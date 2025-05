Horóscopo de hoy: día sábado 10 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Missy Franklin, 30; Kenan Thompson, 47; Bono, 65; Donovan, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de evaluar su situación, reinventarse y elegir un rumbo emocionante. Quien no arriesga, no gana, así que delo todo y haga de éste un año inolvidable. No deje que las influencias externas lo consuman. No asuma responsabilidades que no le corresponden; es hora de dejar que su pasión lo conduzca en una dirección que lo haga feliz. Sus números son 6, 17, 22, 29, 35, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, persistente y franco. Es creativo e inspirador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si no organiza todo y se ocupa de los asuntos pendientes se perderá de mucho. Mantener el impulso es esencial para aprovechar lo que está disponible; si se duerme, pierde. Regrese a la naturaleza, siga su pasión o sumérjase en algo que le brinde alegría. El romance está en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quédese donde se sienta cómodo. Evite meterse en situaciones sin salida o en discusiones acaloradas que puedan arruinar relaciones o afectarlo mental, física o emocionalmente. Concéntrese en sus logros y crecimiento personal. Ponga su energía donde le rinda más. La felicidad es el prerrequisito para hacer lo correcto y lo mejor para usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): depende de usted crear oportunidades, promocionar, conectar y presentar sus propuestas para que sean consideradas. Cuanto más interactúe con los demás, más descubrirá sobre sí mismo y sus posibilidades. Emprenda hoy la búsqueda de la felicidad y la satisfacción a largo plazo. Combine negocios con placer y alguien se interesará por usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una exhibición de emociones lo perjudicará. Sea observador, pero evite reaccionar de forma exagerada. Su fortaleza reside en conocer los hechos y usar la inteligencia y las soluciones alternativas para negociar el resultado. Mantenga su postura y su retórica con elegancia, integridad y equidad, y ganará aceptación. Cuide su dinero y su salud. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): surgirán chispas. Dirija su energía hacia algo positivo y enérgico, lo que puede ayudarle a alcanzar sus objetivos. Reorganice la distribución de su hogar para garantizar un rendimiento óptimo, lo que le dará más tiempo para hacer algo que le interese. Preste atención a los detalles y a cómo se presenta ante los demás. El romance se ve favorecido. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea abierto y honesto. Hable y resuelva temas delicados con empatía y disposición para llegar a acuerdos. Sugiera un cambio de aires, un paseo por la naturaleza o visitar un establecimiento que le traiga buenos recuerdos, que influya en cómo se siente, en lo que dice y en lo que sucede. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dele vida a sus ideas y planes. Deje de hablar y empiece a actuar. Se abrirán puertas, e interactuar con los demás o hacer realidad sus sueños reforzará la confianza y la voluntad de llevar lo que desee un paso más allá. Confíe en sus instintos, rodéese de gente de calidad y disfrute del camino. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hoy la paciencia es clave. Puede compartir sus pensamientos y sentimientos, pero hágalo con discreción y sin malicia. Un enfoque disciplinado para lograr lo que desea le dará los medios para alcanzar sus metas. Hable con pasión y recibirá la ayuda que necesita para superar sus expectativas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revuelva su casa, ordenando sobre la marcha. Hacer espacio para actividades que le apetezcan o prepararse para recibir visitas aliviará el estrés y cambiará su perspectiva sobre la vida y cómo quiere vivirla. Pasar tiempo con alguien a quien ama fortalecerá su relación y fomentará cambios en su estilo de vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio le sentará bien. Aléjese de quienes lo deprimen, planifique hacer algo para nutrir su alma y reavivar la fe en sí mismo y en sus convicciones. Encuentre su zona de confort en un buen libro o pasatiempo que lo distraiga de sus problemas. Es hora de rejuvenecer. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hacer mejoras en el hogar, invertir en sí mismo y en su estilo de vida, y prestar atención a dónde va cada centavo le ayudará a establecer un plan. Aléjese de cualquiera que intente persuadirlo de hacer algo que no quiere. Está bien ser diferente y hacer lo que sea mejor para usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexione, defina lo que quiere y no permita que nadie interfiera en su vida. Ya es hora de un cambio, pero debe mejorar su vida, no agobiarse con deudas. Elabore un presupuesto que pueda afrontar y construya sus planes en función de sus posibilidades y necesidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.