Horóscopo de hoy: día viernes 22 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Corden, 47; Kristen Wiig, 52; Ty Burrell, 58; Tori Amos, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje brillar su naturaleza colorida. Cuanto más entretenido sea, más atención recibirá. Defienda sus derechos y sea quien marque la diferencia en su grupo. Céntrese en ideas únicas y use sus habilidades, herramientas y dones para implementar los cambios vitales para su éxito. La persistencia, la persuasión y la participación lo llevarán adonde quiere llegar. Delo todo y recibirá grandes recompensas. Sus números son 4, 11, 18, 22, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, informativo y amable. Es proactivo y complaciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): esfuércese con entusiasmo y haga que las cosas sucedan. Planifique sus acciones y ejecútelas con energía y precisión. Si planea marcar la diferencia, no se contenga. Entregarse a excesos no traerá cambios positivos, pero los actos inteligentes de bondad y consideración hacia los demás le ayudarán a alcanzar su destino sin malicia. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): monitoree los eventos con atención. Si deja que las situaciones, las conversaciones o sus emociones se descontrolen no será fácil volver atrás y empezar de nuevo. En lugar de poner a prueba a los demás concéntrese en sí mismo, en sus necesidades y en lo necesario para lograr el estilo de vida que desea. El crecimiento personal es su mejor opción, no intentar cambiar a los demás. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite los desvíos. Conecte los puntos, vaya directamente del punto A al punto B y maximice sus posibilidades de aprovechar al máximo su día y la experiencia que desea. Algo que diga alguien más marcará la diferencia en su forma de pensar, lo que hace y los pasos que da para mejorar su vida. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): invierta su energía en algo creativo. Lo que descubra le ayudará a explorar nuevas posibilidades en casa o en el trabajo. Aléjese de las personas y situaciones que le despierten emociones. La sencillez, la disciplina y el sentido común le ayudarán a ser decisivo y ahorrativo. El cambio comienza en su interior y puede impulsar su ambición. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): niéguese a contribuir a la gloria de los demás. Depende de usted cuidarse y alcanzar las metas que mejor se adapten a sus necesidades. Póngase en el centro de atención y ganará terreno y seguidores que le ayudarán a alcanzar su máximo potencial. Hable con franqueza, implemente sus planes y no se detenga hasta que los resultados cumplan con sus expectativas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambie solo lo necesario. Póngase en un segundo plano, observe lo que sucede a su alrededor, y comprenderá qué es necesario para mantener su rumbo y obtener resultados positivos. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita ni quiere. Tome el control en lugar de dejarse controlar. El crecimiento y las ganancias personales son evidentes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe, sea quien impulse el cambio y marque la diferencia. Use su inteligencia y su voz para sembrar semillas y obtener apoyo. Un enfoque apasionado hacia la vida, el amor y la felicidad lo animarán a reconocer y dejar ir lo que ya no le funciona y a aceptar lo que ofrezca resultados positivos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sus emociones fluctuarán al reaccionar a lo que sucede a su alrededor. Escuche, cuestione y actúe en base a los hechos y a lo que sea útil para alcanzar sus objetivos. Actualice su apariencia y socialice, y atraerá nuevos amigos o pareja. Un proyecto creativo lo hará sacar lo mejor de sí mismo. Su disciplina y trabajo duro darán frutos inesperados. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pierda el ritmo; aprenda sobre la marcha y conquiste aquello que se le presente. Utilice su energía de forma positiva y dele la espalda a las influencias negativas, la retórica o las tonterías. El cambio viene desde dentro. Sea observador y tome decisiones que se adapten a sus necesidades. Piense creativamente, haga mejoras en el hogar y siga a su corazón. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un tiempo para hacer algo para sí mismo. Mimarse, establecer un horario y participar en actividades y eventos que estimulen su mente y lo animen a mejorar sus habilidades, conocimientos e intereses cambiará su perspectiva sobre el significado de la vida. Evite las reacciones impulsivas. Elija la paz en lugar de la discordia. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a cómo se ve y se presenta a los demás y a la sensación que proyecta. Una actitud de liderazgo llamará la atención y le abrirá el camino hacia su ascenso. El cambio está a su alcance, y esforzarse por conseguir lo que quiere lo beneficiará. No se contenga, tiene mucho que ganar compartiendo su opinión. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a la montaña rusa emocional que surge al participar en conversaciones que requieren elecciones, compromisos y decisiones importantes. La ira nunca es la solución; sin embargo, mostrar aprecio y estar dispuesto a ceder lo acercará a sus objetivos. La preparación será su boleto al éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.