Horóscopo de hoy: día miércoles 07 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alexander Ludwig, 33; Sydney Leroux, 35; Breckin Meyer, 51; Amy Heckerling, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ofrezca lo que pueda; nada más. Su tiempo es valioso y querrá dedicar su energía a proyectos, propuestas y pasatiempos beneficiosos que apoyen el estilo de vida que ha elegido. Las mejoras en el hogar requerirán atención total y ayuda práctica para asegurarse de no superar el presupuesto y estar satisfecho con los resultados. Este año mantenga sus emociones al margen de los asuntos de dinero, las empresas conjuntas y de cualquier tarea que intente lograr. Sus números son 4, 17, 24, 26, 32, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, enérgico y hábil. Es ambicioso y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): amplíe sus intereses, amistades y lugares que frecuenta. Salir y descubrir las opciones de su comunidad le dará el impulso necesario para participar en eventos que ofrezcan consejos de expertos y oportunidades laborales. No limite lo que puede hacer cuando un pequeño esfuerzo puede ser de gran ayuda. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dígale no a la tentación, a gastar de más y a asumir responsabilidades que no le corresponden. Su generosidad lo pondrá en una posición vulnerable. Defina lo que está dispuesto a hacer y lo que no. Ofrezca sugerencias, pero no ayuda práctica. Promociónese y promuévase en lugar de ser el subordinado de alguien más. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ordene su vida. En lugar de excederse y exigirse emocional, financiera y físicamente, mire hacia dentro y pregúntese qué es lo mejor para usted. Elimine aquello que lo cansa y le impide avanzar. Es hora de disfrutar la vida y no aferrarse a lo que se interponga entre usted y su felicidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que la incertidumbre le impida perseguir sus sueños. Póngase de pie, hágase valer y asuma la responsabilidad de su éxito. Sea fiel a sí mismo, perfeccione sus habilidades y concéntrese en cumplir con sus obligaciones y en transformar su forma de generar y construir crecimiento financiero. Cumpla con sus obligaciones y gestione personalmente sus asuntos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, aprenda y recopile información que pueda serle útil más adelante. Haga las cosas por sí mismo, hágalas a su manera y guarde sus intenciones para sí mismo hasta estar listo para promover sus planes. Prepárese para que alguien interfiera o intente presionarlo para hacer cambios que le convengan más que a usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): emprenda un viaje de aprendizaje. Profundice, siga las pistas y consulte a expertos; comprenderá qué es necesario para poner las cosas en marcha. El cambio se ve favorecido, y seguir a su corazón y poner en práctica sus ideas le darán los medios para completar su misión. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la boca cerrada hasta que haya verificado los hechos y organizado sus pensamientos, desarrollando un plan viable para lograr sus objetivos. Mantenga una vida sencilla; sea directo y no permita que nadie lo convenza de algo que pueda afectar su bienestar financiero o emocional. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que la ira consuma su energía. Tiene mejores cosas que hacer con su tiempo y debería alinearse con quienes le ayudan a crecer, no con los que lo hunden. Salga, cree redes y una fuerzas con quienes le ofrecen estabilidad y lealtad, y avance. Un logro personal requerirá ayuda práctica. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en sus instintos y habilidades, y supere a cualquiera que intente interponerse en su camino. Use su ingenio y encanto para avanzar. Preocúpese menos por quién lo sigue y más por hacer por usted mismo y cosechar los frutos. Alguien que conozca llamará su atención. Se ve favorecida la superación personal, al igual que el romance. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea honesto con respecto a situaciones financieras. No gaste lo que no tiene ni se involucre con quienes se lo piden. Céntrese en el hogar, la familia y los cambios necesarios para hacer la vida más fácil. Invierta sabiamente, venda lo que no necesita y haga lo que sea necesario para reducir sus gastos generales. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): salga y dele un giro a lo que quiere promocionar. Actualice y utilice sus habilidades para cubrir un espacio con demanda. Un enfoque innovador en los negocios, el estilo de vida y lo que le hace feliz dará sus frutos. No permita que los cambios de otros le impidan avanzar ni le hagan cuestionar su próximo paso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): busque lo positivo en todos. Alinéese con quienes ya comparten su visión. Diga no a cualquiera que intente aprovechar lo que usted puede aportar, para su beneficio. Haga lo suyo y proteja sus activos, ideas y contactos valiosos. No deje nada al azar y juegue para ganar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.