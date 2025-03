Horóscopo de hoy: día miércoles 12 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jaimie Alexander, 41; Aaron Eckhart, 57; Courtney B. Vance, 65; Liza Minnelli, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el entusiasmo y el deseo de cambio le ayudarán a dejar atrás el pasado y comenzar un nuevo capítulo. La experiencia de vida es preciosa y, si confía en las lecciones aprendidas, descubrirá que tiene más de lo que cree para ofrecer. No permita que entre usted y lo que puede lograr se interpongan la tentación, las inseguridades ni los desafíos. Póngase metas altas y aspire a ir más allá de sus sueños. Sus números son 5, 18, 23, 26, 33, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, trabajador y táctico. Es curioso y galante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): conocer sus fortalezas y debilidades le ayudará a tomar las decisiones correctas el día de hoy. Modere los costos, tiempos y el esfuerzo para asegurarse de evitar los excesos antes de que se conviertan en algo que no pueda manejar. Una situación de toma y daca con personas con las que pueda negociar dará sus frutos. Use su inteligencia, cualidades y habilidades para salir adelante. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de los asuntos domésticos y ponga al día todo lo que tenga pendiente en cuanto a su casa, finanzas o salud. Una actitud proactiva le ayudará a evitar multas o gastos de mantenimiento. Ponerse al día con un pariente o un viejo amigo lo pondrá al corriente de situaciones delicadas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ofrezca su tiempo y su aporte pero no su dinero. Pagar por el error de otra persona lo conducirá a situaciones similares. Invierta más dinero en el beneficio personal, sumando habilidades y haciendo lo posible por elevar su estatus, calificaciones y oportunidades para adaptarse al cambiante mercado laboral. Prepárese, actualícese y avance sin miedo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un enfoque creativo del trabajo y de la forma en que presenta lo que puede ofrecer despertará interés. Una actitud llena de energía y una presentación audaz eclipsarán a cualquiera que intente socavarlo. Confíe y crea en su capacidad, y aquellos a quienes quiere impresionar lo seguirán. Cuide su salud y su flujo de efectivo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una experiencia de aprendizaje se convertirá en algo tangible. Involúcrese en algo que le apasione y sentirá la emoción de marcar la diferencia. Su contribución no pasará desapercibida si transforma lo que hace en una oportunidad potencial para convertir algo que le importa en una empresa lucrativa. El romance está en ciernes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga un viaje al pasado, asista a una reunión o visite algunos de sus viejos lugares de reunión. El proceso de mirar atrás le ayudará en el futuro a tomar mejores decisiones y le dará el coraje para hacer realidad sus sueños. No se quede de brazos cruzados cuando debería estar haciendo que las cosas sucedan. Acepte el cambio. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): es hora de ampliar sus perspectivas, círculo de amigos o calificaciones. Cuanto menos tiempo pase preocupándose e inquietándose, mejor será para usted. Concéntrese en el presente y el futuro, y deje atrás el pasado. Ponga su energía en hacer que su vida y su entorno familiar sean propicios para el éxito y la felicidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estimule su mente y participe en charlas y ejercicios que le ayuden a proyectar una visión positiva de evolución personal. La actitud lo es todo cuando quiere dejar claro un punto o conseguir que otros se sumen a su equipo. Planifique un viaje que fomente un estilo de vida saludable y planes a largo plazo, y asegurará el crecimiento personal y la felicidad. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite la negatividad y a quienes intentan manipularlo para que adopte un comportamiento indulgente o lo lleven por un camino que promueva la incertidumbre. Busque oportunidades para crear y promover lo que más disfruta hacer, y replantee emprendimientos conjuntos o estilos de vida que dependan de gastos compartidos. Se favorecen la superación personal y la autoestima. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no dé nada por sentado; supervise lo que quiera que se haga según sus expectativas y no se decepcionará. La alta energía, la perspicacia y la experiencia lo pondrán en su propia liga. No tema ser el centro de atención y mostrarles a todos sus habilidades. Protéjase de la negatividad y de las personas enojadas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): domine lo que quiere desarrollar y ponga a trabajar sus talentos. Una oportunidad de traer dinero extra es tangible si está dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo. Asista a eventos que le permitan conocer cómo se las arreglan las personas con habilidades similares y aprenda de sus éxitos y fracasos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): atrévase y participe en algo desafiante. Utilice sus recursos, dedicación, ideas innovadoras y energía pura y estos lo llevarán a la victoria. Esfuércese por lograr un cambio positivo y superará sus expectativas. Sea valiente y audaz en su enfoque; los resultados serán abundantes. Confíe en sus instintos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.