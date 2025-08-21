Horóscopo de hoy: día jueves 21 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hayden Panettiere, 36; Usain Bolt, 39; Carrie-Anne Moss, 58; Kim Cattrall, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: posee un cúmulo de conocimiento y experiencia que puede ayudarle a alcanzar una posición importante. Ya sea que ofrezca perspectiva, adquiera experiencia o comparta sabiduría, este año traerá una transformación positiva a su vida. Manténgase motivado y listo para afrontar aquello que se le presente, y el progreso llegará solo. Un enfoque único para el aprendizaje y la enseñanza le brindará beneficios significativos. Sus números son 5, 17, 24, 28, 32, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es interesante, apasionado y creativo. Es servicial y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la participación es esencial si desea recibir información válida sobre qué hacer a continuación. Conversar con expertos le ayudará a verbalizar sus ideas y le permitirá respaldar sus planes con hechos, cifras y una visión esperanzadora de un futuro mejor. No permita que nadie use la manipulación emocional para socavar sus planes. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite la terquedad y las discusiones con quienes puedan afectar su vida personal o profesional. Escuche, recopile información y busque un camino que le ofrezca la mayor flexibilidad para poner a prueba lo que quiere lograr. Escuche con atención y descifrará quién vela por sus intereses y quién intenta explotarlo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): convierta algo que le apasiona en algo tangible. Tiene la pasión, los recursos y las conexiones para llevar lo que disfruta al siguiente nivel. Una reforma en casa, una oficina o un espacio designado para hacer ejercicio pueden mejorar significativamente su vida. Concentre su energía en investigar y ampliar sus conocimientos, habilidades e intereses en lugar de caer en comportamientos perjudiciales. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense en grande, pero gestione con prudencia su presupuesto. Lleve un registro de lo que come, bebe y gasta. El exceso de cualquier cosa puede ser perjudicial física, emocional y económicamente. Ponga más énfasis en el sentido común y en cuidar mejor de sí mismo, de su hogar y de sus relaciones. Confíe en sus instintos, cultive conexiones especiales y trátese bien. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dar y recibir. Acepte lo bueno y lo malo y conviértalo en algo único. No pague por los errores de los demás ni acepte participar en el camino de alguien más si esto le puede costar caro. Cíñase a lo que sabe hacer mejor, y haga lo suyo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en algo que mejore su perspectiva, su apariencia o su relación con los demás. Controle sus finanzas y use sus habilidades de forma constructiva para asegurarse de aumentar su popularidad entre quienes pueden ayudarle a alcanzar su meta. Su poder reside en cumplir sus promesas. Confíe a quienes comparten sus valores y apéguese a ellos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome el camino correcto. No permita que la tentación le gane ni que nadie lo ponga en una posición vulnerable. Mantenga la calma y use su inteligencia e intuición para tomar decisiones rápidas, precisas y efectivas. La procrastinación es el enemigo, y la lucidez y la acción son el camino a la victoria. Ponga su energía donde obtenga el mayor rendimiento. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la mente abierta, escuche y deje que su encanto domine su necesidad emocional de decir o hacer algo disruptivo. No puede cambiar a los demás, pero puede ahorrarse el dolor de intentarlo. Canalice su energía en algo constructivo. Concéntrese en aquello que le ayude a alcanzar sus objetivos. Evite las situaciones sin salida. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siéntase orgulloso de dónde y cómo vive. Haga ajustes que se adapten a su estilo de vida y le ayuden a rendir al máximo. Busque oportunidades que le ofrezcan la oportunidad de aprender y explorar nuevas posibilidades. Aproveche al máximo su tiempo y utilice sus habilidades de forma diversa; sus esfuerzos captarán la atención de alguien especial. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se enoje, es necesario actuar. Evalúe la situación y tome las medidas necesarias para lograr resultados óptimos. Diga no a cualquiera que intente limitar su éxito. Trabaje de forma independiente y evite compartir sus planes con quien pueda interferir. Dirija su energía con agudeza, haga a un lado su orgullo y dé lo mejor de sí. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): trabaje en equipo. Su capacidad de visualizar los resultados le dará ventaja en una situación que exige atención, habilidades y presentación al mismo tiempo. Póngase a la altura de las circunstancias y logrará cambios positivos que lo sorprenderán tanto a sí mismo como a quienes lo rodean. Una alianza o acuerdo le brindará ganancias económicas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un evento que le ofrecerá una perspectiva sobre una forma novedosa de usar sus habilidades lo animará a añadir mejoras que le ayudarán a destacar en una situación competitiva. Su carisma y sus contribuciones lo llevarán a nuevas conexiones que prometen un futuro mejor. El progreso personal, el crecimiento y las oportunidades están a su alcance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.