Horóscopo de hoy: día martes 25 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Lafferty, 38; D.B. Woodside, 54; Matt LeBlanc, 56; Illeana Douglas, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no permita que sus emociones tomen el control, llevándolo por un camino que puede costarle económica, física o legalmente. No deje nada al azar, revise cada movimiento que quiera hacer. La precisión y los detalles jugarán un papel importante en su éxito, así que no escatime y haga que la continuidad sea parte de su plan. Una oferta solo vale la pena si es lo mejor para usted. Elija sabiamente. Sus números son 3, 15, 22, 26, 34, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es flexible, servicial y persuasivo. Es sensible y orgulloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acepte la vida, concéntrese en los logros y deje de preocuparse por lo que no puede cambiar. Use su inteligencia como guía y su fuerza y coraje para que le ayuden a seguir adelante. Enfrente cualquier desafío con entusiasmo y ganas de triunfar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque una alternativa ante la negatividad y logrará su objetivo. Cree oportunidades en lugar de esperar que se manifiesten de la nada. No apoye a nadie que quiera crear divisiones. Hágase cargo, mantenga la paz y apacigüe la discordia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la ira y el malestar conducirán a restricciones. Busque el lado positivo de una situación y sugiera afirmaciones positivas a cualquiera que intente derribarlo. Tome decisiones basadas en sus hallazgos, no en rumores ni en lo que alguien más está difundiendo para beneficiarse. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en algo que lo apasione y marcará la diferencia. La superación personal le ayudará a aumentar sus activos y disminuir sus pasivos. Piense fuera de la caja, hable con expertos y realice cambios orientados a objetivos. Haga el trabajo usted mismo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aclare la información antes de aceptar participar. Alguien omitirá detalles desagradables para disuadirlo de alejarse. Haga las preguntas difíciles y plantee temas de interés. Use su inteligencia y no tenga miedo de dejar pasar la oportunidad. Proteja sus derechos y su reputación. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vaya más allá de lo que otros están dispuestos a hacer y dará el ejemplo. Eleve la vara y establezca el estándar, así marcará la diferencia. No a todo el mundo le gustarán los cambios que implemente, pero aquellos a quienes agraden valdrán su tiempo y esfuerzo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que dicen los expertos, haga preguntas y acepte cualquier ayuda que le ofrezcan. Las conexiones que establezca lo alentarán a participar en algo que marque la diferencia. Se beneficiará más si ofrece su tiempo y habilidades, no dinero en efectivo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga de su zona de confort y explore lo que está disponible. Haga un movimiento porque se adapta a sus necesidades, no porque alguien más lo esté impulsando a participar. Tome medidas agresivas para mejorar su vivienda y estilo de vida. No ofrezca promesas vacías. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la comunicación y la coherencia son la norma. Sea específico con respecto a sus creencias y peticiones. Diga no a cualquiera que intente manipularlo o confundirlo con teorías no comprobadas o información falsa. Demuestre profesionalismo usando acciones y palabras. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga adelante con una actitud positiva y atento a cualquier oportunidad que se le presente. Un cambio que tiene el potencial de beneficiarlo financiera, física o emocionalmente aliviará el estrés y estimulará su imaginación. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea consciente de lo que otros hacen y dicen. No se involucre en una situación emocionalmente agotadora. Limite sus compras y no gaste en reformas innecesarias. Ponga su energía en cuidar lo que tiene. Dé prioridad a sus relaciones. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): destine lo que puede permitirse a lo que quiere lograr. Trace un camino que le ayude a cumplir el estilo de vida que quiere vivir. Cambiar la forma en que maneja o gana su sustento parece prometedor si comercializa sus habilidades en consecuencia. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.