Horóscopo de hoy: día sábado 26 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jemima Kirke, 40; Channing Tatum, 45; Tom Welling, 48; Kevin James, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no puede retroceder el tiempo, pero sí puede gestionar la forma en que utiliza su espacio, su tiempo y sus habilidades. Tomar las riendas de lo que sí controla le dará un sentido de orgullo que le ayudará a disfrutar más de la vida, a la vez que ganará la confianza necesaria para ejercer su poder en cada aspecto de la vida. De usted depende construir un futuro que lo haga sonreír. Sus números son 6, 11, 15, 22, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, entusiasta y demostrativo. Es carismático y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): socialice y participe en actividades que lo desafíen y motiven, o que lo animen a volver a lo básico, a la naturaleza y a lo que más disfruta. Recuperar sus sueños, esperanzas y deseos le permitirá reorganizar su agenda e incluir la responsabilidad de su felicidad. El cambio empieza con usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): resuelva asuntos pendientes y reorganice su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Ordene, done o venda lo que no use y disfrutará de la comodidad y conveniencia necesarias para hacerle la vida más fácil. Actualice su estilo y experimente con la idea de convertir un deseo en realidad. El romance está en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): conecte e intercambie ideas con personas afines y logrará un cambio positivo en su comunidad. Viajar, investigar y comunicarse marcarán la diferencia en el resultado. Una actitud positiva con un poco de audacia lo impulsará al éxito. Apunte a las estrellas, pero dese margen de maniobra para ajustar lo que sea posible. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque soluciones en su interior y concéntrese en hacer un cambio personal positivo para adaptarse a sus objetivos. No permita que la negatividad se instale ni que lo lleve por el camino equivocado. Menos quejas y más risas fomentarán las opiniones positivas de quienes lo rodean. Priorice el romance, la paz y el amor. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): supere los límites, inicie el cambio y aprenda todo lo que pueda para apoyar sus esfuerzos. Hable de sus intenciones con alguien a quien quiera incluir en su camino. No permitir que la negatividad o las críticas arruinen su entusiasmo, tomando notas y siguiendo sugerencias, le ayudará a alcanzar sus aspiraciones. Una actitud apasionada es clave para ganar impulso. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): opte una perspectiva única y observe adónde lo conduce. La dedicación, la minuciosidad y terminar lo que empieza lo posicionarán favorablemente con sus seres queridos. Un compromiso podría exigirle hacer más de lo que anticipó o puede hacer. Si surge la incertidumbre, distánciese hasta que tenga claridad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe sus intereses, conocimientos y perspectiva, y comprenderá porqué y cómo piensan y sienten los demás. Jugar limpio animará a los demás a darle más margen para hacer lo que crea conveniente. Ponga su energía en sus relaciones y todo lo demás encajará. Las conversaciones conducirán a un cambio positivo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite las tácticas de presión. Tendrá mucha más suerte si es directo, agradable y servicial. Tome precauciones al viajar y aléjese de cualquiera que intente sacarlo de quicio. La furia al volante y las situaciones tóxicas se intensificarán si reacciona agresivamente. Haga el amor, no la guerra. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense antes de actuar. Busque soluciones pacíficas y maneras útiles de liberar el exceso de energía. La oportunidad es evidente, pero si es terco o cínico, no verá las posibilidades. Preste atención a las inversiones, los gastos y a la generación de ingresos adicionales. La diversificación dará sus frutos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su percepción es errónea, así que no saque conclusiones precipitadas. Tómese su tiempo, siga la línea de puntos y ahórrese arrepentimientos o decepciones. Sus acciones y reacciones determinarán el resultado. Verifique los hechos y comprenderá la mejor manera de proceder. Si cambia su entorno, ampliará su perspectiva. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle sus gastos y busque inversiones que le ayuden a ahorrar para algo que le dé más sentido a su vida. Siga a su corazón, no a la multitud, y prevalecerá la felicidad. Un evento social o de establecimiento de contactos lo animará a conectar con alguien que quiera y pueda contribuir a sus objetivos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca estándares, un presupuesto ajustado y límites con respecto a las mejoras en el hogar y las empresas conjuntas. Tenga un plan que lo guíe y disuada a quienes quieran convencerlo de sumarse a los sueños de ellos en lugar del suyo. Reduzca, ordene o modifique cualquier cosa que sugiera excesos o indulgencias. Busque la seguridad y la estabilidad personal. ***

