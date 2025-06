Horóscopo de hoy: día viernes 06 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aubrey Anderson-Emmons, 18; Natalie Morales, 53; Paul Giamatti, 58; Robert Englund, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuídese más. Concéntrese en un estilo de vida saludable e incorpore una rutina sencilla y eficiente que lo anime a dar lo mejor de sí. Es hora de pensar más en cómo distribuye su energía, se ocupa de sus responsabilidades y alivia el estrés. El despertar de la mente, el cuerpo y el alma le ayudará a sintonizar cada día a sus necesidades emocionales, físicas y económicas. Sus números son 8, 15, 24, 29, 36, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido y generoso. Es curioso y cautivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no reaccione abiertamente ante el caos y la disrupción que lo rodean. Si es positivo dará lo mejor de sí mismo. Acérquese y haga algo bueno por alguien a quien ama o ayude a una organización que comparte sus inquietudes, y algo bueno se desarrollará. Evite excederse o correr riesgos para su salud. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dirija su energía en una dirección útil. La ira no le ayudará a ganar terreno ni lo acercará a un acuerdo con alguien con quien se enfrente. Podría ser necesario un cambio de actitud para evitar un altercado físico con figuras de autoridad o con alguien que no comparte sus creencias. Elija un camino positivo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé nada por sentado. De usted depende asegurarse de que todo salga bien. Haga su ronda, atienda lo necesario y ocúpese de sus responsabilidades con rapidez para liberar tiempo para pasarlo con sus seres queridos. No permita que el miedo ni la opinión de los demás se interpongan entre usted y sus objetivos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ser un observador amable le ayudará a tener una mejor perspectiva sobre lo que quieren los demás y lo que están dispuestos a dar a cambio. Relájese, escuche, muestre interés y haga alguna que otra pregunta. El conocimiento es la clave del éxito, la felicidad y mejores decisiones de vida. No permita que un cambio u opinión que alguien comparte genere discordia. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención. Evite riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Concéntrese en recopilar información y tenga la disciplina para terminar lo que empieza. Las mejoras en el hogar, los contratos personales y las relaciones románticas se ven favorecidos. Confíe más en sus instintos que en aquello que le digan. Dedique su energía a cerrar tratos e invertir en sí mismo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pase más tiempo aprendiendo algo nuevo o perfeccionando una pasión y convirtiéndola en un emprendimiento lucrativo. Si ama lo que hace será más fácil darlo todo y luchar por lo que quiere. Siga a su corazón y crea en sí mismo en lugar de depender de que alguien más lo guíe. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga un viaje corto o reúnase con viejos amigos. Priorice el aprendizaje de algo nuevo que le ayude a progresar o a encaminarse en una dirección que lo entusiasme. La comunicación, compartir sentimientos y cultivar las relaciones que le importan le alegrarán el día. Proteja su dinero y cíñase a un presupuesto estricto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere lo inesperado y prepárese para sortear cualquier obstáculo. Su ingenio y su capacidad de actuar con rapidez le ayudarán, pero será necesario mantener la diplomacia y evitar las discusiones independientemente de lo que encuentre a lo largo del día. Elija la paz y el amor por encima del caos y la discordia, y aléjese de las disputas inútiles. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ate cabos sueltos y planee relajarse. Pasar tiempo con alguien a quien ama o trabajando en un proyecto que le brinde alegría le ayudará a encontrar paz mental. No permita que un cambio inesperado lo sorprenda. Haga lo suyo y no se enoje por lo que hacen los demás. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si quiere avanzar la actitud lo es todo. Piense en qué y en quién es lo que más le importa, y desarrolle un entendimiento que los mantenga avanzando en la misma dirección. La unión hace la fuerza, así que forme un equipo fuerte y variado para hacer frente a todo lo que se le ponga por delante. Mantenga sus costos bajos. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga mejoras en el hogar que le permitan tener más tiempo libre para hacer aquello que más le plazca. Céntrese en eventos sociales y en sus amigos y familiares, y explore pasatiempos que le ayuden a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Busque la felicidad, el crecimiento personal y el éxito. No permita que nadie ponga a prueba su paciencia ni que le arruine el día. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a su apariencia y a cómo se siente. No deje que se acumule el estrés ni le permita a nadie la oportunidad de darlo por sentado. Preste atención y no dude en decir que no o en alejarse de situaciones que podrían costarle caro. Proteja lo que es suyo y céntrese en cambios positivos y en actividades que disfrute. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.