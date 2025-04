Horóscopo de hoy: día sábado 05 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pharrell Williams, 52; Mike McCready, 59; Mitch Pileggi, 73; Agnetha Faltskog, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ocúpese de sus asuntos y deje que el progreso sea su tarjeta de presentación. Sus logros atraerán la atención y lo animarán a mejorar su desempeño y a añadir pequeños extras excepcionales. Es evidente un cambio o puesto profesional que le ayude a aumentar sus ingresos o le ofrezca mayor influencia. La transición depende de usted. Persiga aquello que lo haga feliz y la plenitud será suya. Sus números son 7, 13, 24, 27, 33, 35, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, compasivo y reflexivo. Es de mente abierta y eficiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe más en lo que hace, en cómo se presenta y en sus cualidades. Tome el camino correcto y no mire hacia atrás. Dejar ir el pasado es la mitad de la batalla, pero una vez que aprenda a reconocer una transformación positiva y se dirija hacia ella, aliviará el estrés y disfrutará de lo que le ofrece la vida. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ordene; intente simplficar su vida y despejar su espacio. La libertad que puede obtener al reducir sus gastos generales o tener menos cosas de las que ocuparse lo conducirá a una mejor salud y mayor felicidad. Dedique su energía a cambiar su estilo de vida para fomentar la paz mental y más tiempo para pasatiempos con propósito. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): espere el momento oportuno. No permita que nadie lo convenza de algo que no quiere o no necesita. Puede ser que tenga mucho que ofrecer, pero protéjase de quienes lo explotan en su propio beneficio. Acérquese a contactos poco conocidos, infórmese y elija lo que le resulte más fácil. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de compartir información aclare sus dudas. Dedique más tiempo y reflexione en la forma en que usa su energía y sus habilidades para lograr resultados y destacar. Proteger su bienestar físico y cambiar la manera en que utiliza y gestiona sus finanzas valdrá la pena. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga su mente motivada y en movimiento hacia la innovación. Aprenda todo lo que pueda y adapte sus hallazgos a sus habilidades. De usted depende encontrar maneras de destacar en un mundo competitivo. El cambio positivo ocurre cuando aborda los problemas que le impiden avanzar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preséntese a personas y adopte pasatiempos que lo entusiasmen. Participe en eventos comunitarios y sea receptivo a adoptar cambios que puedan beneficiarlo personalmente. Aquellos con los que se relacione influirán en sus sentimientos sobre sí mismo y en los cambios que incorpore a su rutina. Priorice el romance y el amor. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sumérjase en el ambiente y disfrute de eventos que capten toda su atención. La inspiración que reciba al interactuar con personas únicas, creativas o conocedoras de temas que despiertan su curiosidad lo impulsará a profundizar y a utilizar la información y las conexiones que encuentre. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se esconda cuando debería salir y relacionarse. Interactuar con otras personas y descubrir y aprender algo nuevo y emocionante le permitirá hacer amistad con personas con las que tiene cosas en común. Los eventos sociales cambiarán su perspectiva sobre alguien que le interesa. Participar es su puerta de entrada a mejores opciones, nuevos comienzos y cambios positivos en su estilo de vida. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense en grande, pero no se salga del presupuesto. Alguien interferirá o intentará persuadirlo para que asuma responsabilidades que no necesita ni desea. Céntrese en lo que es posible y haga mejoras en su vida y en su hogar que aumenten su confianza y mejoren su estilo de vida. Proteja su dinero, sus posesiones y su reputación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en una mejor posición de la que le quieren hacer creer. Escuche las críticas, pero decida por sí mismo qué es lo mejor para usted. Sabe lo que puede hacer, así que implemente los cambios necesarios para alcanzar su destino. Apasiónese por el proceso, el camino y el resultado final. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es evidente una oportunidad financiera. Comprar, vender o invertir más tiempo o dinero en sí mismo o en su futuro es alentador y lo llevará por un camino gratificante. Confíe en sus instintos y haga que cada momento, decisión y movimiento que tome sea estratégico. Está bien hacer las cosas de manera diferente. La singularidad es su fortaleza. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): viva la vida a su manera. Siga a su corazón, viva el momento y participe en eventos y actividades que lo motiven y lo hagan sentir bien consigo mismo y con lo que puede hacer. Diga no a la tentación, al comportamiento excesivo y a gastar de más o a pagar por los errores de otros. Elija la sabiduría sobre el orgullo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.