Horóscopo de hoy: día viernes 15 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Lawrence, 35; Joe Jonas, 36; Anthony Anderson, 55; Debra Messing, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tenga cuidado con lo que desea. Evite compartir demasiada información con sus compañeros de trabajo o con aquellos para quienes trabaja. Dígale no al drama emocional y concéntrese en sus responsabilidades, manteniendo el ritmo y cumpliendo sus promesas. Concéntrese en la superación personal, la salud y el estilo de vida. Depende de usted mantenerse firme, perseverar y establecer expectativas razonables. Para alcanzar sus sueños necesitará disciplina, honestidad y autoestima. Sus números son 2, 12, 17, 25, 32, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, dramático y único. Es sensible y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reorganice sus ideas sobre su dirección profesional y cómo puede utilizar sus credenciales para ascender a un puesto mejor o a uno que se adapte al estilo de vida que desea. No permita que la negatividad lo lleve a ignorar las situaciones; en cambio, enfréntelas y corríjalas. Sea fiel a sí mismo, honesto con los demás y haga lo que sea mejor para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): rechace las invitaciones que no le atraigan, que cuesten demasiado o que signifiquen incurrir en excesos. Aproveche su tiempo para aprender, mejorar su entorno o atender asuntos pendientes. La tranquilidad que obtendrá al empezar de cero valdrá la pena. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche, verifique la información y concéntrese en la victoria. Tiene mucho que ganar si está dispuesto a hacer cambios sobre la marcha y a estar presente, dispuesto y listo para manejar cualquier situación que enfrente para que se adapte a sus necesidades. Sea el motor que sabe que es y alcance la delantera. Sea una persona emprendedora y exitosa. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): interésese por lo que sucede en su vecindario y ofrézcase como voluntario para ayudar. La gente que conozca y la información que recopile le ayudarán a tomar mejores decisiones sobre su estilo de vida. Controle sus emociones y haga lo que pueda para mejorar la situación. El tiempo dedicado a buscar el amor o a estar con alguien especial se ve favorecido. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): revise los detalles antes de firmar algo o de asumir su siguiente responsabilidad. Prepare el terreno para el éxito y domine las situaciones que requieren liderazgo. Para mantener el control, primero debe controlar cualquier situación y combatir los problemas con soluciones. Confíe en sus instintos, muestre sus fortalezas, y prosperará. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): muestre sus emociones solo cuando intente transmitir un mensaje y esté dispuesto a escuchar la otra versión. Si es necesario haga concesiones y avanzará. Dar una mano le permitirá tener una grata sorpresa o un reencuentro con alguien especial. Un viaje, un seminario o un evento de establecimiento de contactos se ven prometedores. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acelere el ritmo y aplique sus conocimientos para terminar las cosas a tiempo. Otros verán la impuntualidad como una debilidad; por lo tanto, es esencial cumplir sus promesas si quiere ganar impulso y apoyo. Establezca un presupuesto, organícese y trabaje con diligencia para asegurarse el éxito que desea. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste más atención a lo que hace y a cómo lo hace, y menos a las conversaciones que lo afectan emocionalmente y lo desvían de su camino. Se ven favorecidas las mejoras personales que lo lleven al conocimiento, al crecimiento y a la validación de que está haciendo lo mejor para usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase más tiempo en casa; acondicione su espacio según sus necesidades, ordene y reduzca sus gastos generales actualizando y reemplazando equipos defectuosos o una mala gestión doméstica. Asista a un evento social y probablemente conocerá a alguien que le ofrecerá información valiosa sobre una inversión que valga la pena o un estilo de vida saludable. Evite el drama emocional. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los cambios en el hogar serán oportunos y lo pondrán en una mejor situación financiera. Haga planes especiales con alguien a quien adore y eso los acercará más. Un cambio de estilo de vida puede resultar atractivo y ayudarle a conectar con las cosas y las personas que pueden reducir su estrés. El romance está en auge. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su interés por el dinero aumentará a medida que se centre más en invertir en algo que quiera lograr. Amplíe sus intereses, replantee sus habilidades y actualice lo que puede ofrecer con una nueva imagen que se alinee con las tendencias actuales. Un cambio en el hogar puede generar resultados positivos y una mayor flexibilidad financiera. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere y observe con atención. Lo que vea le ayudará a tomar mejores decisiones. Concéntrese en la superación personal, no en intentar cambiar a los demás. Un evento social que le permita reconectar con personas de su pasado le dará ideas para usar sus habilidades de forma más efectiva y aumentar su volumen y sus ganancias financieras. El romance se ve favorecido. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.