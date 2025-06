Horóscopo de hoy: día viernes 27 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ed Westwick, 38; Drake Bell, 39; Tobey Maguire, 50; J.J. Abrams, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuanto más ocupado esté este año, mejor. Participe, marque la diferencia, ayude en lo que pueda, y ampliará su círculo de amistades. Aléjese de cualquier persona que lo desanime, lo haga sentir inseguro o se aproveche de usted. Hay un cambio en el universo y es hora de centrarse en lo que es mejor para sí mismo. Aproveche el momento, busque opciones más grandes y mejores, y asuma la responsabilidad de su felicidad. Sus números son 1, 9, 22, 29, 31, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: sabe lo que quiere lograr, es divertido e impredecible. Es rápido e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): despierte, huela las rosas y reciba el fin de semana con energía y vigor. Hoy se trata de socializar, comunicarse y compartir sus sentimientos e intenciones con quienes lo rodean. No deje que la inseguridad y la incertidumbre arruinen su día; siga a su corazón y disfrute. Evite las aventuras conjuntas y los comportamientos indulgentes o los excesos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): replantee su horario y cómo quiere responder a alguien cercano. Quédese tras bambalinas, dese un momento para reconsiderar su respuesta y encuentre una forma positiva de hacerlo. Elija la paz, el amor y el compromiso en lugar del disgusto, las discusiones y el arrepentimiento, y encuentre una manera positiva de avanzar. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se enfrentará a una situación explosiva si es demasiado agresivo en su enfoque de las creencias y la política. Dé un paso atrás, observe y considere si su entorno es seguro antes de involucrarse en algo que quizás no pueda terminar. Elija sabiamente sus batallas, ganará terreno y creará conexiones positivas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la comunicación puede evitarle asumir demasiadas responsabilidades. Infórmese de todo lo que hay que hacer y reduzca al mínimo su agenda general para asegurarse de que le queda tiempo para revitalizarse y agradecer lo que tiene. Concéntrese en el ahorro, la seguridad y la tranquilidad, y convierta la frustración y la ira en beneficio personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): alce la voz, comparta sus ideas y marque la diferencia. No permita que la opinión de los demás le robe la concentración ni convierta su energía en ira. La sabiduría y el sentido común son sus claves para el éxito. Participe en un proceso de cambio positivo y asóciese con quienes comparten sus convicciones; algo valioso surgirá. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): con el cambio vienen elecciones y decisiones que no siempre son fáciles. Invierta tiempo y esfuerzo para asegurarse de tomar decisiones significativas que no lo perturben a usted ni a sus seres queridos. Revise cada detalle y cíñase a las normas y reglamentos para evitar sanciones. Investigue, planifique y actúe en su beneficio. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): alinéese con quienes comparten sus objetivos. Haga su parte para acceder a quienes tienen el poder de generar el cambio. Permita que su diplomacia guíe el camino y obtendrá información privilegiada que le ayudará a progresar. Forme parte de la solución y conocerá a alguien que despierte sus emociones. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique más tiempo a cultivar lo que es importante para usted. Sus relaciones se resentirán si carece de compasión o descuida a quienes buscan ganar su aprobación o atención. Base sus decisiones en la necesidad y esté dispuesto a vivir con las consecuencias. Es evidente un cambio de estilo de vida debido a cuestiones financieras, legales o médicas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide su dinero, sus posesiones y su bienestar emocional. Las ganancias financieras son evidentes si es astuto con sus inversiones. Una oferta de trabajo le exigirá presentarse como el candidato perfecto. Muestre su deseo e interés en aprender y destacar para satisfacer sus exigencias. Asegure sus perspectivas personales y profesionales. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): investigue, verifique los hechos y cuestione a cualquiera que lo presione para seguir a las masas. Haga preguntas y busque opciones que lo hagan sentir cómodo. Replantéese una asociación que carece de equidad y considere cómo salir de ella para evitar pérdidas o la imposibilidad de seguir legalmente el camino deseado. Haga lo que sea mejor para usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje que otros decidan por usted. Diga lo que piensa, comparta sus ideas y sentimientos, y sea audaz con sus palabras y acciones. No arriesgue sus ahorros, emociones ni lo que ha conseguido con tanto esfuerzo. Proteja su status quo y diga no a cualquiera que intente manipular su independencia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las acciones hablan más que las palabras. Haga lo que quiera y no se disculpe por preocuparse por sí mismo. Gracias a los eventos a los que asista y las personas con las que se relacione se manifestará una oportunidad de mejorar su entorno o estilo de vida. Elija usar su estatus para conectar con quienes pueden ayudarle. El amor se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.