Horóscopo de hoy: día martes 03 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seann William Scott, 47; Neve Campbell, 50; Gwen Stefani, 54; Chubby Checker, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año participe, ponga de su parte y hará conexiones valiosas. Lo que haga por los demás no será olvidado y las recompensas que reciba le ayudarán en tiempos difíciles. No permita que la ira alimente su fuego, la acción positiva ofrece mayores beneficios y mayor estabilidad. Tome medidas para mejorar la salud, las amistades y la felicidad; a cambio recibirá favores. Fomente las relaciones, pero mantenga separados su dinero y sus posesiones. Sus números son 9, 13, 22, 27, 34, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, reflexivo y actual. Es dedicado y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en el dinero, en cómo sacarle provecho y en establecer un presupuesto que lo mantenga alejado del desorden financiero. Desafíese a sí mismo a establecer límites, ponerse en forma y fomentar relaciones significativas. Ámese a sí mismo lo suficiente como para dejar de lado las influencias tóxicas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga cambios y cúmplalos. La responsabilidad conducirá a la estabilidad y la tranquilidad. No ceda ante alguien que crea en planes descabellados para hacerse rico rápidamente. Cambie sólo lo que sea necesario y práctico. Use el sentido común. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese por alcanzar su meta. Dedique su energía a las responsabilidades que implican un aumento o un puesto respetado. No permita que nadie lo supere utilizando afirmaciones falsas. Un cambio físico aumentará su confianza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aclare los hechos antes de actuar. Poner el carro delante del caballo lo dejará expuesto a las críticas. Espere el momento oportuno, haga que su equipo participe y utilice sus cualidades y disciplina para marcar la diferencia. No dé demasiado margen de maniobra a los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no inicie cambios que no se pueda permitir. Su atractivo vendrá de lo que hace, de cómo elija vivir y de cómo trata a los demás, no de su apariencia. Concéntrese en impactar positivamente en los demás, ganará impulso y cosechará las recompensas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sus acciones obrarán en su contra. Obtenga información clara y preste atención a lo que es realmente posible. Si no quiere sufrir pérdidas hay un cambio que requiere atención. Dé pequeños pasos para asegurarse de que cada acción que lleve a cabo se realice sobre terreno sólido. Proteja las relaciones significativas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se involucre en algo debido a la tentación. Lea entre líneas y determine la mejor manera de proteger sus derechos y posesiones. Un regalo o gesto tendrá condiciones. Piénselo dos veces antes de aceptar el excesivo entusiasmo de alguien más. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio de ritmo le ayudará a ver lo que sucede desde una perspectiva diferente. Busque lo bueno y lo positivo en todo y en todos, y descubrirá algo sobre sí mismo y sobre cómo puede hacer del mundo que lo rodea un lugar mejor. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no crea todo lo que escucha. Haga preguntas, recopile hechos y diga la verdad. Alguien lo sorprenderá con datos confidenciales. Piense detenidamente antes de responder o transmitir información. Ponga su energía en sus responsabilidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aprenda todo lo que pueda. No entre en un debate que no puede ganar. Investigue, considere sus creencias y evalúe su dirección. Será necesario un cambio positivo en el hogar si quiere afectar su futuro. Confíe y crea en sí mismo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ate los cabos sueltos, baje la cabeza y tome el camino más cómodo en lugar de seguir o apaciguar a alguien que le pide que haga lo contrario. Sus acciones marcarán la diferencia en su estilo de vida y en lo que puede lograr. Siga a su corazón. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evalúe las situaciones y busque una manera práctica de lidiar con cualquier cosa que afecte su bienestar emocional. Confíe en sus instintos y no tenga miedo de hacer lo suyo. Ponga su energía donde le brinde el mayor rendimiento y lo haga sentir orgulloso. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.