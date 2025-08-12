Horóscopo de hoy: día martes 12 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Imani Hakim, 32; Cara Delevingne, 33; Pete Sampras, 54; Peter Krause, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese el tiempo necesario para conocer a sus seres queridos y trabajar en equipo con quienes intentan alcanzar el mismo destino. Rodearse de personas con ideas afines le brindará fuerza y coraje para llevar adelante sus planes. El cambio es el camino hacia nuevos comienzos, mayor satisfacción y un estilo de vida que cumpla los deseos de su corazón. Confíe en sus instintos y siga adelante. Sus números son 3, 14, 22, 29, 36, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, emotivo y espontáneo. Es participativo y reflexivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones encontradas estarán presentes en su día, causándole inseguridad sobre cómo responder. Tómese en serio las críticas y antes de responder examine detenidamente sus alternativas. Las conversaciones parecen prometedoras y le ayudarán a evitar que cualquier problema que se esté enquistando se convierta en una crisis. Un cambio le levantará la moral y le dará una idea de lo que es mejor para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la observación es su mejor amiga. Reúna, evalúe y cuantifique lo que puede hacer para asegurarse de obtener avances que fomenten una mayor confianza. Creer en usted mismo y en sus habilidades es el mejor camino a seguir. Aléjese de cualquiera que le quiera arruinar el día. Confíe en sus instintos y marque el camino. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche cualquier cambio que le atraiga y no mire atrás. El futuro es su refugio y requiere un enfoque práctico que garantice su felicidad. Aléjese de las situaciones que dañan su orgullo, su reputación o el estilo de vida que desea. Participar en eventos que le conciernen le ofrecerá una perspectiva personal. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga un balance de cómo vive y hacia dónde se dirige. Si quiere lograr un cambio positivo es necesaria la honestidad. No se deje envolver por los planes de los demás; debería seguir un camino que lo lleva a sentirse bien consigo mismo, con lo que puede hacer y hacia donde quiere llegar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio de perspectiva le ayudará a ver el camino a la victoria. Siga a su corazón y use su inteligencia para avanzar con confianza. Usted tiene el poder; ejerza su derecho a elegir lo mejor para sí mismo. Ponga su energía donde pueda obrar su magia y brindarle el beneficio que desea. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio lo hará sentir incómodo, pero si este es necesario no lo dude. Respire hondo y actúe con los ojos bien abiertos, listo para marcar la diferencia. Reconozca que la adaptabilidad, combinada con la disciplina y una flexibilidad personal adaptada a sus necesidades, lo conducirán a una mayor satisfacción. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice sabiamente su energía. No pierda el tiempo en tonterías que escapan a su control. Use su inteligencia para ser más astuto que cualquier socio o competidor que intente socavarlo. Un poco de ingenio y disciplina lo impulsarán y le asegurarán el reconocimiento que merece. Mantenga sus convicciones. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche y observe, pero en cuanto a sus preferencias personales, tome la iniciativa para elegir lo que más le convenga. Sentirse bien con su imagen y con la forma en que se presenta ante los demás cambiará la dinámica de sus conversaciones y su capacidad de obtener la ayuda que necesita para alcanzar sus objetivos. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): está en su mejor momento y listo para lograr lo que se proponga. Disfrute de la gloria de tener la confianza y la arrogancia necesarias para llevar su visión a la vanguardia y cautivar a quienes tienen algo que aportar. No deje nada al azar. Tome el control y vea cómo se materializan sus sueños. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con lo que desea. Reconozca la negatividad, el engaño y las afirmaciones falsas. Verifique la información y aléjese de cualquier persona o cosa que parezca dudosa. Proteja su salud, finanzas y posesiones de cualquiera que intente invadir su privacidad o infiltrarse en sus planes. Su mejor opción son las ganancias personales, trabajar solo y los proyectos de superación personal. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): va por buen camino. Mantenga el impulso y una comunicación abierta con personas clave. Las alianzas y el progreso irán de la mano, brindándole mucho por lo que trabajar. Una oportunidad financiera está generando interés, y parece prometedora una inversión en usted y en lo que quiere lograr. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos que le permitan conocer los beneficios financieros o de salud y empiece a trabajar en la superación personal para ser más competitivo. No permita que un cambio en su entorno lo inquiete ni lo haga reacio a expresar su opinión. En caso de duda, pregunte; no tenga miedo de decir que no, ni de avanzar por su cuenta. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.