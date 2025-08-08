Horóscopo de hoy: día viernes 08 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Casey Cott, 33; Countess Vaughn, 47; Joely Collins, 53; Dustin Hoffman, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que su intuición lo guíe. Una actitud apasionada y positiva lo llevará hasta la meta. Aprenda sobre la marcha utilizando como guía la variedad, las habilidades y la experiencia. Únase a un grupo, aborde sus inquietudes, difunda el mensaje, cree conciencia y marque la diferencia. Asuma su responsabilidad y las conexiones que haga le ayudarán en todos los aspectos de la vida. Es su turno de prosperar. Sus números son 9, 16, 22, 26, 33, 47, 52.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, persistente y versátil. Es sensible y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de adivinar. En caso de duda, pregunte. Es fundamental determinar cuál es su situación actual para poder avanzar y concentrarse en lo que realmente le importa. Cuide mejor su bienestar emocional y físico. Evite involucrarse en comportamientos y situaciones que puedan generar discusiones y consecuencias no deseadas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con sus palabras. Ofrecer algo más emocionante de lo que tiene para ofrecer será contraproducente. Una actitud obstinada frecuentemente resultará insuficiente al tratar con socios, familiares y personas en puestos de autoridad. Escuche, descifre lo que es necesario y ofrezca lo que pueda. Alguien que conozca mostrará interés en usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio despertará su espíritu interior y lo llevará por un camino que estimula y fomenta la actividad social, nuevos comienzos y conexiones interesantes. Participe como pueda, pero evite gastar de más, involucrarse en proyectos conjuntos o pagar por otra persona. El amor no se compra; use su encanto para ganarse el afecto de alguien más. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cambie la dinámica de sus relaciones redirigiendo su energía de lo negativo a lo positivo. Adopte la amabilidad, la generosidad y una actitud juguetona, y atraerá el amor. Ármese de valor para renovar su apariencia y marca tendencias que le ayuden a cumplir sus sueños. Elija decir sí en lugar de no, o al menos esté dispuesto a ceder. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que despierten su imaginación y que abran nuevas posibilidades a través de los contactos que haga. Las asociaciones, las conversaciones y el intercambio de ideas cambiarán su perspectiva sobre sus objetivos. Ofrezca incentivos a quienes puedan aportar algo valioso a sus propósitos y el éxito será suyo. Se favorece reconectar con alguien de su pasado. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de entrar en acción sepa con quién está tratando. Haga preguntas, investigue y use su experiencia, memoria y carisma para recopilar información con discreción y sin consecuencias. La forma en que encare sus asuntos se reflejará en sus resultados. El éxito se logra perfeccionando su enfoque y manteniendo una actitud positiva. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija la superación personal, no la crítica a los demás. Llevarse bien es crucial si quiere progresar. Elija cautivar a quienes lo rodean con su conversación ingeniosa y su gran capacidad. Dé una mano y a cambio recibirá un salvavidas. Un enfoque conservador de la moda y el crecimiento personal comienza con la calidad, no con la cantidad ni con los excesos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la mente abierta, pero no permita que sus emociones dicten sus acciones. Antes de invadir el territorio, los planes o las creencias de otra persona póngase en todas las situaciones imaginables. Evite situaciones que puedan ponerlo en peligro. Preste atención a sus necesidades físicas y tome decisiones de vida más saludables. Elija la paz en lugar del caos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a dónde va su dinero. Antes de comenzar un nuevo proyecto, determine el costo y explore maneras de reducir gastos. Negocie a su favor y estructurará un acuerdo que se ajuste a sus necesidades y su presupuesto. Adapte su pensamiento y sus planes a sus exigencias. Aprenda de la experiencia y evite las deudas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades, no problemas. Los gastos compartidos y las empresas conjuntas no cumplirán sus expectativas. Una discrepancia en los acuerdos lo dejará en una posición precaria. Un menor contacto con los demás y dedicar más tiempo a la mejora y el crecimiento personal darán sus frutos. El cambio positivo empieza en uno mismo. El romance está en las estrellas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle cualquier situación que enfrente y conviértala en una aventura feliz. Sea el promotor de buenos momentos y una vida sana. Abra sus puertas, organice un evento y haga mejoras en el hogar que lo animen a usted y a sus compañeros a explorar, ampliar intereses y perfeccionar habilidades. Ponga su energía donde cuenta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos de establecimiento de contactos y comparta las habilidades que quiere destacar. Una actitud vibrante le ayudará a llamar la atención, pero también generará una situación competitiva que lo obligará a realizar mejoras constantes para mantener el statu quo. Luzca y dé lo mejor de sí, y sea el centro de atención. El romance se ve favorecido. ***