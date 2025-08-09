Horóscopo de hoy: día sábado 09 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adelaide Kane, 35; Anna Kendrick, 40; Gillian Anderson, 57; Hoda Kotb, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: demuestre sus fortalezas, colabore y ayude. Utilice su audacia para cerrar tratos y hacer valer su apoyo y liderazgo. Si quiere algo, alce la voz y hágase oír. Su gran energía y perspicacia lo impulsarán hacia adelante y lo animarán a alcanzar las estrellas. Deje que sus pensamientos guíen el camino y que sus acciones cumplan sus promesas. Las alianzas parecen prometedoras. Sus números son 4, 10, 17, 28, 34, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, inquisitivo y cambiante. Es enérgico y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga bien ocultas sus emociones y esté atento. Su fortaleza provendrá de la capacidad de descifrar lo que otros quieren o esperan de usted antes de negociar su posición. Ya sea que se trate de asuntos personales o profesionales, mantener una cara de póquer le ayudará a superar a cualquier oponente que encuentre. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención; algunos de los cambios que otros intentan implementar no se adaptarán a sus necesidades. Si arma un escándalo se levantará una bandera roja y eso provocará contratiempos. Haga las modificaciones necesarias y continúe. Si dirige su atención al crecimiento personal, a su apariencia y a la expansión de su mente e intereses, progresará. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cumpla primero con sus obligaciones personales y se sentirá más relajado al dedicarse a lo que le brinda alegría. Participar en algo que le apasiona le otorgará una plataforma para compartir sus ideas, preocupaciones y soluciones. Ponga su energía donde realmente importa y triunfará. Viva, aprenda y ame lo que hace. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mire hacia dentro, piense en sus necesidades y satisfágalas antes de involucrarse en los dramas de los demás. Dirija su energía hacia actividades entre bastidores que lo animen a mejorar su entorno, haciéndolo más acogedor y tranquilo. El amor está en auge, y dar lo mejor de sí mismo y relacionarse con personas que le interesen le ayudará a fortalecer sus amistades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en lo que mejor sabe hacer. Su determinación y visión innovadora le ayudarán a superar a cualquiera que se interponga en su camino. Concéntrese en la investigación, conéctese con colaboradores y aléjese de quienes insisten en interponerse en su camino. Las decisiones de vida son suyas. Haga lo que sea mejor para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo que haga para ayudar a los demás llamará la atención. Sea una persona bondadosa y marcará la diferencia. Trabaje discretamente entre bastidores para concentrarse en lo que es importante para usted y sus preocupaciones. Amplíe sus relaciones con quienes comparten su pasión por la reforma y la justicia. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el tiempo apremia y tiene varias opciones para investigar. Deje de procrastinar y empiece a hacer realidad sus sueños. No permita que lo afecten las críticas ni la inseguridad haciendo que desperdicie un tiempo que podría aprovechar mejor. Confíe en sus instintos, defienda sus intereses y tome la iniciativa para hacer que las cosas sucedan. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): investigue, abra su mente y piense cómo puede cumplir las promesas que se hizo a sí mismo. No dude en compartir sus sentimientos con alguien a quien ama y descubrir dónde está parado. Está a punto de ocurrir un cambio, pero antes debe aceptar la realidad y posicionarse conociendo las posibilidades. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): luzca su talento y disfrute formando parte del entretenimiento. La vida es demasiado corta para perderse a las personas, los lugares y los pasatiempos que lo hacen sonreír. Participe en eventos memorables y dígales lo que piensa y siente por ellos. Haga feliz a alguien y esto le brindará alegría. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no espere que todos tengan en mente sus intereses. Esté atento, verifique la información y evite hacer cambios prematuros que puedan influir en su estilo de vida, su posición o en una relación significativa. Busque oportunidades que lo acerquen a alguien que lo respalde. Evite caer en comportamientos irresponsables, estafas y abusos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese en serio los cambios que ocurren a su alrededor y sopese cuidadosamente sus opciones. Sus aportes añadirán valor y consideración al resultado de cualquier situación que enfrente. No permita que sus emociones interfieran con su capacidad de ver lo que es mejor para sí mismo y para quienes lo rodean. El cambio comienza por usted; empiece por mirar hacia dentro. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche, reflexione y emprenda proyectos o pasatiempos que le interesen. Realizar actividades físicas para mejorar su salud y estado físico lo animará y hará que los demás lo feliciten por sus progresos. Tome decisiones sensatas en lugar de dejarse llevar por sus emociones, que pueden llevarlo a decisiones irracionales que consumen mucho tiempo y dinero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.