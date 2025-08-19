Horóscopo de hoy: día martes 19 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ethan Cutkosky, 26; Christina Perri, 39; John Stamos, 62; Bill Clinton, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año mantenga un diálogo abierto y el progreso se manifestará. Depende de usted generar el cambio y ofrecer su ayuda y servicios a las organizaciones que desea apoyar. Una actitud de dar y recibir fomentará colaboraciones confiables y con visión de futuro. Su capacidad de presentar y promover lo que puede hacer para marcar la diferencia será bien recibida y apreciada por quienes más lo necesitan. Sus números son 8, 15, 22, 27, 36, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elocuente, generoso y divertido. Es sensible y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome un camino creativo. Usar su imaginación le ayudará a crecer y nutrir sus deseos. En lugar de ponerse a resolver problemas existentes que enfrenta en su ámbito doméstico, considere sus opciones, así como lo que espera obtener de cualquier cambio que implemente. Hacer demasiado y demasiado rápido será su perdición. Reduzca la velocidad, espere y observe. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): lo que marcará la diferencia será lo que haga. Hablar es fácil, y la desinformación enfrentará oposición. Ahora no es el momento de presionar a los demás, sino de enfocarse en su interior y esforzarse por ser mejor. Replantee sus planes y siga a su corazón: su vida, sus condiciones, su camino. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, aprenda y reemplace lo que ya no le funciona. Asista a eventos que le ofrezcan una visión profunda de algo que le atraiga y alimente su imaginación. Actúe en base a lo que lo conmueva, no en base a lo que digan o hagan los demás. Trabaje con independencia de quienes intenten desbaratar sus planes o controlar el resultado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si desea tomar mejores decisiones será crucial la honestidad. Si quiere evitar conflictos y controversias es vital ser franco consigo mismo o reconocer cuando alguien no lo es con usted. Protéjase de lesiones, daños e interferencias. Los planes sólidos son el único medio para un fin sin efectos colaterales. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que el cambio lo perjudique económicamente. La generosidad es su perdición. Concéntrese en aprender y participar en conversaciones que le ofrezcan opciones y maneras únicas de hacer el bien con un costo que puede afrontar. Cuando las emociones se descontrolen y lo dejen en desventaja será necesario aplicar disciplina. No puede complacer a todos; complázcase primero a sí mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): con quién se relaciona tiene importancia. Participe en conversaciones abiertas y conecte con personas que tengan algo valioso que ofrecer a cambio. Elaborar un plan que fomente el crecimiento constante captará la atención de quienes buscan un cambio. Considere los costos, analice los límites de tiempo y trace un itinerario que garantice el éxito. Actualice su imagen. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de involucrarse en una discusión polémica haga a un lado sus emociones. Concentre su energía en su crecimiento personal y en la superación en lugar de interactuar con alguien que pueda obstaculizar su capacidad para alcanzar sus objetivos. Haga que la honestidad y la equidad sean una parte esencial de todas sus relaciones profesionales y personales. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): perfeccione sus conocimientos, experiencia y habilidades para adaptarse a los cambios que se están produciendo en su vecindario, sector o entorno doméstico. Explore, amplíe y extrapole lo que más probablemente le ayude a progresar. Asociarse, crear redes y reconectar con aliados, viejos amigos o antiguos colaboradores le ayudará a cerrar el círculo y a sentar las bases para nuevos comienzos. El romance y las mejoras físicas se ven favorecidos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su espacio para adaptarlo a sus necesidades y horarios, y para ayudarlo a mantener su posición entre amigos, familiares y socios. No sienta que tiene que pagar por los demás cuando ahorrar para un momento de necesidad le dará tranquilidad. Diga lo que piensa, sea quien marque la diferencia y elija vivir la vida a su manera. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la indecisión influirá en el desarrollo de su día. Tanto excederse como quedarse corto causarán un desequilibrio, dificultando llegar a una conclusión adecuada. En caso de duda, analice con atención las decisiones de los demás y le ayudará a evitar errores o perder oportunidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de soñar y empiece a hacer planes. Una idea rentable dará sus frutos si se esfuerza por convertirla en realidad. Haga el trabajo preliminar, recopile información y encárguese del papeleo necesario para evitar costos y contratiempos innecesarios. Cuide su situación y relaciones domésticas. Tome el control de las negociaciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en lo que es mejor para usted y deje de preocuparse por los cambios que ocurren a su alrededor. Dele a los demás la misma oportunidad que desea para sí mismo. La libertad de elección lo animará a convertir sus sueños en realidad. El amor, el romance y la oportunidad de construir una vida que le brinde felicidad están a su alcance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.