Horóscopo de hoy: día jueves 13 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ken Jeong, 54; Cheech Marin, 77; Harrison Ford, 81; Patrick Stewart, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año ayudar a los demás cambiará su vida y su perspectiva sobre lo que es importante. Busque alternativas que le ayuden a usted y a los demás, y ganará confianza y apoyo para hacer algo que beneficie a muchos. Lo que haga marcará la diferencia. Permita que sus acciones surjan de su corazón, y su sinceridad brillará y atraerá a personas compatibles. Sus números son 4, 11, 20, 26, 33, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, cariñoso y creativo. Es cauteloso y paciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mezcle los negocios con el placer y algo bueno sucederá. No tenga miedo de hacer cambios ni de pedir algo que quiera. Haga su parte y su esfuerzo no pasará desapercibido. Comparta sus pensamientos y siga adelante. El cambio personal será emocional. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga los ojos abiertos. Ocúpese de sus responsabilidades, independientemente de lo que suceda a su alrededor. No permita que nadie juegue con su corazón. Tome usted las decisiones en lugar de dejar que alguien más tome el control. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no revele secretos ni difunda chismes. Es probable que alguien le proporcione información falsa para tomarlo por sorpresa. Interésese por todo y por todos, y ofrezca sugerencias y hechos positivos para respaldar sus pensamientos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome el camino menos transitado y vea a dónde lo lleva. Deje que sus descubrimientos alimenten su imaginación y lo animen a aprender todo lo que pueda para que su viaje sea un éxito. Lo que haga superará sus expectativas. Tenga cuidado cuando haya dinero en juego. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): realice cambios sutiles para ayudar en situaciones delicadas. Ser el embajador de buena voluntad alentará a otros a unirse a su equipo. Ponga su corazón en lo que elija y cambie lo que no le funcione. Elija la paz y el amor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija ser comprensivo y compasivo en lugar de dejar que la ira se apodere de usted o de que prevalezcan la negatividad y la crítica. Obtendrá respeto y lealtad si resuelve los problemas en lugar de echar leña al fuego. Sea positivo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recurra a aquellos en quienes confía. Las conversaciones que tengan cambiarán la forma en que se desarrollará su día. Una actitud positiva generará sugerencias que le animen a elegir comportamientos saludables, paz y amor. El romance va en aumento. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea un buen amigo. Escuchar y observar le brindará las herramientas para ayudar a las personas que le importan a tomar mejores decisiones. Mejore su vida explorando una salida creativa que le interese. Su fuerza proviene de trabajar hacia algo positivo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque la verdad antes de hacer recomendaciones. La forma en que maneja las situaciones emocionales determinará cómo lo tratarán los demás. Contemple la mejor manera de ayudar a los demás sin ponerse en peligro a sí mismo. Proceda con compasión y comprensión. Invierta en su futuro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que un cambio en el hogar le cause preocupación y estrés. Viva dentro de sus posibilidades y sea agradecido por lo que tiene. Invierta en sí mismo y aprenda habilidades que le ayuden a administrar mejor sus finanzas. No deje que sus emociones lo lleven a realizar gastos innecesarios. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): organice su hogar a conciencia para asegurarse de aprovechar al máximo su día y alcanzar sus objetivos sin dudar. Tome el control en lugar de dejar que otros dicten lo que sucederá a continuación. Si se coloca a sí mismo en primer lugar hay un beneficio personal a su alcance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no esté demasiado ansioso por compartir sus intenciones. Si se le da la oportunidad, un amigo o familiar interferirá con sus planes. Mantenga sus emociones bien ocultas a las personas negativas. La posibilidad de crear una oportunidad de aumentar sus ingresos parece prometedora. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.