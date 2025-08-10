Horóscopo de hoy: día domingo 10 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Josh Gates, 48; Justin Theroux, 54; Antonio Banderas, 65; Rosanna Arquette, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año las emociones y las preocupaciones financieras podrían llevar a compras innecesarias. Piénselo dos veces antes de firmar acuerdos, involucrarse en proyectos conjuntos o compartir gastos con un vecino o amigo. Tenga claro lo que está dispuesto a aportar y alíese con personas que prefieran trabajar dentro de las normas establecidas. Cumplir con las normas le ayudará a mantener su estatus y aumentará sus posibilidades de avanzar. Sus números son 2, 13, 18, 25, 32, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es frívolo, divertido y cautivador. Es posesivo y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque activamente nuevas ideas, conceptos y maneras de usar sus habilidades y experiencia para progresar. Los eventos de establecimiento de contactos pueden ser beneficiosos y pueden aportar contactos con grupos que pueden generan ganancias. Un cambio en su forma de presentarse y posicionarse fomentará interés, sugerencias valiosas y posibles colaboraciones. Un cambio doméstico requiere restricciones financieras. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): despeje su vida de personas, proyectos y pasatiempos que consumen su tiempo sin aportar mucho a cambio. Discutir es una pérdida de tiempo. Deles a los demás los mismos beneficios que desea para sí mismo. Quédese junto a quienes compartan sus intereses, dé lo mejor y permita que los que van en otra dirección sigan su camino. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en la información, la investigación y las conversaciones que le ofrezcan una perspectiva interna de una situación. Evite involucrarse en el drama de otra persona o pagar por sus errores. Aléjese de las situaciones que entren en conflicto con sus convicciones éticas. Progresará más si sigue a su intuición y trabaja solo. Establezca estándares altos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga a un lado las conjeturas en situaciones que parecen tener intenciones ocultas, haciendo preguntas directas. Depende de usted recopilar suficiente información antes de participar. Actuar con prisa o asumir más responsabilidades de lo que puede manejar física o financieramente lo conducirá a conflictos y arrepentimiento. Céntrese en su apariencia personal y en las relaciones significativas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guarde para sí mismo sus finanzas, sentimientos y planes. Compartir demasiada información lo hará vulnerable. Deje que sus pensamientos, planes e investigación guíen el camino, y su gran fuerza le ayudará a terminar lo que empiece. Evite los gastos emocionales y tratar de comprar amor o favores. Su mejor recompensa vendrá de la disciplina. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pase más tiempo con alguien a quien ama o con quienes trabaja para alcanzar un objetivo similar. Compartir le permitirá comprender mejor lo que puede lograr. No sea tímido; una voz audaz le ayudará a captar la atención de alguien especial. Las alianzas, el crecimiento personal, el amor y las oportunidades se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): persiga sus sueños, consolide su posición y use sus conexiones para progresar. No baje la guardia ni le dé a nadie la oportunidad de capitalizar lo que ha construido estratégicamente para satisfacer sus necesidades. Puede ser útil sin pagar el precio. No corra riesgos innecesarios con su reputación, salud ni finanzas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los viajes cortos, las reuniones y la investigación le ayudarán a comprender mejor quién es, qué quiere y cómo alcanzar sus metas. Un cambio físico lo animará y llamará la atención. Deje que sus acciones hablen por usted y evitará una confrontación con alguien que intente dañar su reputación. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hacer reformas en el hogar o prepararse para un evento fomentará la creatividad y una notable mejoría a medida que avanza el día. Su comprensión de las inversiones y situaciones que le preocupan le ayudará a tomar conciencia y a cambiar su perspectiva sobre la esperanza de un futuro mejor. Se favorecen las ganancias personales y las modificaciones positivas. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no dé nada por sentado. Defina su futuro identificando oportunidades que se alineen directamente con sus metas y aspiraciones. No permita la interferencia de personas externas. Concierte acuerdos por escrito y verifique la información que reciba antes de firmar. Tómese el tiempo suficiente para cultivar relaciones significativas. Se favorecen el romance y los cambios de imagen. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome las riendas y consiga resultados. Sea quien marque la diferencia y ayude a quienes no pueden valerse por sí mismos. Alguien reconocerá su aporte; recibirá una recompensa inesperada. Cambiar su estilo de vida, su entorno familiar o su puesto le permitirá reducir gastos generales o recibir una entrada de dinero. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje que sus emociones fluyan y que sus sentimientos se manifiesten. Dirija su energía hacia mejoras personales, actividades sociales y a pasar tiempo con alguien a quien ama. Un cambio de aires despertará su creatividad y le permitirá comprender algo que quiere lograr. Preste atención a sus necesidades personales; un poco de mimo se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.