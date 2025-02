Horóscopo de hoy: día viernes 28 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Aldean, 48; Ali Larter, 49; Eric Lindros, 52; Pat Monahan, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acepte los cambios que reduzcan sus gastos generales, le ayuden a crecer personalmente y fomenten un estilo de vida saludable. Concéntrese en aquello que lo haga sentir revitalizado, imparable y listo para conquistar el mundo. Diga no a la indulgencia, al bagaje emocional y a quienes intentan tentarlo a hacer algo que no promueve su iniciativa. Sea fiel a sí mismo y aléjese de quienes intentan convencerlo de hacer algo que no esté en su lista de deseos. Sus números son 8, 13, 24, 28, 37, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, agradecido y persuasivo. Es considerado y efectivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se rinda, no ceda ni permita que la ira salga a la superficie. Su mejor respuesta es el éxito. Concéntrese en lo que puede hacer y llegará a la cima y disfrutará de la gloria y la gratificación de lograr sus objetivos. El crecimiento personal es suyo. Donde hay un propósito, hay un significado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): descubra el placer del cambio positivo y concéntrese en hacer que su entorno sea cómodo. Quédese con las personas y los pasatiempos que lo tranquilizan. Invierta su energía en algo que enriquezca su vida y lo oriente en una dirección que lo lleve a la plenitud y la alegría personal. Alimente su fuego interior. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un paso a la vez. Minimice sus planes para asegurarse de hacer lo mejor que pueda y alcanzar sus objetivos. El crecimiento personal tiene un costo, pero en última instancia, ayuda a preparar el terreno para un mejor mañana. Experimente nuevos lugares y conozca gente interesante, pero no permita que nadie se aproveche de usted. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá el impulso, la imaginación y las habilidades para superarse. Dé buen uso a su energía a, haga lo mejor que pueda y promocione quién es y lo que puede hacer. Atraerá atención, interés, sugerencias y conexiones valiosas que le indicarán una dirección próspera. Evite los riesgos físicos y emocionales. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a cómo mira y responde a los demás. Sea el que ofrece sugerencias positivas, tiende una mano y aplica sus habilidades y conocimientos para facilitar las situaciones. Concéntrese en solucionar los problemas, no en ocultarlos, y se convertirá en la persona a la que recurren en su círculo. La superación personal y el romance se ven favorecidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga en marcha sus planes. Genere impulso, dibuje una sonrisa en su rostro y participe en conversaciones que cambien la forma en que la gente lo percibe y lo que intenta lograr. Sea imaginativo con su dinero y encontrará una manera de hacerlo rendir. Una mente abierta conducirá a nuevos comienzos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salga y diviértase. Participe, involúcrese en eventos emocionantes y amplíe su sentido de lo que es posible. Use su base de operaciones como trampolín y evolucionará en una dirección que sorprenderá a todos. Es hora de comenzar una aventura que despierte su imaginación e invite a nuevas amistades. El romance está en ascenso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): relájese, disfrute y deje que las fichas caigan donde tengan que caer. Ponga su corazón y su alma en explorar aquello que le brinda alegría y descubrirá algo que ama hacer y que también puede brindarle prosperidad. Convierta sus gustos en nuevas posibilidades y avance con resistencia, ingenio y una sonrisa. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): esté atento; no deje nada al azar. Esté preparado y sea capaz de tomar las riendas si alguien lo decepciona. Diga menos, escuche más, lea entre líneas y esté preparado para hacer lo que sea necesario para superar incluso sus propias expectativas. Salga victorioso en los conflictos haciendo lo que mejor sabe hacer. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su posición es mejor de lo que cree, por lo tanto no disminuya el ritmo ni le dé a nadie la oportunidad de intervenir y tomar el control. Supere los conflictos y deje que su precisión y sus acciones sean su voz, y la diligencia al manejar el dinero y liderar el camino será su tarjeta de presentación. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las mejoras más valiosas son las que realiza por sí mismo. Ponga un tope al gasto y utilice sus habilidades e imaginación creativa, y sorprenderá a todos con el resultado deseado al tiempo que disuadirá las burlas de quienes esperan un fracaso. Mantenga la vista puesta en la meta y en la competencia que enfrente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome la iniciativa e implemente su agenda. Planifique cada detalle y disfrutará convirtiendo en realidad algo que desea. Haga cambios financieros que le ofrezcan tranquilidad, seguridad y la oportunidad de lograr algo que anhela. Sea fiel a sí mismo y encontrará la felicidad que busca. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.