Horóscopo de hoy: día jueves 20 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Julianne Hough, 35; Judy Greer, 48; Josh Holloway, 54; Carlos Santana, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ordene sus gastos y establezca un presupuesto que alivie el estrés y lo mantenga avanzando financieramente. No cuente con otros para que se encarguen de las responsabilidades que le corresponden. Use este año para completar los asuntos pendientes y para encontrar formas diferentes de mejorar su juego y salir adelante. No tiene nada que perder y mucho que ganar si se enfoca en ser y dar lo mejor de sí. Sus números son 3, 11, 16, 22, 28, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, servicial y creativo. Es trabajador e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome la iniciativa y pruébese a sí mismo ante quienes tienen poder; logrará avances y marcará la diferencia. No haga un movimiento financiero apresurado. Deje que sus instintos sean su guía y que su inteligencia le marque el camino a seguir. La superación personal no pasará desapercibida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga las cosas en perspectiva. No sienta que tiene que seguir a la multitud ni hacer promesas difíciles de cumplir. Ponga su energía en el cuidado de sus responsabilidades y de su felicidad. Los excesos le pesarán y alterarán su presupuesto. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pase tiempo con sus seres queridos o arregle su espacio para adaptarlo a su estilo de vida. No deje que le moleste lo que otros hagan o digan. Deje que brille su actitud librepensadora y haga aquello que lo hace feliz. Arregle su espacio, pero no exceda el presupuesto. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en contacto con amigos perdidos hace mucho tiempo. Asista a una reunión, establezca nuevos objetivos e investigue cómo llegar a donde quiere ir. Deje que su intuición lo ayude a tomar mejores decisiones en lugar de confiar en otra persona para que lo guíe. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que aquello que hacen los demás se interponga en su camino ni perturbe su día. Diríjase en una dirección que lo haga sonreír. Ponga su energía en hacer el mejor trabajo y ganarse el sustento. Desafíese a usted mismo y aprenda de la experiencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se sacrifique, las posibilidades son infinitas. Tome una postura y muévase estratégicamente para ayudar a eliminar la inestabilidad y la incertidumbre emocional. Haga preguntas y descubrirá soluciones viables. Es su jugada; haga que cuente. Invierta en sí mismo y en su futuro. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aléjese de las personas agresivas y de las situaciones incómodas. Acérquese a aquellos que comparten sus inquietudes, creencias e integridad. Hay mucho que ganar si es fiel a usted mismo, lleva una vida simple y mantiene un presupuesto estricto. Intente marcar la diferencia. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que sus acciones hablen por usted. Si dice demasiado o alude a algo falso, se desacreditará a usted mismo y perderá una oportunidad de crecer. No trate de impresionar a los demás; Conviértase en el artífice de su éxito y felicidad. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que sus emociones, ni una situación en la que alguien lo ponga, dicten lo que sucederá a continuación. Exprese su opinión y prepárese para hacer lo suyo. Confíe y crea en sí mismo, y encontrará el camino que mejor se adapte a sus necesidades. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconsidere cómo gana y administra su dinero. Con algo de ingenio y cambios en el estilo de vida, puede reducir su estrés y maximizar su capacidad de disfrutar lo que ofrece la vida. Modifique sus condiciones de vida y prospere. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): esté dispuesto a escuchar, pero no se inscriba en algo que no le interesa para complacer a los demás. Alguien ofrecerá información falsa para captar su atención. Lea la letra pequeña antes de decidir involucrarse. Invierta en usted mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en las responsabilidades y en cómo usar sus habilidades y experiencia para avanzar. Diga no a la tentación y a las personas que intentan desviarlo por un camino que no puede permitirse. Proteja su posición, reputación y futuro. No se quede atrapado en el pasado; avance ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.