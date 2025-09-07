Horóscopo de hoy: día domingo 07 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Rachel Wood, 38; Shannon Elizabeth, 52; Toby Jones, 59; Michael Emerson, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: apóyese en su experiencia y encontrará una manera de avanzar que se adapte a su presupuesto utilizando sus habilidades para alcanzar su meta. Tómese el tiempo para invertir en el futuro y prepárese para crecer con los mercados y las tendencias que se avecinan. No espere a que otros lo superen; tome la iniciativa. Lidere el camino y no mire atrás. Su fuerza reside en tener la valentía de avanzar solo. Sus números son 3, 18, 20, 27, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, edificante y flexible. Es cautivador y paciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no pierda de vista la realidad. Siéntase orgulloso de lo que sabe y puede hacer para mejorar su vida. Cambiar su forma de ganar o administrar el dinero parece prometedor, pero conlleva presión y ansiedad debido a la incertidumbre. Aguante; lo mejor está por venir. Confíe en sí mismo, y quienes encuentre seguirán su ejemplo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): trabaje discretamente entre bastidores, donde las interferencias son más fáciles de controlar, y se sorprenderá de lo que consigue. Construir una base sólida que le ofrezca tranquilidad y una vida personal feliz valdrá mucho más que el estrés que supone intentar mantener el ritmo o compararse con los demás. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede ser que anhele algo diferente, cambiar y dejar su destino al azar, pero antes analice a fondo las diferentes situaciones que pueda encontrar. Preste atención a su entorno y realice mejoras que alivien el estrés y le faciliten la vida. Evite las críticas y a quienes lo hacen sentir inadecuado. Elija la serenidad en lugar de la confusión. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque oportunidades, no batallas. Explore las posibilidades y busque nuevas maneras de utilizar sus habilidades, o perfeccione y actualice lo que puede ofrecer para adaptarse a los nuevos tiempos. Amplíe su conciencia y rodéese de personas y posesiones que aporten vibraciones positivas a su entorno. Protéjase de heridas, lesiones y problemas de salud. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la estética influirá en cómo se siente y en lo que puede hacer para mejorar su vida. Ya sea que quiera hacer cambios físicos en su apariencia o en su entorno, es el momento adecuado y el resultado le levantará la moral. Dedique tiempo a sus seres queridos y haga planes que lo entusiasmen. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aclare las cosas, resuelva sus diferencias y alivie el estrés que generan los desacuerdos, la desinformación y las situaciones emotivas. Apéguese a los hechos y asegúrese de compartir la verdad con quienes exageran las situaciones. El cambio positivo comienza con la honestidad, la confianza y el compromiso. Hable con el corazón y no se arrepentirá. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): motívese y haga que las cosas sucedan. No se quede atrás cuando hay tanto que puede hacer para avanzar. Entre en acción, haga su parte y llegará a la cima. Deje que su encanto lo guíe y que su pasión aflore. Involúcrese y marque la diferencia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta sus pensamientos y sentimientos y acérquese a quienes tienen inquietudes similares. Busque plataformas para expresar sus quejas y esfuércese por mantener la calma e informarse, independientemente de quienes se opongan a sus convicciones. Una sonrisa y una actitud positiva le ayudarán a ganar impulso y lograr excelentes resultados. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si es demasiado combativo en su enfoque las conversaciones se descontrolarán. Elija sus batallas con sabiduría y canalice su energía de forma adecuada. Hoy se trata de aprender, investigar y descubrir, en lugar de sermonear e imponer su voluntad a los demás. Tome el camino correcto y promueva un cambio positivo y su propia superación personal. La actividad física aliviará el estrés interno. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concentre su atención en el dinero, en la salud, en verse bien y en dar lo mejor de sí mismo. Planifique estratégicamente su día y optimice su tiempo para que se adapte a sus objetivos. Considere las inversiones desde una perspectiva práctica que le ayude a distanciarse para no tomar decisiones emocionales en lugar de prácticas. Reconozca los problemas domésticos antes de que se conviertan en situaciones irreversibles. Proteja su patrimonio. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): presiónese para adaptarse a los cambios que ocurren a su alrededor y seguir adelante. Identifique aquello que lo motiva e intente incorporar una actitud apasionada a su rutina diaria. Inicie en su hogar un cambio que lo lleve a una mayor comodidad, conveniencia y mejor relación con sus seres queridos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones saldrán a la superficie, y expresarlas le ayudará a rectificar cualquier problema que esté frenando su progreso o dañando la relación con sus seres queridos. La capacidad de ceder y superar los momentos difíciles fortalecerá su carácter y le ayudará a ganarse el respeto. Cumpla sus promesas. Las acciones hablan más que las palabras. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.