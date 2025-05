Horóscopo de hoy: día domingo 04 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rory McIlroy, 36; Erin Andrews, 47; Will Arnett, 55; Randy Travis, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija con sabiduría sus batallas. No malgaste tiempo y energía en personas y asuntos que escapan a su control. Sus mejores esfuerzos provendrán de cómo se trate a sí mismo, de lo que aprenda y de cómo use sus habilidades e influencia para mejorar su vida y el mundo. Siéntase orgulloso de quién es, de lo que hace y de cómo ayuda a los demás. La gratitud lo llevará al círculo de los ganadores. Sus números son 3, 11, 18, 26, 30, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es adaptable, valiente y cariñoso. Es astuto e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): libere su mente. Use su imaginación creativa y descubrirá maneras de darle más sentido a su vida a través de actividades, amistades y eventos que lo inspiren. También puede elevar su nivel de consciencia y animarse a hacer las cosas de forma única. Los cambios mentales, físicos y emocionales parecen prometedores. Los eventos sociales y el romance se ven favorecidos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): replantee su estrategia y preste atención a los detalles.Actuar con prisa o dejar que lo dominen la terquedad o la ira solo empeorará las cosas.Quédese cerca de casa o vaya a un lugar seguro para liberar la tensión.Tener en cuenta todas sus opciones le ayudará a encontrar una manera única y efectiva de modificar aquello que le molesta.**

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con entusiasmo y sus acciones animarán a otros a ayudar.Convierta su hogar en su zona de confort preferida usando elementos restauradores.Un cambio reavivará su fe y le dará la esperanza de mejores días por venir.Adopte un enfoque único ante las personas y situaciones que quiere afrontar y ganará respeto y confianza.****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planifique hacer algo que le brinde alegría y lo haga sentir bien con usted mismo y con lo que hace para contribuir a algo significativo. Su presente se trata de propósito, bondad y gratitud por lo que tiene.Cuando está en paz con usted mismo, irradia felicidad y esperanza.***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): únase a un grupo que le ofrezca ideas sobre algo que quiere lograr.Aprenda y contacte con expertos para obtener respuestas a preguntas que le ayuden a alcanzar sus objetivos.Hay poder en el pensamiento positivo combinado con la acción física.Si quiere crecer, amplíe sus intereses y avance.El romance se ve favorecido.***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un tiempo para ordenar sus finanzas y trazar un plan de inversión que le ayude a presupuestar algo que mejore su vida.Cambiar su entorno le ofrecerá nuevas posibilidades y posibles cambios.Si sigue sus planes iniciales puede hacer realidad sus sueños y ceñirse a su presupuesto.***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lleve sus metas al siguiente nivel.Su energía, visión y conexiones le darán la ventaja necesaria para lograrlas.Las mejoras en el hogar, las alianzas y marcar la diferencia en asuntos que le interesan están a su alcance.Haga planes originales, socialice y vaya tras el romance.****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ante la duda, observe.Alejarse de la incertidumbre le dará una perspectiva diferente sobre lo que es posible y la mejor manera de hacer las cosas a su gusto.Acepte los cambios que lo tranquilizan. Antes de emprender una aventura conjunta piénselo dos veces.Las alianzas traerán discrepancias inesperadas.**

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en sus instintos, hable por sí mismo y no permita que nadie lo desautorice ni lo menosprecie. Tome el control de sus inversiones, proteja sus activos y cree oportunidades que le ayuden a consolidar su posición y a estabilizar su estilo de vida. Se favorecen los viajes y el entretenimiento. Participe en actividades sociales, amor, romance o diversión familiar. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuide lo que es suyo. Haga cambios en su hogar que le brinden tranquilidad y comodidad, tanto a sí mismo como a sus seres queridos. Revise sus documentos financieros y considere cómo puede hacer ajustes o cambios que reduzcan sus gastos generales. Una mudanza, renovación o mejora que reduzca los costos de los servicios públicos dará sus frutos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie lo acorrale. Tome las decisiones y cíñase a un plan que se adapte a sus objetivos. Preste atención a cada gasto, a su imagen y a cómo se presenta. Sentirse y verse bien le ayudará a llegar lejos. El romance se ve favorecido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no subestime su talento, perspicacia ni capacidad de generar cambios positivos. Aléjese de las personas y sugerencias negativas. Tenga en cuenta aquello que lo hace feliz y haga lo posible por lograrlo. Quien no arriesga, no gana. Sea la fuerza detrás de sus sueños y encontrará los medios para alcanzar sus metas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.