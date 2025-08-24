Horóscopo de hoy: día domingo 24 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rupert Grint, 37; John Green, 48; Dave Chappelle, 52; Cal Ripken Jr., 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una actitud positiva marcará la diferencia. Este año no permita que se acumule la frustración al tratar con instituciones, agencias gubernamentales ni otros organismos. Es fundamental mantener la calma y ofrecer alternativas sensatas para impulsar su popularidad y generar confianza en lo que hace y en quién es. Desarrolle un plan sólido y cumpla con sus compromisos. Tiene mucho que ganar si es franco y honrado. Sus números son 4, 16, 23, 27, 32, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elocuente, enérgico y subestimado. Es imaginativo e implacable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): vaya a donde está la acción y use su perspicacia, disciplina y experiencia para generar cambios o participar en conversaciones que lo posicionen para mayores oportunidades. Un enfoque único cerrará el trato y lo colocará en una posición de poder. Use su intuición, creatividad y perspicacia para lanzar algo emocionante. Las alianzas son favorables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la oportunidad llama a su puerta; reciba el mensaje y convierta la información en algo significativo. Depende de usted interpretar y reaccionar como mejor le parezca. Tiene mucho que ganar mediante el establecimiento de contactos, las entrevistas de trabajo y la promoción de sus habilidades y capacidades. No revele información personal ni secretos que puedan comprometer sus posibilidades de ascenso. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio requiere ayuda práctica. No espere que todo salga bien sin su apoyo. Deberá mantener el balance y ser muy preciso para avanzar; sin embargo, una vez que se sienta cómodo con los resultados, encontrará el camino a seguir. Confíe en sus instintos, su resistencia y su carisma. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): conozca sus límites, establezca reglas y replantee sus horarios. Permita que sus emociones lo guíen al tratar asuntos domésticos, pero no cuando se trate de asuntos financieros. Use su voz para aclarar su postura, lo que está dispuesto a hacer y lo que espera a cambio. Manténgase informado sobre las resoluciones regulatorias que puedan afectar su vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una interacción verbal sólida y basada en hechos y cifras le ayudará a ganar cualquier competencia que encuentre. Niéguese a hacer cambios que pongan en peligro su situación financiera o estilo de vida. Busque la mejor alternativa y haga las gestiones necesarias para asegurarse de no superar el presupuesto. Los excesos y las prisas son sus enemigos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de comenzar a redefinir cómo desea avanzar analice la situación en su conjunto. Si quiere mantener una buena reputación es fundamental la constancia. Optimice su salud y estado físico para que se adapten a su estilo de vida. Desarrolle la fuerza necesaria para participar en actividades que lo motiven y le ayuden a tener un futuro próspero. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): actúe de incógnito para hacer lo que tiene que hacer. En la soledad descubrirá que tiene talentos que desconocía. No permita que las influencias externas sofoquen su creatividad ni lo lleven por el camino equivocado. Depende de usted seguir sus instintos y vivir una vida que le brinde alegría. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participar se convertirá en una experiencia de aprendizaje fabulosa. Entable conversaciones con una actitud positiva. Escuche, comparta y, sobre todo, muestre gratitud y aprecio por lo que descubra y por lo que aportan los demás. Un cambio de perspectiva lo animará a investigar y explorar sus opciones. El amor y el crecimiento personal están en las estrellas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aléjese de las situaciones antes de que sus emociones lo dominen. Antes de entablar conversaciones o hacer suposiciones es fundamental recopilar los hechos y considerar todos los posibles resultados. Dirija su energía a perfeccionar sus habilidades, mejorar su estilo de vida y explorar maneras de aumentar sus ingresos. Evite hacer compras innecesarias. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga el impulso. Si limita sus posibilidades se arrepentirá. Preste atención a los detalles, especialmente cuando surjan contratos, inversiones o problemas médicos. No permita que la ira se apodere de usted si surge algo que escapa a su control. Trabaje con lo que se le presente y muestre su verdadero potencial. El romance está en las estrellas. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): permita que su confianza lo guíe, y que su perspicacia e inteligencia tomen el control. Su forma de tratar a los demás, usar su dinero y presentarse a sí mismo, así como lo que es capaz de hacer, lo llevarán a ofertas atractivas y a la oportunidad de mejorar su estilo de vida. La disciplina y el ingenio son el camino a seguir. Disfrute del viaje. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de cualquiera que intente cambiarlo o llevarlo por un camino cuestionable. Céntrese en su felicidad y haga algo que le brinde alegría. El crecimiento personal, los mimos y la superación se ven favorecidos, junto con eventos que le permitan establecer contactos o socializar. Use su imaginación y deje que su creatividad lo guíe. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.