Horóscopo de hoy: día viernes 29 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lauren Collins, 39; Lea Michele, 39; Carla Gugino, 54; Rebecca De Mornay, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fíjese quién tiene la mirada puesta en usted este año. Alguien puede cambiar el curso de su vida si es demasiado complaciente o no presta atención a su entorno ni a las intenciones de quienes lo rodean. Guárdese su dinero, sus ideas y sus asuntos personales, y dedique su energía a ayudarse a sí mismo en lugar de enriquecer o mejorar la posición de otros. Confíe en sus instintos y haga lo que más le convenga. Sus números son 6, 17, 22, 28, 31, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, fuerte y decidido. Es proactivo y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cree un espacio que se adapte a sus necesidades. Invierta en sí mismo y en su entorno, y aproveche todo lo que tiene física, intelectual y financieramente para construir una base sólida para la vida que desea. Esto lo tranquilizará y le dará confianza. Combine los negocios con el placer y ganará impulso y aliados. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja su hogar, su salud y su reputación. No permita que nadie use la manipulación emocional para aprovecharse de usted. Aléjese de las tácticas de presión o de las situaciones que puedan volverse hostiles. Se beneficiará más si evita los conflictos. Céntrese en las mejoras del hogar y en revitalizarse. Un proyecto creativo aliviará el estrés. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a lo que hacen los demás y eso despertará su interés e imaginación. Tome la iniciativa de acercarse, conectar y formar parte de algo que le entusiasme. Utilice su inteligencia y sus habilidades físicas para conseguir apoyo. Su forma de presentarse y su contribución marcarán la diferencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida privada para sí mismo. Cuanto menos comparta, más misterioso se verá, lo que le dará una ventaja al tratar con quienquiera que intente superarlo. Evite a las personas autoindulgentes, las situaciones de excesos y las exigencias irrazonables. Sea directo sobre lo que tolerará y lo que no. Tome el control y ganará comprensión y respeto. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): replantee cada pensamiento, movimiento o interacción. Céntrese y no permita que sus emociones dicten lo que sucederá a continuación. Un estado de calma le permitirá prepararse para lo que venga y afrontar las circunstancias a medida que se presenten. Sea inteligente y aproveche los beneficios que importan. La fuerza comienza con creer en sí mismo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si participa en algo nuevo y emocionante dará un gran paso. Un poco de brillo y carisma lo impulsará y atraerá a quienes tienen algo que ofrecer. Una energía elevada lo conducirá a la victoria y le dará los medios para mejorar su vida, su situación actual o sus perspectivas. La superación personal dará sus frutos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a dónde va su dinero. Ganará terreno si busca puestos más altos y ascensos usando su imaginación y perspicacia para llegar a la cima. No se quede en casa procrastinando, salga; las conversaciones cara a cara le brindarán resultados más efectivos. Use encanto y presión. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no es lo que hace o dice, sino cómo convierte sus sueños en realidad. Esfuércese por conseguir lo que quiere y sea implacable al tratar con quienes se oponen. Tenga claro qué es lo mejor para usted y mantenga su curso de acción hasta estar satisfecho con los resultados. Asuma la responsabilidad y haga que las cosas sucedan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase cerca de casa, resuelva cualquier confusión o conflicto que enfrente y racionalice cómo quiere avanzar. Use su voz, sabiduría y capacidad física para enfatizar su posición y expectativas, y seleccionará a las personas más adecuadas para acompañarlo en su aventura. Sea fiel a sí mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice lo que necesita para llegar al siguiente nivel. Ya sea que esté lidiando con desafíos físicos, mentales o financieros, comprender sus virtudes y cómo aplicarlas lo conducirá al éxito. Evalúe, perfeccione e implemente el cambio. Prepárese para enfrentar la oposición de alguien cercano. No reaccione de forma exagerada; tenga en cuenta las sugerencias, pero haga lo que sea mejor para usted. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los asuntos de dinero y salud requerirán su atención. Tiene mucho que ganar si se mantiene al tanto de lo que sucede en lugar de dejar que alguien lo represente a usted o a lo que quiere. Una situación emocional se convertirá en una oportunidad si está dispuesto a tomarse el tiempo para ordenar los escombros. Con la claridad llega el éxito. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase firme, siga soñando y no permita que nadie lo lleve por un camino que no le conviene. Tome nota de aquello que lo hace sentir bien consigo mismo y con lo que hace, y concéntrese en convertir sus sueños en realidad. Un evento de establecimiento de contactos le brindará oportunidades. Explore las posibilidades. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.