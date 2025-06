Horóscopo de hoy: día lunes 16 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abby Elliott, 38; Eddie Cibrian, 52; Phil Mickelson, 55; Laurie Metcalf, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades. Amplíe su mente. Comuníquese, edúquese y visite lugares donde nunca haya estado. Adopte una actitud aventurera. Busque formas innovadoras de aplicar sus habilidades, talentos y experiencia, y deles buen uso. Quien no arriesga, no gana. Use su energía para expresarse y disfrutar de nuevas oportunidades y pasatiempos que lo animen a vivir la vida al máximo. Haga que sus metas sean el crecimiento personal y la felicidad. Sus números son 4, 18, 23, 27, 30, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, entretenido y curioso. Es enérgico y vanguardista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los atajos le costarán caros. Consiga información relevante, defina qué necesita y trate solo con personas de confianza. Ocúpese de los asuntos domésticos, educativos o de los viajes antes de que se descontrolen. Exponga los hechos, verifique la información antes de compartirla y gestione usted mismo los asuntos para evitar que se tergiversen. Confíe en sus instintos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guarde sus pensamientos para sí mismo. Accederá a más información si es benévolo, atento y curioso. No permita que los cambios o decisiones que tomen los demás lo lleven a cometer errores. Aprenderá más estando alerta. Una actitud amable atraerá favores; la persecución intensa los repelerá. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ajuste su lista de reproducción. Si asume demasiadas responsabilidades, se quedará corto. Concentrarse en lo importante le ayudará a cosechar los frutos. Cree a su alrededor un entorno que le permita prosperar y conocer personas que comparten sus sueños, y descubrirá un camino que le facilite tener éxito en su aventura. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga las cosas por sí mismo y no se decepcionará. Una oferta lo dejará con sentimientos encontrados. Haga su tarea, pregunte y tenga en cuenta las consecuencias a largo plazo. Adopte una postura firme con respecto a lo que más le preocupa y defienda sus convicciones y derechos. Alguien que conozca captará su atención. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga su pasión. Recopile información y piense en cómo dejar huella en algo que le interese. Tener un enfoque original lo diferenciará de la competencia. Busque una segunda opinión si no le gusta o si no se siente cómodo con lo que le dice alguien más. Juegue a la defensiva y prepárese para contraatacar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede ser necesario emplear la fuerza para lograr sus objetivos. Contacte a las personas con las que sabe que puede contar para que apoyen sus esfuerzos. Resalte los hechos con pasión y cautivará a su audiencia. Si conecta con alguien que comparta sus intereses se le presentará una alternativa inesperada. El crecimiento personal es evidente. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con lo que comparte y con quién lo hace. Cuando lo invada la incertidumbre, dé un paso atrás y adopte una actitud de esperar a ver qué pasa. Más vale prevenir que lamentar. Mientras tanto, concéntrese en recopilar información, preparar su próximo movimiento y adaptar su espacio a sus necesidades y hacer su vida más fácil. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): recopile información, mejore sus habilidades y cualificaciones, y haga lo que sea necesario para destacar. Explore y amplíe sus opciones para incluir formas de vida más económicas. Compartir gastos, invertir más en superación personal o usar sus habilidades para generar ingresos adicionales dará sus frutos. El romance está en las estrellas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): estabilice y consolide su posición, reputación y estilo de vida. Dedique tiempo a reorganizar su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Cuanto mejor fluya, más logrará. Ponga su energía en crear redes de contactos y conectar con personas tan ansiosas por progresar como usted, y juntos alcanzarán sus metas en tiempo récord. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca límites y aléjese de quienes probablemente se interpongan en su camino. Únase a grupos que lo conecten con las últimas tendencias y le ayuden a perfeccionar sus habilidades para adaptarse a lo que más le interese y le ayude a establecerse de forma inteligente y óptima. Una asociación parece prometedora. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo a la forma en que gana e invierte su dinero. La interferencia emocional es evidente si permite que alguien más tenga voz o acceso a sus posesiones o flujo de caja. No se puede comprar el amor ni pagar por los errores de los demás. El éxito proviene de hacer lo que es mejor para sí mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): será difícil resistir la tentación. Es prudente que se aleje de cualquiera que sea una mala influencia o que pueda aprovecharse de usted. La mejor manera de mantener la estabilidad es aislarse de cualquiera que intente venderle o convencerlo de algo que no necesita. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.