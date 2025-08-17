Horóscopo de hoy: día domingo 17 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Butler, 34; Tammy Townsend, 55; Donnie Wahlberg, 56; Robert De Niro, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea audaz, abierto y libre. Participe en eventos que sean significativos para usted. Lo que esté dispuesto a dar le traerá recompensas y satisfacción personal. Un encuentro emotivo puede cambiar su perspectiva y ayudarlo a determinar la mejor estrategia para avanzar. Es hora de brillar y mostrar abiertamente sus cualidades; dejará una huella imborrable en quienes puedan ayudarle a alcanzar su meta. Sus números son 6, 17, 24, 27, 31, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inspirador, servicial y cautivador. Es inteligente y comunicativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los eventos sociales serán informativos y energizantes, lo que le ayudará a verse y sentirse genial. Participe en actividades que fomenten una mejor salud y bienestar. Reúna información y elija un plan de acondicionamiento físico que se adapte a su horario y le ayude a desarrollar fuerza, resistencia y confianza. Hacer ejercicio con alguien a quien ama los acercará más. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las conversaciones traerán problemas y hacer algo sin consentimiento será contraproducente. Asegúrese de tener todo en orden, actúe según las reglas y deje que la precisión lo guíe hacia un resultado basado en la integridad, el juego limpio, los hechos y el apoyo de aquellos a quienes sus decisiones afectarán. El cambio es bueno si se gestiona con cuidado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siga adelante. Tener tiempo libre puede ser agradable, pero no será ventajoso. Tener demasiado tiempo libre puede generar discordia, un comportamiento autocomplaciente y falta de continuidad al interactuar con los demás. No se exponga a las críticas ni culpe a otros por sus defectos. Emprenda algo que le haga sentir orgulloso y realizado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice con atención la forma en que vive, sus finanzas, sus responsabilidades y qué puede hacer para aligerar su carga. Enfatice la importancia de la gestión del tiempo, reduciendo sus gastos generales y utilizando sus habilidades a su favor o de maneras nuevas y emocionantes. Elija mejorar su calidad de vida administrando eficazmente su tiempo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la mente y el corazón abiertos y ofrezca una palabra amable de aliento, y todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades se desplegará a su alrededor. Involúcrese en lo que sucede cerca suyo y comparta su experiencia con quienes necesiten apoyo o un gesto amistoso, y algo bueno ocurrirá. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guárdese para sí mismo lo que está haciendo. La interferencia y la tensión emocional pueden confundirlo, por lo que es esencial distanciarse de las influencias que puedan llevarlo a acciones vergonzosas. Dedique más tiempo y esfuerzo a apoyar una causa que lo haga sentir bien consigo mismo. Elija la paz y el amor en lugar del caos y la discordia. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique su energía a desarrollar sus recursos y a llenar su cerebro de conocimientos que animen a otros a escuchar y contribuir a sus planes. Reconfigure su espacio, su estilo de vida o sus planes, y concrete sus expectativas. Protéjase de riesgos excesivos para la salud y lesiones. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a su apariencia y presentación. Viaje, asista a reuniones o participe en expediciones de aprendizaje que le permitan comprender algo que quiera incorporar a su rutina diaria. Deje que sus gestos demuestren cuánto ama a alguien. Menos palabras y más acción allanarán el camino hacia un futuro más brillante. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): gane dinero, haga inversiones, y mantenga su enfoque. Una visión innovadora le permitirá aumentar su capacidad de ingresos, impulsándolo a realizar cambios profesionales que aprovechen sus habilidades y le ayuden a desarrollar sus intereses y reputación. Una alianza comercial o personal parece prometedora; sin embargo le conviene mantener sus bienes separados. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una actitud positiva le ayudará a alejar a cualquiera que intente neutralizar a sus aliados o desmantelar sus planes. Si mira el lado positivo y tiene gestos amables mientras se rodea de seres queridos, construirá una sólida defensa contra cualquiera que se interponga en su camino. Haga que sus objetivos sean la mejora personal, el amor y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención al dinero, la salud y los asuntos contractuales. Si hace su debida diligencia, tomará mejores decisiones y saldrá ganando. Los cambios en su hogar pueden tener un impacto significativo en sus gastos mensuales y animarlo a dedicar más tiempo y esfuerzo a simplificar su vida. Abra sus puertas a quienes estimulan su imaginación. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): será propenso a asistir a eventos y hablar con personas que lo lleven por mal camino. Ser demasiado confiado lo conducirá a la indecisión y a los contratiempos. Antes de tomar una decisión que puede costarle cara desconfíe de todas las personas y de toda la información, y confíe en los hechos, no en rumores. Preste atención a los detalles, a la superación personal y a pasar tiempo con quienes lo motivan. El romance está en las estrellas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.