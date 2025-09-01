Horóscopo de hoy: día lunes 01 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zendaya, 29; Zoe Lister-Jones, 43; Gloria Estefan, 68; Lily Tomlin, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año permita que el cambio llegue en lugar de perseguirlo. Concédase el beneficio de la duda y piense en lo esencial. Apegarse a lo básico, planificar un presupuesto que satisfaga sus necesidades y dedicar más tiempo a cuidar su situación familiar y su relación con los demás le brindará tranquilidad, permitiéndole tener mayor claridad sobre sus necesidades y deseos profesionales. Un enfoque disciplinado en la salud y el dinero reducirá el estrés. Sus números son 9, 16, 22, 27, 38, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impredecible, único y ambicioso. Es sensible y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje volar su imaginación creativa y vea adónde lo lleva. Sumérjase en un proyecto que le dé libertad para poner a prueba sus habilidades y ser más consciente de lo que quiere lograr. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos lo animarán a hacer nuevos amigos y explorar nuevas oportunidades para ganarse la vida. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con lo que desea. No todos serán sinceros en cuanto a sus intenciones. No juegue con fuego; ante la duda, absténgase. La observación le enseñará a juzgar con quién asociarse y de quién alejarse. No tenga miedo de avanzar por su cuenta. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase cerca de casa y haga cambios domésticos que aumenten su comodidad y alegría. Un enfoque creativo para configurar su espacio irá de la mano con su éxito. Ponga más energía en la diversificación y en aprender de expertos. Asista y participe en eventos que le ayuden a ampliar sus intereses y horizontes. La superación personal se ve favorecida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reaccionar exageradamente o dejar que sus emociones causen discordia en casa o en el trabajo lo perjudicará y puede costarle caro tanto física como financieramente. Piense antes de hablar o actuar, y piense sobre formas de llegar a acuerdos para estar seguro de mantenerse firme sin perder prestigio. Infórmese bien y resuma su objetivo final antes de lanzarse a la ofensiva. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a cómo se presenta ante los demás. Practique ejercicio y lleve un estilo de vida saludable, y esto cambiará su perspectiva sobre cómo invierte su tiempo y los grupos a los que se une. Hay una oportunidad a su alcance de lograr crecimiento personal y profesional. Piense positivamente y participe en actividades que lo conduzcan al éxito. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para replantear sus planes a largo plazo. El tiempo está de su lado, y tener un presupuesto que se adapte a sus propósitos le ayudará a tomar mejores decisiones. Quizás anhele un cambio y desee probar un rumbo profesional diferente, pero antes tenga en cuenta qué tan práctico es y qué podría perder al hacerlo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede marcar la diferencia si participa en una causa que respete. Tome la iniciativa y modifique su enfoque y prioridades para tener tiempo libre para las cosas que más le importan. Priorice el cuidado de sí mismo y de su bienestar emocional, y deje de sentirse culpable por dedicar tiempo a seguir a su corazón. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los asuntos financieros. Establecer contactos, hacer llamadas de promoción y adaptar sus habilidades para satisfacer las necesidades del mercado actual le abrirá puertas. Cree oportunidades participando en eventos u ofreciendo voluntariamente lo que pueda a organizaciones benéficas o eventos que le brinden una plataforma para mostrar su verdadero potencial. Contribuir a su comunidad tendrá beneficios. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se subestime. Sea valiente, prepárese para conquistar en lugar de rendirse y explore las posibilidades disponibles. Hable con el corazón y deje que su pasión y persistencia sean la clave de su éxito. No deje nada al azar ni en manos de otros. Sea audaz, asertivo y esté dispuesto a tomar la iniciativa y hacer lo suyo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles. Un movimiento prematuro le costará caro. No comparta demasiada información, o alguien le robará las ideas. Establezca un presupuesto y un plan bien definido por escrito. Si desea alcanzar sus objetivos es necesario que se sienta cómodo con avanzar. No limite sus expectativas; amplíe su visión. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca un presupuesto y viva dentro de sus posibilidades. Un cambio puede ahorrarle dinero y aliviar el estrés. Las asociaciones parecen prometedoras, y unirse y participar en los grupos adecuados puede ayudarle a acceder a una fuente de ingresos inesperada. Mantenga la mente abierta y descubrirá que tiene más que ofrecer de lo que cree. El romance se ve favorecido. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): replantee sus motivos, condiciones y cómo desea avanzar. No permita que sus emociones interrumpan sus intenciones. Preste atención y solo cambie lo que se ajuste a su presupuesto y necesidades. Ampliar su conocimiento, conexiones y cualificaciones le ayudará a ganar confianza y le abrirá las puertas a nuevas oportunidades. Desconfíe de las empresas conjuntas o de los gastos compartidos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.