Horóscopo de hoy: día martes 26 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keke Palmer, 32; Macaulay Culkin, 45; Chris Pine, 45; Melissa McCarthy, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adapte su estilo de vida a su presupuesto. Busque opciones que lo motiven a socializar y a ampliar sus intereses, amistades y habilidades. Aceptar lo que la vida le ofrece es la forma más rápida de progresar. Una muestra de vitalidad e interés lo convertirá en un candidato bienvenido a unirse a cualquier equipo que desee. Evalúe sus recursos y úselos para lograr mejores resultados. Haga de este un año para recordar. Sus números son 2, 24, 27, 30, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cambiante, inspirador y metódico. Es enérgico y admirado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sopese las limitaciones que enfrenta y diseñe un plan que le ayude a eliminar los contratiempos. Ir un paso por delante de los demás es su vocación y su camino a seguir. Active su encanto e inteligencia y vaya en una dirección que fomente grandes conversaciones, amistades y oportunidades profesionales. El romance está en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no malgaste tiempo ni energía en aquello que no puede cambiar. Puede ser que un cambio no sea deseado, pero dejar ir y seguir avanzando será beneficioso si mira hacia adelante en lugar de hacia atrás. No pierda ninguna oportunidad; asista a reuniones, eventos y actividades que le permitan conocer gente con buenos contactos. Evite las disputas domésticas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): anhelará cambios y emoción. Los eventos sociales o de establecimiento de contactos le permitirán comunicar lo que desea en conversaciones con personas que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. Un encuentro amistoso le abrirá una oportunidad laboral. Investigue y presente su contribución de forma atractiva. El beneficio personal es evidente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): actúe con cautela. Asumir demasiadas responsabilidades le costará caro. Deje de lado sus emociones y su orgullo y piense dónde su tiempo y esfuerzo tendrán un mayor efecto. Incorpore a sus planes las mejoras en el hogar, las situaciones domésticas y las relaciones personales. Una oportunidad interesante cambiará su forma de manejar sus asuntos. Evite enojarse y ser posesivo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la comunicación es la clave del éxito. Deje volar su imaginación y sus ideas deslumbrarán a quienes encuentre. Los viajes, las reuniones, los encuentros y los eventos de establecimiento de contactos le brindarán la plataforma necesaria para motivar a otros a ver las cosas desde su perspectiva. Abrace el futuro con pasión y algo bueno sucederá. Se destacan el crecimiento personal, la superación y el amor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense sobre la administración del dinero y cómo puede reducir sus gastos haciendo usted mismo parte del trabajo preliminar. La indecisión o las prisas serán su perdición. Infórmese y formule un plan que cumpla con los requisitos. Ponga a funcionar su imaginación creativa y añada disciplina, y el resultado será impresionante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones lo meterán en problemas. Reaccionar de forma exagerada o apresurada será contraproducente. Tómese su tiempo, reflexione y trabaje en sí mismo en lugar de intentar cambiar a los demás. Permita que su imaginación creativa le ayude a soñar y a lograr el estilo de vida que desea. Crea que puede y progresará. Las ganancias personales y financieras son evidentes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de empezar defina lo que es importante para usted. No espere que los demás estén de acuerdo; es hora de seguir a su corazón y lograr lo que se proponga. Aléjese de las personas negativas y de las relaciones unilaterales. Trátese con respeto y espere lo mismo de los demás. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ordene su vida. Es de esperar que, si le pide su opinión, alguien lo critique a usted y a su estilo de vida. Escuche, analice lo que escucha y elabore un plan que se adapte a sus horarios. Limite sus gastos y céntrese en lo que puede hacer o conseguir gratis, y venda las cosas que ya no usa. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite involucrarse en los sueños de otra persona. Rinde más cuando se compromete con su visión. Simplifique su vida dedicándose a las personas y pasatiempos que le brindan alegría, plenitud, y le ayudan a alcanzar la felicidad que merece. No deje nada sin decir ni al azar. Diga lo que piensa y aclare las cosas. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga coincidir su presupuesto con sus planes e impulse el cambio. Invertir en su espacio y perspectivas aliviará el estrés y lo animará a incluir mimos y mejoras físicas y mentales en su agenda. Su forma de abrazar el crecimiento personal también lo animará a conectar con personas que puedan acompañarlo en cada paso del camino. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para revisar su horario, estilo de vida y hacia dónde ve que se está dirigiendo. Encontrar una vía de escape para la ansiedad a través de eventos sociales, actividades físicas o el arte le ayudará a reflexionar sobre cómo invierte su tiempo libre y a recuperarse de la agitación diaria. Asuma la responsabilidad de su felicidad y salud. Consiéntase. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.