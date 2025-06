Horóscopo de hoy: día miércoles 18 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Shelton, 49; Carol Kane, 73; Isabella Rossellini, 73; Paul McCartney, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise todas sus opciones y establezca el camino hacia un cambio positivo. Ponga en perspectiva lo que le dicen los demás, considere qué se aplica a usted y deje pasar el resto. Este año saber lo que quiere es la mitad de la batalla, y separar lo que le conviene de lo que le causa dolor le ahorrará errores innecesarios. Haga de su hogar su lugar que lo haga sentir seguro eliminando cualquier cosa que le incomode. Sus números son 4, 10, 21, 27, 33, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, emotivo y considerado. Es encantador y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la paciencia es una virtud. Prepárese para recibir una explicación exagerada de una situación. Alguien lo presionará para que se haga cargo de demasiado, lo tentará a consentirse o a pagar por algo caro o innecesario. Tenga la valentía suficiente para rechazarlo y centre su atención en lo que vale la pena. Evite las decisiones precipitadas. Elija la razón sobre la imprudencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reduzca la velocidad, investigue y haga que cada movimiento o cambio sea beneficioso. Antes de empezar haga a un lado su orgullo y terquedad. Sea realista sobre lo que le conviene y lo que no, y evitará que alguien más se aproveche de usted. Use el encanto y la inteligencia para superar a cualquiera que le falte el respeto. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense en lo que más disfruta e intente incorporarlo a su rutina diaria. Tomar un descanso para satisfacer su bienestar emocional le ayudará a lograr más a lo largo del día. Ocúpese de sus asuntos y cumpla sus promesas, y evitará sentirse culpable cuando haga algo bueno por sí mismo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase abierto; el conocimiento es la puerta a nuevos comienzos. La amabilidad y la benevolencia son su guía y camino a la felicidad. No permita que nadie destruya sus sueños o lo que lo hace sentir completo. Concentre su energía en lo más importante y mantendrá el libre albedrío necesario para llegar a donde quiere ir. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese, manténgase alerta y cuestione todo y a todos. Cuando surgen oportunidades es esencial elegir el momento oportuno. Ofrezca una visión innovadora y diferénciese de la competencia. Apunte alto y aprenda sobre la marcha. Mejore sus cualificaciones y actualice su currículum. Una perspectiva diferente que ofrezca alternativas sensatas y una visión única dará sus frutos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reduzca la velocidad, piense y considere su mejor opción. Tiene mucho que ganar si es sensato y está dispuesto a trabajar en equipo. El compromiso y los incentivos le ayudarán a ganarse la confianza de los demás y a allanar el camino hacia el éxito. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos le ayudarán a conectar con los demás y a desarrollar alianzas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones lo llevarán por mal camino. Confíe en el sentido común y en el consejo de los expertos antes de decidir cómo usar su energía. No permita que nadie lo agote, el tiempo es valioso y tiene problemas que resolver que pueden influir en su estilo de vida o en su entorno familiar. Para ocuparse de sus asuntos es necesario tener paciencia y organizar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establecer contactos le ofrecerá opciones, pero antes de aceptar cualquier sugerencia u oferta, averigüe cuánto costará. Ponga todos los acuerdos por escrito y protéjase de situaciones que dejen demasiado espacio a la imaginación. Una actitud lúdica mantendrá a los demás intrigados y le dará tiempo para decidir su próximo paso. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de empezar tenga en cuenta cuánto costará renovar su espacio para adaptarlo a sus necesidades. La disciplina y el esfuerzo le ayudarán a reducir gastos generales y a diseñar el entorno perfecto para su próximo proyecto. En lugar de preocuparse por cosas que no puede cambiar elija una acción positiva. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de aires le ayudará a ganar perspectiva en asuntos personales. Las conversaciones le permitirán comprender qué es posible y mejor para usted. Ponga su energía donde le brinde más alegría y lo anime a responsabilizarse de su felicidad. Si está dispuesto a actuar el beneficio personal está a su alcance. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a dónde va el dinero. Pagar de más o gastar en artículos innecesarios o entretenimiento lo llevará a renunciar a algunos productos esenciales. Vuelva sobre sus pasos y recorte gastos siempre que sea posible. La tranquilidad merece el esfuerzo, y la organización y la elaboración de un presupuesto fomentarán la prosperidad y un camino despejado hacia una mejora en su estilo de vida. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la investigación valdrá la pena. Participe y haga preguntas, y diseñará un plan que fomentará un cambio positivo, un estilo de vida más saludable y una mejor gestión del dinero. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita ni quiere. No se puede comprar el amor, pero sí ganar respeto haciendo lo que es mejor para sí mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.