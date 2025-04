Horóscopo de hoy: día domingo 27 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Dillon, 35; Jenna Coleman, 39; Patrick Stump, 41; Ari Graynor, 42.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el cambio puede ser doloroso. La verdad duele, pero soportar situaciones que generan estrés es más dañino que ser honesto consigo mismo y con los demás. Empiece a reemplazar lo que ya no le funciona por algo que sí. Con cada paso ganará confianza, respeto y el derecho a llegar a donde quiere ir. Es hora de actualizarse y convertirse en la persona que se esfuerza por ser. Sus números son 7, 10, 18, 24, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, servicial y apasionado. Es proactivo y cauteloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el camino que más lo emocione. Está bien ser diferente y ampliar sus límites y habilidades para encontrar paz y felicidad. Atrévase y aporte su granito de arena para promover un cambio positivo en los sectores que le interesan. Sea la fuerza impulsora para que su entorno sea menos tóxico y más productivo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no sucumba a la ira; lo mejor es dedicar su energía a mantenerse ocupado. Modifique su entorno para que su vida sea más eficiente y cómoda. No discuta ni se involucre en una situación sin salida. Use su ingenio para promover un estilo de vida enriquecedor y mejorará sus perspectivas y dirección. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la espontaneidad puede ser emocionante, pero no siempre fructífera. Tómese un momento para planificar la mejor manera de avanzar. Los excesos afectarán negativamente sus expectativas y resultados. Busque opciones alternativas que se adapten a su presupuesto y sean fáciles de implementar. Evalúe sus relaciones, nutra las influencias positivas y elimine las tóxicas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a cómo se ve, cómo se siente y cómo usa sus habilidades y recursos. Simplifique su estilo de vida y se facilitará la vida. No permita que la tentación lo debilite ni que lo ponga en peligro. Rodéese de personas confiables, no de los aprovechados y los que buscan un almuerzo gratis. Proteja su reputación. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): energícese y termine el trabajo. No le dé a nadie la oportunidad de quejarse ni criticar. Deje atrás sus tareas y dedíquese a algo que le levante la moral y lo haga feliz. Un evento inusual le abrirá los ojos a lo que es posible. Diversifíquese, desafíese mentalmente y mantenga la calma en situaciones emocionales. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una mente abierta le permitirá recibir comentarios positivos y sugerencias interesantes sobre sus habilidades, experiencias y objetivos. No subestime su propio valor al ser específico sobre lo que tiene para ofrecer y sea puntual. Estas son las herramientas que lo llevarán adonde quiere ir. Comprométase de corazón y cumpla. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la preparación lo es todo. No deje nada al azar y no se quede corto al intentar causar una buena impresión. Permita que su encanto lo guíe, pero que su talento sea su principal atractivo. Si ama lo que hace, transmitirá un fuerte mensaje positivo de que puede cumplir lo que promete. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere, sea observador y no permita que nadie provoque una discusión. Observe lo que ha logrado y lo que aún queda en su lista de deseos, y se sentirá optimista sobre sus perspectivas. La disciplina, la dieta y el ejercicio le ayudarán a lograr la apariencia que desea y a atraer comentarios positivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): permitaque su intelecto lo guíe. Elegir la fuerza sobre el cerebro dará a alguien la impresión de que puede aprovecharse de usted. Haga a un lado las emociones y sea franco sobre sus necesidades, intenciones y sentimientos. No engañe a nadie ni intente comprar amor. Simplemente sea honesto y sea usted mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): juegue limpio, pero sin miedo. La organización y la preparación serán su boleto al círculo de los ganadores. Confíe en sus instintos, aproveche sus fortalezas y valentía, y no permita que nadie lo supere. Actúe con dignidad y demuestre su capacidad de liderazgo, y atraerá seguidores. El romance está en aumento. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pruebe algo nuevo y emocionante. Amplíe su mente e inicie cambios en su estilo de vida que lo conduzcan a mejorar su salud. No permita que el estrés y la discordia lo debiliten; el descanso y el rejuvenecimiento son necesarios para dar lo mejor de sí y alcanzar sus metas. Haga las cosas de forma única y con gratitud personal, y sobresaldrá. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga su parte, pero no deje que nadie lo comprometa ni se aproveche de usted. Sepa cuándo declinar y volver a enfocarse en el cuidado de usted mismo. Diga no a las tentaciones y a las situaciones que pueden costarle caras. No deje cabos sueltos y ocúpese de sus obligaciones institucionales. Un cambio de entorno le resultará alentador. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.