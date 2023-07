Horóscopo de hoy: día viernes 21 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Juno Temple, 34; Justin Bartha, 45; Josh Hartnett, 45; Jon Lovitz, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para avanzar. Aprenda todo lo que pueda, desarrolle sus habilidades y comuníquese con quienes puedan responder sus preguntas. Tome la iniciativa y canalice su energía en aprender, viajar e interesarse más en lo que hacen los demás. Estas interacciones le permitirán acceder a la información que despertará su imaginación y lo orientará en una dirección positiva. No deje piedra sin remover. Sus números son 7, 18, 23, 27, 32, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es leal, impulsivo y servicial. Es caritativo y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no puede complacer a todos, pero con enfoque y disciplina se deleitará a usted mismo. Asuma la responsabilidad de su felicidad y socialice con personas que le ofrezcan muchas opciones y temas de reflexión. No se pierda el romance, la socialización y la superación personal. Viva la vida a su manera. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no pierda de vista su presupuesto ni sus intenciones. Busque un camino directo para evitar confusiones y emociones encontradas sobre cómo proceder. Preste más atención a aquello que lo motiva y menos a lo que hacen o dicen los demás. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase enfocado en lo que puede lograr y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Su aporte lo colocará en una buena posición y ayudará a influir en cualquiera que esté indeciso. Mezcle los negocios con el placer y ganará terreno. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aprenda y aplique información o experiencia a lo que se le presente. Su tenacidad y coraje lo impulsarán a convertir su plan en realidad. No se quede corto con lo que quiere ni se rinda ante los obstáculos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): demasiadas cosas demasiado rápido lo pondrán en una posición vulnerable. Reduzca la velocidad, sea observador y elija su dirección en base a su intuición y al costo. Considere los cambios no deseados como una oportunidad de probar algo nuevo. Sepa cuándo decir que no y siga adelante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): su entusiasmo le abrirá puertas. No se niegue una oportunidad por la razón equivocada. Si muestra empatía y comprensión conseguirá que los demás vean las cosas a su manera. Un desafío le ayudará a generar confianza y le enseñará a no rendirse. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): identifique sus necesidades físicas y financieras. No permita que nadie lo lleve por el camino equivocado. Haga lo que sea mejor para usted y no corra riesgos que puedan causar pérdidas, lesiones o enfermedades. Utilice la experiencia, el conocimiento y el encanto para alcanzar su objetivo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe su situación y planee la mejor ruta hacia la victoria. Cuanto menos revele sobre sus planes, más fácil será seguir adelante. Canalice su energía para tomar las precauciones necesarias mientras se abre camino hacia la cima. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): controle su ritmo y cuestione las fuentes de las que obtiene su información antes de hacer un movimiento. No ignore su inteligencia ni su capacidad de ver a través de los demás. Confíe en sus instintos y trabaje solo. Aprenda de la experiencia y de cómo lo tratan los demás. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje de cuestionarse y adopte una postura. La oportunidad es clara, pero habrá muchos desvíos y obstáculos que sortear en el camino. Sea sensible a lo que otros están experimentando, pero no pague por errores que no le pertenecen. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participe en eventos que lo conecten con personas que puedan brindarle información sobre algo que desea realizar. Si no expresa sus intenciones y no muestra honestidad, las asociaciones experimentarán problemas. Simplifique las cosas usando el sentido común, la integridad y la verdad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): con respecto a sus pasiones siga a su corazón. Sea creativo, original y esté listo para conquistar el mundo. Deje de soñar y empiece a actuar; el progreso lo motivará a terminar el viaje que trazó para sí mismo. No deje nada al azar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.