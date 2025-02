Horóscopo de hoy: día jueves 13 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mena Suvari, 46; Kelly Hu, 57; Peter Gabriel, 75; Stockard Channing, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año aléjese del caos emocional. Un enfoque práctico de la vida, el amor y las operaciones diarias marcará la diferencia entre ganar terreno y mantenerse a flote. Confíe en su inteligencia, ingenio y capacidad de visualizar lo que es mejor para usted y hacer cumplir las reglas y regulaciones que necesite para continuar por el camino que desea. Diga no a la tentación y sí al buen estado físico, la salud y a vivir dentro de sus posibilidades. Sus números son 5, 18, 26, 28, 32, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, impredecible y único. Es emocional y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite depender de nadie más que de sí mismo y se ahorrará disgustos y desilusiones. Si cree en sí mismo y en sus capacidades tiene lo necesario para triunfar. Ponga su energía en mejorar y hacer lo que es correcto y mejor para usted y sus seres queridos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense dos veces antes de gastar dinero innecesariamente. Salga a caminar, invite a alguien a tomar un café o piense de qué puede desprenderse para ahorrar dinero o para obtenerlo mientras ordena su espacio. La tentación, la indecisión y el comportamiento de excesos serán su perdición. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuestione a todos y a todo antes de aceptar participar. Use su inteligencia, sus conexiones y su gran energía para hacer cumplir sus deseos. Evite convertir un asunto emocional en algo gigantesco debido a una exageración o a información falsa. Dedique su tiempo y esfuerzo a la mejora personal en lugar de intentar hacer una nueva versión de otra persona. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su imaginación y desarrollará ideas que harán que su trabajo o sus responsabilidades sean más manejables. Tendrá el impulso para completar lo que comience pero cierta tendencia a cambiar de opinión a mitad de camino, lo que le costará tiempo y dinero. Manténgase en el buen camino y aléjese de las personas manipuladoras. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): marque las casillas mientras avanza en una dirección saludable. Entrar en una rutina y mantener conscientemente una dieta saludable y una actividad física regular lo llevarán a una actitud positiva y a tomar decisiones de sentido común. Reencontrarse con viejos amigos, asistir a una reunión o hacer del amor una prioridad será estimulante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite los dramas y las situaciones que no puede controlar. Niéguese a quedar atrapado en la batalla de otra persona o a pagar el precio de un error que usted no cometió. Use su perspicacia para conectarse con aquellos que tienen algo que aportar. Elija su círculo sabiamente y juegue para ganar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cumpla las reglas y normas, y mantenga la información oculta de cualquiera que no tenga autoridad pero que pueda sofocar sus objetivos. Concéntrese en reunir información y socializar con personas optimistas que tengan una visión de lo que se debe hacer y lo que no y que le harán la vida más fácil. El beneficio y la superación personal se ven favorecidos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): muestre interés, pero no acepte nada por la razón equivocada. Elija un camino que le permita hacer las cosas a su manera y pruebe lo que le interese. La creación de redes, las conferencias y la conexión con alguien de su pasado que pueda ofrecer una perspectiva diferente de su situación serán lo mejor para usted. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use sus habilidades y su tiempo para promover sus intereses, no para beneficiar a alguien más que probablemente no haría lo mismo por usted. Busque oportunidades y tome la iniciativa para fortalecer su posición, lo que le dará la influencia necesaria para promover sus ideas y habilidades con carisma y estilo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): use el sentido común y sepa cuándo rechazar una oferta que no es la adecuada para usted. Los resultados positivos se obtienen implementando cambios que se adapten a sus necesidades, buscando la mejor oportunidad a un precio que pueda pagar y prosiguiendo con mucha energía y confianza. Sea honesto consigo mismo y con los demás. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese el tiempo de evaluar sus relaciones y considerar qué cosas o que personas son saludables para usted y las modificaciones necesarias para lograr la paz mental. Poner orden en su espacio le ayudará a obtener claridad con respecto a las personas con las que se relaciona y su influencia sobre usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): diga lo que piensa, pero prepárese para enfrentar la controversia. La mejor manera de avanzar es la honestidad, la integridad y el juego limpio. Haga preguntas, evalúe las respuestas y tome decisiones que no lo comprometan a usted ni a las metas que se propuso alcanzar. Ponga su energía en mejorar su salud y expandir sus intereses. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.