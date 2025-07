Horóscopo de hoy: día sábado 05 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Rapinoe, 40; Dave Haywood, 43; Edie Falco, 62; Huey Lewis, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga sus opciones abiertas y concéntrese en sus sueños. Ponga su energía donde cuenta y demuestre su pasión apuntando a las estrellas. La oportunidad está presente; solo debe creer en sí mismo y en su capacidad de convertir su visión en realidad. No permita que la vacilación y la duda le cuesten lo que merece. Manténgase firme, acepte lo que le ofrece la vida y observe qué sucede. Sus números son 3, 14, 23, 26, 30, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, enérgico y comprensivo. Es atento y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a los detalles y haga cambios en su forma de invertir y administrar su dinero. Busque la manera de mejorar lo que puede ofrecer y codéese con personas que puedan ayudarle a progresar. No permita que entre usted y sus metas se interpongan problemas domésticos poco realistas. Aborde con honestidad cualquier dificultad en una asociación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prometa solo lo factible. Ser una fuente confiable para otros le ayudará a forjar una reputación sólida. Ampliar sus intereses y cualificaciones es una buena idea, pero ofrecer prematuramente algo para lo que no está completamente autorizado le traerá problemas. Conozca sus límites y establezca estándares que cumplan con sus expectativas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): investigue, explore Internet y busque la mejor oferta antes de hacer un pedido. No se deje llevar por las emociones al lidiar con problemas domésticos. Escuche, evalúe y hable con expertos. Puede ganar tiempo y ahorrar dinero determinando lo necesario y considerando lo que puede hacer usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de dudar y empiece a actuar. Piense a dónde pertenece y qué puede hacer para marcar la diferencia. Use su hogar como un lugar de encuentro para quienes comparten sus inquietudes o intereses y desean colaborar en experiencias, ideas y planes. Las perspectivas son buenas si une fuerzas con personas afines. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un descanso y descubra lo que le ofrece la vida: tómese unas mini vacaciones, asista a una conferencia o tenga una reunión. Lo importante es relajarse y disfrutar de las posibilidades. Cuantas más experiencias tenga, mayor será la diversidad que encontrará. No se deje llevar por sus preocupaciones; una experiencia fabulosa puede ayudarle a redefinirlas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dé el primer paso, inicie una conversación, escuche atentamente y tome notas mentales, y descubrirá información útil. La socialización le permitirá comprender las tendencias, y es probable que alguien le brinde información privilegiada que le ayude a tomar mejores decisiones financieras o médicas. Mantenga ocultas sus emociones y ponga cara de póquer. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en recopilar información en lugar de ofrecer lo que sabe. Participe en actividades o eventos que le ayuden a conectar con alguien que le interese. Dedique su energía a ganar terreno y construir una base sólida para su próxima aventura. La oportunidad es evidente, pero se requiere paciencia, conocimiento y experiencia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si comparte sus sentimientos comprenderá cómo proceder con sus asuntos personales. Una reacción, lenguaje corporal o respuesta verbal revelarán lo que está por venir. No rehúya ni ignore la verdad. No sea tímido; hasta que afronte el presente no podrá avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prepárese para cambiar las cosas y afrontar cualquier mala gestión que lo esté frenando. Revise sus gastos, medicamentos y el entorno familiar, y considere qué es lo que ya no le funciona. Reflexione y busque cambios que fomenten una mayor productividad, tranquilidad y momentos de diversión. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): interésese en cómo puede perfeccionar o usar sus habilidades de forma diferente. Desarrollar sus cualidades y establecer contactos o socializar con personas de su sector le abrirá el camino hacia mejores oportunidades. Las alianzas parecen prometedoras, pero tenga cuidado con la competencia que intenta socavar su posición o robarle protagonismo. Use su encanto para abrirse camino. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte el cambio y disfrute de los resultados. La forma en que organice su hogar o gestione sus relaciones marcará la pauta del día. Si quiere que las cosas fluyan, empiece con una mentalidad positiva, una actitud alegre, disciplina y generosidad con su dinero. El amor y el romance están en las estrellas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en sus objetivos y en reunir la energía para llevar a cabo sus planes. Priorice las relaciones personales y disfrute de lo que puede lograr cuando las mentes colectivas trabajan juntas para hacer las cosas. Déjese guiar por su pasión. El romance se ve favorecido. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.