Horóscopo de hoy: día viernes 14 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ansel Elgort, 31; Betsy Brandt, 52; Megan Follows, 57; Billy Crystal, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a su voz interior y reconocerá cómo manejar cualquier situación que enfrente. Este año se ven favorecidos la observación, la reestructuración y la definición de lo que es importante para usted. Haga ajustes en los asuntos de dinero y arregle su entorno para asegurarse de no perder tiempo, energía ni ahorros. Elija acelerar el ritmo en lo que respecta a la salud y la felicidad. La aptitud física y el romance son lo mejor para usted. Sus números son 5, 18, 24, 29, 32, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, minucioso y reflexivo. Es complaciente y paciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se encierre en algo que no quiere hacer. Analice otras posibilidades y piense en dónde su tiempo y esfuerzo marcarán la diferencia más significativa en su vida o en una causa que le interesa. Haga que su felicidad sea lo más importante y pase tiempo con alguien a quien ama. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): termine lo que empiece y enfréntese al fin de semana sin preocupaciones. Un entorno que se preste a la naturaleza, a eventos sociales o a una actividad que satisfaga su alma le dará el estímulo que necesita para rejuvenecer. Un poco de mimo le ayudará mucho a sentirse agradecido. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado de no empezar algo que no pueda terminar. La honestidad es la mejor política, especialmente cuando se trata con personas que necesitan ayuda o quieren respuestas sobre su conexión. Use su encanto y una actitud positiva para abordar los problemas con sinceridad. La superación personal, la actividad física y la actualización de su apariencia se ven favorecidas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga su energía donde cuenta y no se sentirá decepcionado. Una oportunidad de hacer que los demás se fijen en usted utilizando sus habilidades de manera única le ayudará a orientarse en una dirección que le ofrezca responsabilidades y todas las ventajas que conlleva el reconocimiento. Incluya a sus seres queridos en su éxito. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asuma la responsabilidad de su felicidad. Tómese un tiempo para relajarse y mimarse. El amor, el romance y participar en algo que lo acerque a alguien que comparte sus intereses le ofrecerán una idea de los cambios personales o de estilo de vida que puede hacer para nutrir su relación. Los viajes y el reencuentro con viejos amigos son favorables. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): implemente un plan financiero que le ayude a ahorrar. Piense dos veces antes de asumir la deuda o las responsabilidades de alguien más. Diseñe un plan que ofrezca sugerencias e incentivos a alguien que le importa pero por quien no quiere pagar. Esfuércese por lograr la equidad y el equilibrio en las relaciones para evitar la insatisfacción. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que sus emociones y su corazón den un paso al frente y tomen el control. Las ganancias y la superación personal, el amor y el romance se destacan y pueden convertir un día común en algo especial. Salga, participe, socialice y conozca gente que comparta sus intereses, y descubrirá a alguien o algo que lo hará feliz. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tendrá una revelación si pone a prueba sus fortalezas y su coraje y presenta quién es y qué disfruta a quienes conozca. No se subestime; tiene más para ofrecer de lo que cree, y las personas adecuadas le ayudarán a descubrir lo especial y talentoso que es. Abrace la vida. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enamórese de su vida, de su entorno y de las perspectivas que tiene a su disposición, y eso cambiará la forma en que se ve a usted mismo y a su futuro. No permita que la negatividad de ninguna persona lo deprima cuando su impulso fluye y tiene tanto para ofrecer. Ábrase camino. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca un presupuesto y planifique modificar su entorno para que se adapte a sus necesidades. Aumentar su comodidad y conveniencia marcará una diferencia en su actitud y se beneficiará más de lo que imagina. Puede ser que no obtenga el voto de confianza de todos, pero siga con sus planes y, a medida que avance, ganará apoyo y respeto. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga a trabajar sus talentos y su inteligencia y encontrará un medio para un fin que lo anime a generar dinero extra. Un negocio secundario desde casa cobrará vida propia y lo animará a invertir más tiempo en algo que disfruta hacer. El beneficio personal está a su alcance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asumir demasiadas responsabilidades será su perdición. A veces, es mejor que se ponga a usted mismo en primer lugar para reponer su energía y considerar cómo usar mejor sus fortalezas para mejorar su vida. Concéntrese en relajarse y eso le dará una idea de pasatiempos únicos y asequibles que puede realizar con sus seres queridos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.