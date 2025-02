Horóscopo de hoy: día martes 18 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shane Lyons, 37; Molly Ringwald, 57; John Travolta, 71; Yoko Ono, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su gran concentración lo llevará a la meta. Use su ambición, imaginación y creatividad única para llevar sus sueños al siguiente nivel. La disciplina, la determinación, el orgullo y los principios sólidos no lo decepcionarán. La creación de redes y la socialización lo conducirán a oportunidades exclusivas y a un sentido de pertenencia que aumentará su confianza lo suficiente como para superar sus expectativas. El centro de atención es suyo. Sus números son 4, 11, 17, 22, 31, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es adorable, sensible y perspicaz. Es ambicioso y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique más tiempo y esfuerzo a las mejoras en su hogar y a su relación con sus seres queridos. No esconda sus sentimientos y haga promesas que no tenga problemas en cumplir. Una opción profesional resultará más atractiva de lo que esperaba. Mantenga sus planes en secreto hasta tener todo en su lugar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene más control del que cree. Muestre pasión en su voz y en sus gestos. Deje en claro sus planes, sígalos con entusiasmo con la intención de terminar lo que empieza. No permita que nadie descarrile sus planes ni que lo lleve por mal camino. Cíñase a su idea y presupuesto originales. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): respire profundo y replantee su estrategia. Tenga cuidado con cualquiera que intente controlarlo o redirigirlo. La investigación es su mejor amiga y su boleto al éxito. Llegar a la meta dependerá de su capacidad de mantener el rumbo. Actualice su apariencia y presentación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede hipnotizar a quienes conversan con usted, por lo que es un día ideal para promover sus objetivos. Salga y socialice con personas que puedan ofrecerle ideas y ayudarle a avanzar. Asista a eventos que le interesen y entablará conversaciones que le permitirán ahorrarse tiempo y dinero. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en avanzar, mejorando sus inversiones y participando en eventos, seminarios e investigaciones que le ayuden a mantenerse al día profesionalmente. Puede obtener ganancias personales si utiliza su imaginación. Use su encanto y un empujón amistoso para convencer a los demás de que contribuyan y hagan realidad sus sueños. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome una postura y hable sobre lo que puede hacer para abordar asuntos que le resulten problemáticos o situaciones que carecen de lo necesario para llegar hasta el final. Su aporte lo colocará en una posición clave, permitiéndole tener un impacto y convertirse en una persona influyente en su campo de especialización. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga el dinero. Sea creativo con las inversiones y dedique tiempo y esfuerzo a ser más astuto que cualquiera que intente interponerse en su camino o robarle protagonismo. No permita que su necesidad de mantener la paz le cueste dinero. No se eche atrás; use la inteligencia, el coraje y la fuerza para avanzar. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estudie sus opciones, desarrolle un plan excepcional y persiga su destino con orgullo y originalidad. Asista a eventos que fomenten el uso del conocimiento y la experiencia para eclipsar a la competencia y atraer a su lado a las personas que más lo pueden beneficiar. La comunicación, los incentivos y la promesa de posibilidades de ganar dinero endulzarán el trato. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en conectarse con las personas adecuadas, establecer relaciones y construir un vínculo sólido con quienes puedan ampliar su visión y ayudarle a expandir sus intereses. Reconozca quién es confiable y quién está tratando de aprovecharse de usted. Las palabras son fáciles de decir, las acciones hablan. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice con atención las empresas conjuntas. No todos compartirán los mismos intereses o estándares. Elabore un presupuesto con el que pueda vivir y rechace una oferta que requiera compartir gastos con alguien poco confiable. Una salida le ayudará a desahogarse y definir sus objetivos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los asuntos de dinero, al aumento del costo de vida y a la elaboración de un presupuesto para lo que es importante para usted. Considere un cambio, pero no haga nada que no sea favorable desde el punto de vista financiero. Reducir sus gastos generales le dará tiempo y tranquilidad. Venda los artículos que ya no necesita. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca límites, céntrese en lo que es importante y disfrute. Una sonrisa acompañada de un cumplido le ayudará a ganar favores. Dude en hacer sugerencias poco realistas o promesas que no pueda cumplir. Diga no a la tentación que desvíe su atención de las metas que se propuso lograr. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.