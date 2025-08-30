Horóscopo de hoy: día sábado 30 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andy Roddick, 43; Lisa Ling, 52; Cameron Diaz, 53; Michael Chiklis, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año le será muy útil un cambio de actitud. Tome impulso y concéntrese en lo que le brinda alegría. Una mentalidad positiva le ayudará a avanzar en una dirección que lo tranquilice y le abra el corazón a oportunidades que cumplan con sus expectativas. No permita que la incertidumbre le impida cosechar los beneficios de una elección clara. Haga rápidamente sus deberes y proceda. Sus números son 7, 10, 19, 28, 35, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emotivo, cariñoso y protector. Es cuidadoso y detallista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía, disciplina e ideas ingeniosas a trabajar para usted. Disfrute de desafíos físicos y esfuércese por alcanzar la victoria. Una nueva apariencia llamará la atención y los eventos sociales fomentarán nuevas amistades. Tenga cuidado de no recargar su horario ni hacer planes que no pueda cumplir. El equilibrio y la equidad son necesarios para su éxito. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja su salud, su patrimonio y su bienestar emocional. No permita que lo que hagan los demás arruine sus planes. Asegúrese de recibir la parte que le corresponde de cualquier empresa conjunta o ingreso compartido que se le presente. Consiga por escrito lo que quiere y no mezcle negocios con placer. Aléjese de personas y situaciones incontrolables. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): analice su situación y sea quien inicie el cambio. Deje que su lenguaje corporal hable por usted y evite las confrontaciones que lo lleven al arrepentimiento. Un cambio en su vida lo afectará emocionalmente. Asegúrese de perseverar. Concéntrese en lo que quiere lograr. El beneficio personal significa hacer lo correcto para usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): céntrese en las oportunidades e invierta más tiempo y esfuerzo en simplificar su vida. Aléjese de quienes lo frenan o complican su vida y sus planes. Deje de usar como excusa lo que hacen otros y asuma la responsabilidad de sí mismo, su futuro y sus acciones. La felicidad es una elección. Haga lo mejor que pueda. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea el anfitrión, el animador y aquel con quien todos quieren compartir el espacio, y rápidamente ganará impulso y popularidad. Si es una persona agradable, todos querrán estar con usted. Guarde sus emociones y problemas para sí mismo. Sonría, sea feliz y deje atrás el pasado. Elija el ejercicio físico, no la autocomplacencia. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elimine la frustración por asuntos de dinero evitando empresas conjuntas o gastos compartidos. Protéjase a sí mismo y a sus intereses manteniéndose al tanto de las últimas estafas y cuidándose de quienes intenten presionarlo para hacer algo que no le parezca correcto ni honesto. Canalice su energía hacia actividades personales y físicas que promuevan su salud, felicidad y bienestar general. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): fije su meta y no se distraiga hasta llegar a ella. El viaje que emprenda le ayudará a descartar lo que ya no tiene sentido y a cultivar lo que pueda tener y tendrá un impacto positivo en su vida. Aflorarán las emociones y deberá valerse de la comunicación para alcanzar sus objetivos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): planifique su camino antes de partir. Elegir el desvío equivocado lo conducirá al limbo, generando desconfianza y poniendo en riesgo su salud y bienestar. Observe cada ángulo y acate las reglas para evitar verse envuelto en la desgracia ajena. Cíñase a lo que sabe hacer mejor. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): está listo para dar el salto, renovar su imagen o cambiar de rumbo. Mantenerse al día le dará un impulso de confianza, ayudándole a encontrar su camino. Una muestra de emoción conducirá a las respuestas que busca y a los planes que puede hacer para mejorar su situación familiar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea ingenioso al tratar con grupos o personas que quieran explotar sus activos, habilidades y contactos. Replantéese lo que es importante para usted y elija usar su dinero para su propio beneficio. La investigación le ayudará a revisar sus planes para estar seguro de beneficiarse de los resultados. No reaccione de forma exagerada; trabaje con discreción para alcanzar sus objetivos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no tema presionar cuando sea necesario. Si cree en algo, llegue hasta el final. Manténgase firme, diga lo que piensa y cree vínculos con quienes comparten sus intereses. A quienes le piden ayuda ofrézcales su tiempo y habilidades, no su dinero. Su dinero le será más útil si invierte en sí mismo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): termine lo que empieza. Dedique toda su energía a la acción y añada su toque único para asegurarse de recibir el reconocimiento que merece. Surgirá una agitación emocional si permite que alguien use las críticas para hacerlo sentir incapaz. No se deje llevar por las inseguridades, su fuerza reside precisamente en quién es y en lo que hace. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.