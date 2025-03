Horóscopo de hoy: día miércoles 06 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shaquille O’Neal, 53; Connie Britton, 58; D.L. Hughley, 62; Rob Reiner, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que lo afecte la presión emocional. Ponga su energía en algo concreto que contribuya a su camino y le permita utilizar al máximo sus cualidades. Expanda sus intereses, amistades y conocimientos para asegurarse de no quedar atrás ni perder la perspectiva con respecto a las posibilidades y a las recompensas. Avance con optimismo y una actitud positiva, y superará a cualquiera que quiera competir con usted. Sus números son 8, 19, 23, 25, 34, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, conversador y práctico. Es competitivo e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus pensamientos, haga promesas y cumpla. Sea el líder que sabe que es y manténgase firme hasta lograr su cometido. Cambiar la forma en que usa y maneja su dinero le mostrará lo que está por venir, ayudándole a navegar hacia su destino elegido. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quítese la presión y delegue a quienes lo rodean lo que quiere que se haga. Poner a otros a trabajar establecerá límites y estándares que le harán la vida más fácil. Ofrecer incentivos mantendrá a los demás felices y dispuestos a trabajar para usted. Una mentalidad feliz y positiva marcará la diferencia en el resultado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga los ojos bien abiertos y concéntrese en lo que sea importante para usted. Alcanzar sus objetivos depende de cómo maneje lo que sucede a su alrededor. Conservar el impulso requerirá de toda su atención y pequeños ajustes a lo largo del camino. Piense en grande, pero apéguese a un presupuesto ajustado y a una propuesta conservadora. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que mejor sabe hacer. Comprométase con un plan y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Asegúrese de no pasar por alto los pequeños detalles que puedan hacerlo retroceder. Consiga la documentación y las firmas adecuadas y un presupuesto invulnerable para ganar influencia. Concéntrese en su misión y preocúpese menos por lo que piensen los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): amplíe su círculo, escuche y aprenda, y pondrá a prueba su imaginación. Discutir no es productivo; sin embargo, verificar la información y desarrollar aquello que le ayude a sobresalir le será útil. La mejora física y mental es evidente, junto con la ganancia personal. Viajar y aprender lo preparará para lo que está por venir. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se sentirá atraído en distintas direcciones. Descarte rápidamente lo que no se aplica a lo que quiere lograr. No hay tiempo que perder. No permita que nadie lo arrastre a su drama ni se aproveche de sus talentos o conexiones. Puede ayudar, pero primero, establezca límites. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta su riqueza de conocimientos con personas que tienen tanto para aportar como usted. El resultado le dará la base que necesita para convertir en un éxito algo que quiere hacer. El encanto es un don que puede ayudarle a despertar el interés en sus actividades y alcanzar el éxito. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio rejuvenecerá su cuerpo, mente y alma. Explore sus opciones, pruebe algo nuevo y adéntrese en procesos creativos que lo animen a utilizar sus habilidades de formas nuevas y emocionantes. Ponga su energía a trabajar para usted, no para quien intenta explotar sus talentos. Aproveche al máximo su tiempo y su dinero. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deténgase y tómese un momento para revisar, rediseñar y establecer lo que desea lograr. Seguir el ejemplo de otra persona no le ayudará a cumplir con sus expectativas. Tome la iniciativa y haga lo que sea necesario para lograr algo que lo satisfaga mental, física y emocionalmente. La elección es suya. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio doméstico puede no ser divertido, pero ayudará a mejorar su estilo de vida. Las situaciones estresantes se resuelven mejor de manera rápida y adecuada para evitar enfermedades, pérdidas financieras o daños a su reputación. Elimine la posibilidad al ocuparse de los asuntos de manera personal y tajante. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo a construir un nido que sea propicio para el estilo de vida que desea vivir. Un enfoque tradicional acariciará su autoestima y lo hará sentir orgulloso de sus logros. Es hora de implementar cambios en función de sus necesidades en lugar de complacer a los demás. Su felicidad es su responsabilidad. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): de su lista de lugares por visitar, elija sitios locales para explorar, que despierten su imaginación y le ayuden a comenzar algo nuevo. Es hora de satisfacer su curiosidad y hablar con personas que lo hagan pensar. Considere estilos de vida alternativos. Un cambio de actitud lo conducirá a un viaje inolvidable. Acepte aquello que le interese. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.