaje entre bastidores y preste atención a los detalles, así diseñará el plan perfecto para mejorarse a usted mismo y a lo que quiere lograr. Una reunión lo conectará con alguien que puede ayudarle a sobresalir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): vaya donde está la acción y participe en algo energizante. Ayudaría si hiciera el trabajo físico para sentir el júbilo de ensuciarse las manos. Haga su parte y los resultados lo sorprenderán. Las acciones hablan más que las palabras. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): avance en casa investigando y ocupándose de su lista de cosas por hacer. Aprenda del proceso y descubrirá que terminar lo que comenzó le brinda tranquilidad y más diversión. La práctica hace a la perfección. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome precauciones, verifique la información y póngase a usted mismo por delante. Mejore su capacitación a través de actividades educativas y preparándose para el éxito. Al tratar de avanzar la constancia marcará la diferencia. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se sienta presionado. Tome decisiones, mantenga el control y haga que las cosas sucedan. Un cambio en el hogar jugará a su favor y lo acercará al estilo de vida que desea. Si puede imaginarlo, puede hacerlo realidad. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga su mente abierta, pero no la llene de tonterías. Haga lo que debe y utilice sus recursos para garantizar un camino despejado. No se arriesgue a dañar su reputación, sus buenas relaciones ni su bienestar físico por el beneficio o el amor de otra persona. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de comenzar organice sus planes. Saber cómo quiere que se desarrollen las cosas le ayudará a lograrlo. La comunicación es vital, y ponerse en el centro de atención valdrá la pena. Un gesto romántico cambiará su estilo de vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.