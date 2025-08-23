Horóscopo de hoy: día sábado 23 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jeremy Lin, 37; Annie Ilonzeh, 42; Scott Caan, 49; Shelley Long, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se rinda y evite soportar algo que no va con usted. Aproveche el momento, genere un cambio positivo y hable de su camino hacia adelante con pasión y promesas que llamen la atención y ofrezcan esperanza a quienes buscan su guía. Demuestre su fortaleza manteniendo la solidaridad y pronto tendrá la fuerza necesaria para lograr lo que se proponga. El cambio no debería ser costoso, pero sí debería ofrecer nuevos comienzos y esperanza. Sus números son 3, 16, 22, 27, 34, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, centrado y receptivo. Es espontáneo y astuto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la inteligencia es su boleto para avanzar. Las empresas conjuntas, los gastos o los espacios requieren paciencia, sentido común y compromiso. Busque opciones adaptables que permitan manejar las situaciones delicadas. Reaccionar de forma exagerada no le ayudará a resolver los problemas. Haga todo lo posible por mantener la paz y la dignidad, y muestre fuerza y valentía para superar las diferencias. Lidere el camino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que debe hacer y siga adelante. Poner excusas prolongará la agonía de hacer algo que le resulta agobiante. Establezca cómo se desarrollará su día y asegúrese de compensar cualquier negatividad que encuentre con algo que le haga sonreír. El equilibrio es la clave para prosperar y tener el coraje para sobresalir. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la inconsistencia lo frenará. Dé un salto de fe, permita que sus instintos lo guíen y participe y conecte con personas que tengan información que pueda ayudarle a acotar sus opciones. Aprenda todo lo que pueda. Manténgase abierto a sugerencias, pero implemente solo lo necesario. Un camino sencillo hacia adelante acabará con la procrastinación. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una conversación civilizada será mucho más provechosa que una discusión a gritos. Tómese el tiempo necesario para ordenar sus ideas y plantear alternativas y acuerdos que minimicen las discusiones. Evite hacer dos o más cosas al mismo tiempo o realizar actividades físicas que le roben energía y lo dejen en desventaja al tratar asuntos intelectuales. Priorice su energía. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): utilice su seguridad e inteligencia para ganar favores. Ofrezca hechos, demostraciones y pruebas de que su palabra es buena. La forma en que ejecute sus planes determinará cuánto recibirá a cambio. La innovación, unida a la disciplina, será el camino hacia nuevos comienzos. No deje nada al azar ni sin terminar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): algo inesperado se avecina. Antes de rechazar lo que viene, piense en cómo puede convertirlo en algo útil. Lo que importa es cómo afronta el cambio. Úselo para la superación personal y para conectar con personas afines. Apunte alto y será el centro de atención. No deje que las emociones le cuesten caras. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se debatirá entre lo que debería y lo que quiere hacer. Deje de procrastinar; elija aquello que le ofrezca gratitud y satisfacción. Participar en algo que le resulte enriquecedor le recargará las pilas, dándole amplio margen para ponerse al día cuando sea el momento adecuado. Permita que su imaginación le ayude a obtener una perspectiva sobre la superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adquiera conocimientos, habilidades y cualificaciones que le ayuden a aumentar su potencial de ingresos. Establecer contactos y descubrir lo que está a la vanguardia puede ayudarle a transformar su situación laboral actual en un puesto de mayor nivel. Combine negocios con placer y cautivará a quienes puedan ayudarle a progresar. Las excursiones, las reuniones y la observación de las personas se ven favorecidas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe su entorno, establezca un presupuesto y reconstruya su ambiente para adaptarlo a sus necesidades. Preste atención a los detalles y haga que su espacio sea más cómodo y eficiente con la esperanza de reducir sus gastos generales y aliviar el estrés financiero. Revise sus hábitos alimenticios y de ejercicio para asegurar una mejor salud. La superación fomentará su crecimiento personal. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite la confusión investigando y verificando la información, y se ahorrará decepciones. En caso de dudas dé un paso atrás, sopese los pros y los contras y no tenga miedo de abstenerse. Confíe en sí mismo, no en alguien que monta un espectáculo para convencerlo de que se convierta en su seguidor. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): menos gastos y una mayor inversión en su futuro lo tranquilizarán y lo animarán a interactuar con personas y posibilidades que pueden ayudarle a progresar. Sea valiente, desafíese a probar algo que nunca haya hecho antes, y vea qué sucede. Es evidente un cambio positivo en casa o en su estilo de vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la observación es su mejor aliada. Espere relájese y observe lo que sucede a su alrededor. Antes de decidirse a participar considere las consecuencias de interferir. Elija un camino que favorezca los aportes positivos y pasar tiempo con personas que lo acepten tal como es y lo amen incondicionalmente. El crecimiento personal y el romance están en auge. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.