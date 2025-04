Horóscopo de hoy: día domingo 06 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Eliza Coupe, 44; Candace Cameron Bure, 49; Zach Braff, 50; Paul Rudd, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense en lo que quiere lograr y canalice su energía estratégicamente para asegurarse de alcanzar sus metas. La oportunidad es evidente si se mantiene abierto a sugerencias, tiene ganas de aprender y de ampliar su consciencia, y participa en la vida y en los asuntos que le interesan. Busque amistades, grupos y lugares únicos para pasar el tiempo y participar en aquello que lo hace feliz. No deje nada al azar ni sin terminar. Sus números son 8, 15, 21, 27, 30, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, enérgico y competente. Es disciplinado y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sueñe, diseñe estrategias y convierta sus ideas en realidad. Sea franco sobre lo que quiere y lo que está dispuesto a dar a cambio. Los eventos sociales saldrán mejor de lo esperado. Socialice, escuche, ofrezca apoyo y encuentre perspectivas y aliados que le ayuden a progresar. Confíe en sus instintos y apunte a lo más alto. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): supere sus miedos aceptando cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Un enfoque intrépido lo hará invencible. Concéntrese en sus cualidades y úselas para alcanzar sus objetivos. Niéguese a darse por vencido o a caer víctima de acosadores o de quienes se esconden tras sus inseguridades. Esfuércese por dar lo mejor de sí. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no pierda de vista a nadie en quien no confíe plenamente. Prepárese para intervenir y tomar el control para asegurar que su reputación no se vea afectada por las malas decisiones de otros. Sea consciente, abierto y esté preparado para tomar las riendas o abandonar cualquier situación que pueda alterar su vida. Vele por sus propios intereses. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): utilice su imaginación creativa y superará a cualquiera que intente competir con usted. Realice mejoras personales que llamen la atención de los demás y no tenga miedo de presumir de lo que puede hacer u ofrecer. Surgirá una oportunidad financiera de la persona o el lugar más inesperados. Responda con rapidez y la prosperidad será suya. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore, aprenda y amplíe sus conocimientos. Es hora de aventurarse y descubrir lo que es posible. Profundice en temas que le interesen y busque la manera de integrar lo antiguo con lo nuevo. El futuro se ve brillante si acepta lo nuevo y emocionante. Amplíe su círculo de amigos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedique más tiempo, esfuerzo y reflexión a los asuntos financieros. Revise contratos, actualice los que están a punto de vencer y gestione con rapidez los asuntos urgentes. Busque oportunidades, pero no lo apueste todo a una sola persona o prospecto. Reduzca sus pérdidas, divida sus intereses y participe en lo que le resulte más significativo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedíquese a algo que lo haga pensar y amplíe su mente, sus intereses y sus amistades. Deje de procrastinar y de esperar a que las cosas le lleguen. Asista a una reunión, participe en un evento comunitario o visite un lugar que nunca haya visitado. El futuro se ve prometedor si está dispuesto a iniciar el cambio. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los eventos sociales y de establecimiento de contactos serán valiosos. Alguien que conozca le ofrecerá una perspectiva única que le ayudará a diversificar su forma de usar sus habilidades y evaluar lo que hace. Visite a alguien que le ayude a sacar lo mejor de usted y forjar un vínculo estrecho que los anime a dedicar más tiempo a apoyarse mutuamente. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga un perfil bajo y superará sus expectativas. Una vez que elimine las interferencias, surgirá la oportunidad de dejar vagar su mente y lo animará a convertir lo que más disfruta en algo tangible. No permita que nadie lo distraiga ni que use su tiempo en beneficio de sus intereses. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe, viaje y sea ingenioso. Interésese, haga preguntas y pruebe algo que pueda incorporar a su estilo de vida o convertir en una ganancia. Un cambio le dará el impulso y la confianza que necesita para mejorar su situación y su relación con los demás. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): impulse el cambio, sea pionero y muestre a todos cómo hacer las cosas bien. Tomar las riendas le ayudará a desarrollar un patrón propicio para usar sus habilidades, experiencia y genialidad para deslumbrar a quienes se interesan por lo que hace. Priorice la superación personal y el amor. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome las riendas y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Ya sea que se enfrente a una situación competitiva o decida socializar con personas que comparten sus intereses, puede salir victorioso con mucha información y conocimientos que le ayudarán a progresar. El romance está en auge. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.