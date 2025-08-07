Horóscopo de hoy: día jueves 07 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Trout, 34; Charlize Theron, 50; David Duchovny, 65; Wayne Knight, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año invierta sabiamente su tiempo y su dinero. La impulsividad y las reacciones emocionales serán su perdición. Controle su ritmo y piense bien las cosas de principio a fin. Deje un margen de maniobra y desafíese a sí mismo para encontrar maneras eficientes de avanzar a un costo que pueda afrontar. Evite asumir demasiadas responsabilidades, sobrepasar su capacidad física y hacer promesas que no puede cumplir. Viva dentro de sus posibilidades, tanto físicas como financieras. Sus números son 4, 17, 22, 24, 31, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, decidido y proactivo.Es servicial y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta abiertamente sus pensamientos. Cuanto más le dé vueltas a las infinitas posibilidades, menos logrará. La proactividad le ayudará a ganar favores y a establecerse como la persona de referencia. Un cambio en sus ganancias o un ingreso inesperado le ayudará a expandir sus intereses y su rumbo profesional. Evite a las personas que se entregan a los excesos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): lo que haga tendrá en los demás un impacto mayor que lo que diga. Sus acciones impresionarán y animarán a quienes más lo critican a reconsiderar su valor y tratarlo con respeto. Concentrarse en su objetivo final y distanciarse de quienes lo provocan y le hacen perder el tiempo lo tranquilizará. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mejore su rendimiento y revise cómo utiliza sus habilidades para adaptarlas a las necesidades actuales. Mantenerse al día marcará la diferencia al competir con alguien por el mismo puesto, un favor o la popularidad. Un enfoque sincero ante el cambio será como un soplo de aire fresco, dándole el impulso para captar atención positiva. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que sus emociones lo hagan quedar mal ni que se aprovechen de usted. Dedique tiempo a la superación personal, a verse y sentirse lo mejor posible, y a un plan que le ayude a lograr una mejor rutina de ejercicio y alimentación. El progreso que logre en su crecimiento personal será trascendental. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que sus emociones influyan en sus decisiones financieras o profesionales. Concéntrese en lo que sabe y preséntese a sí mismo y a sus ideas con delicadeza, prometiendo un cambio positivo. Antes de empezar obtenga por escrito el visto bueno para evitar discrepancias. Concéntrese en el beneficio personal y en una actitud positiva, y compensará las interferencias emocionales. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): céntrese en proyectos rentables. Ya sea que mejore sus habilidades y cualificaciones o amplíe sus opciones para incluir puestos que requieran reubicación, el resultado traerá un cambio positivo. Cree contactos y participe en conversaciones que le permitan destacar sus cualidades y expresar sus deseos. Alguien se interesará en cómo vive y en quién es. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): querrá usar su energía para generar un cambio personal o profesional. No subestime lo que pueden hacer quienes lo rodean. Adapte su pensamiento a la misión y proceda con fuerza y determinación. Un relato detallado será difícil de negar para los demás. Cíñase a los hechos; las exageraciones lo perjudicarán. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga a su corazón, hable poco y haga lo que le plazca.Céntrese en lo que más le importa y comprométase a ampliar su consciencia y sus habilidades para adaptarse a sus responsabilidades y a las perspectivas que desea alcanzar.Elija aprender en lugar de intentar redirigir a los demás.Reconectar con alguien impactará su visión.****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): priorice su hogar y sus perspectivas. Piense en qué quiere hacer para mejorar su vida y en los costos asociados, y cree un plan que resuelva ambas preocupaciones.Utilizar eficazmente sus habilidades y su tiempo le ayudará a mejorar su situación por un precio razonable.Negociar a su favor dará sus frutos.***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea receptivo a las sugerencias, pero no adopte de inmediato lo que otros quieren.Mantener el control sobre cómo y dónde vive será vital para lograr tranquilidad y comodidad.No pierda el tiempo discutiendo cuando sabe qué es lo mejor para usted.Alinéese con quienes comparten sus valores.El romance se ve favorecido.***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dele un buen uso a su energía.No permita que su ansiedad aumente ni que le impida alcanzar su máximo potencial.Organice su día según lo que quiere lograr y disfrutará de un cambio positivo, además de sacar el máximo provecho de sus esfuerzos.Evite a las personas que lo deprimen, lo confunden o lo perjudican.***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sacar conclusiones precipitadas causará problemas.Investigue, prepare sus preguntas y hable con las autoridades para que le ayuden a encaminarse.Reflexione más sobre sus gustos y necesidades, y piense en qué puede ayudarlo a tener una mejor salud y un estilo de vida más pleno.El crecimiento personal y el romance están a su alcance.****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.