Horóscopo de hoy: día martes 01 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Asa Butterfield, 28; Hillary Scott, 39; Taran Killam, 43; Susan Boyle, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades. Los lugares que visite mental, física y emocionalmente moldearán su futuro. Dele un buen uso a su energía. La ira contenida será su perdición. Manténgase ocupado; una válvula de escape con resultados positivos le ayudará a alcanzar sus metas. La superación personal comienza con un estilo de vida saludable y más tiempo para renovarse y encontrar su felicidad. No se conforme con menos; haga que su misión sea volver realidad sus sueños. Sus números son 4, 11, 21, 28, 32, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, sensible y entusiasta. Es adaptable y progresista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga lo que piensa, haga preguntas y no deje lugar a errores ni malentendidos. Simplifique todo para asegurarse de que incluso quienes no quieran escucharle ni respetar sus derechos comprendan su postura. La claridad es esencial si quiere mantener su integridad y reputación. Invierta en sí mismo y en su futuro. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): termine lo que empieza. No permita que lo confundan o lo desorienten las dudas sobre lo que debe o no debe hacer. Permita que su intuición lo guíe y use la fuerza y el coraje para ayudarse a seguir adelante. No es necesario causar un gran revuelo. Guarde sus motivos para sí mismo y concéntrese en sus objetivos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuando surja la duda, absténgase. Haga lo que sea necesario para evitar comprometer su posición, reputación o seguridad emocional o financiera. Tenga en cuenta sus opciones y modifique solo lo que sea factible. Ayúdese primero a sí mismo y le resultará más fácil ayudar a los demás. No permita que nadie se aproveche de usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique tiempo y energía a su trabajo. Hacerlo lo mejor posible le brindará recompensas. Comparta sus ideas, ofrezca sus servicios e invierta más tiempo y dinero en su futuro. Reestructure sus habilidades y su forma de promocionarse para adaptarlas a la economía y a las necesidades actuales. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga ampliando sus cualificaciones y mantenga sus conocimientos tecnológicos para garantizar su seguridad laboral y sus perspectivas. Manténgase al día uniéndose a grupos de interés y participando en actividades que le ayuden a forjar relaciones sólidas con quienes comparten su forma de pensar. Un enfoque innovador de la vida y del aprendizaje dará sus frutos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): invierta más tiempo y dinero en progresar, marcar tendencia y aprovechar al máximo sus habilidades, contactos y perspectivas. Promociónese para alcanzar el éxito, ya sea en términos de ganancias personales, financieras o en lo creativo. Abogue por sí mismo y animará a otros a apoyar sus esfuerzos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un descanso le dará el impulso necesario para generar un cambio positivo. Un viaje, una reunión o una conversación con un experto le permitirá comprender mejor las situaciones que le resultan difíciles o que necesitan un ajuste. Crear un espacio para hacer algo que disfruta le dará el impulso necesario para destacar. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que nadie le impida hacer las cosas que más disfruta con las personas que ama y respeta. Tome las decisiones en lugar de permitir que alguien más le diga lo que puede y no puede hacer. El cambio comienza por usted; si quiere algo, vaya a por ello con todo su corazón. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): abra solo las puertas que tengan significado para usted. Su tiempo es oro, así que hágales saber a quienes intentan aprovecharse de usted que eso no va a ocurrir. Cambie la situación haciendo lo que es mejor para usted. Aproveche la oportunidad para mejorar su situación y sus relaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la honestidad es la mejor política, especialmente cuando se trata de ser sincero consigo mismo. Adapte su espacio vital para reducir sus gastos generales o fomentar mejores condiciones para la productividad y el logro de sus metas personales y profesionales. Ponga mayor énfasis en las relaciones, la equidad y el tiempo que quiere pasar con los demás. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su energía a aprender algo nuevo a través de la comunicación, las conferencias y la investigación. Esto cambiará sus planes y perspectivas sobre cómo usar su tiempo, energía y habilidades para satisfacer mejor sus necesidades y sueños. Pensar en el futuro le ayudará a diversificar y a utilizar sus habilidades para adaptarlas a lo actual. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un asunto emocional cambiará su perspectiva y le dará una idea de su próximo paso. No se subestime; promocione aquello que le apasiona y esfuércese por lograr un mejor estilo de vida y satisfacción personal. No se quede de brazos cruzados cuando debería estar avanzando. Tome lo que es suyo y siga a su corazón. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.