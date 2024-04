Horóscopo de hoy: día lunes 08 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Kitsch, 43; Sung Kang, 52; Robin Wright, 58; John Schneider, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no pierda de vista la pelota. Manténgase enfocado en lo que es importante para usted y, para alcanzar sus metas personales, financieras y físicas, confíe en la experiencia y el conocimiento que ha perfeccionado. Sea innovador. Establezca estándares altos y no permita que influencias externas lo lleven por el camino equivocado. Sólo usted sabe lo que necesita para hacer su vida más fácil. Elija aquello que lo haga feliz y no mire atrás. Sus números son 8, 11, 19, 23, 31, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted tiene iniciativa, es optimista y flexible. Es divertido y carismático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite correr riesgos físicos, emocionales o financieros. Escuche y constate cualquier información que reciba. Trate de agregar estabilidad a su vida evitando el estrés causado por la incertidumbre y la desinformación. El cambio positivo es posible si crea oportunidades y las aprovecha hasta las últimas consecuencias. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga seguros su dinero, posesiones e ideas. Alguien estará ansioso por quitarle su dinero o engañarlo. Si busca oportunidades, se desarrollará un cambio positivo. Depende de usted dar el primer paso y hacer que las cosas sucedan. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado; alguien estará ansioso por desviarlo o aprovecharse de usted. Guarde su información personal para sí mismo y sea observador al tratar con socios o con quienes le hagan ofertas imposibles. Si alguien le pide dinero o intenta cobrar de más, aléjese. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no ofrezca demasiada información ni adorne situaciones. Debe ceñirse a la verdad y utilizar su perspicacia e intuición para hacer realidad sus sueños. Llame a aquellos con quienes sabe que puede contar y deje que comiencen los cambios que desea. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que respalden una plataforma que le permita mostrar su oferta. Utilice tácticas físicas, emocionales e intelectuales para dar una visión integral de las posibilidades. No se quede corto por permitir que alguien interfiera con sus planes. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje en suspenso las cosas que no puede cambiar y luego regrese para mejorar lo que sea factible. Participe en eventos y pasatiempos que amplíen su conocimiento y le ayuden a ver lo que es posible. Realice cambios en casa para ampliar su comodidad. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esté atento a los gastos. Si no presta atención el dinero se le escapará de las manos. No permita que la ira arruine su día ni su relación con alguien cercano. Dedique más tiempo y esfuerzo a mejoras personales. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es hora de agitar las cosas y cambiar su vida. Evalúe qué lo estabiliza, ofrezca refuerzos positivos y comience a construir la infraestructura necesaria para albergar la transformación que desea llevar a cabo. Cree sus propias oportunidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea feliz y viva su vida a su manera. No permita que nadie lo limite ni lo controle. Investigue y elija lo que sea mejor para usted. Un cambio de carrera parece atractivo. Antes de aceptar, analice los detalles y obtenga lo que desea por escrito. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encuentre alternativas que ofrezcan eficiencia en el hogar. Reducir sus gastos generales le ayudará a recuperar el control que necesita para equilibrar su vida personal y profesional. Cuanto más práctico sea, más ahorrará. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para reflexionar y reconectarse con espíritus afines. Un ajuste de actitud le ofrecerá una alternativa realista a su estilo de vida. No permita que los cambios que otros elijan lo tienten a seguir su ejemplo. Su mejor camino es hacia la felicidad personal. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de comenzar su viaje compruebe los obstáculos. Infórmese y prepárese físicamente para su próxima empresa. El tiempo y el esfuerzo que dedique evitarán contratiempos innecesarios. Rodéese de personas de confianza. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.