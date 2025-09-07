Horóscopo de hoy: día sábado 06 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Idris Elba, 53; Rosie Perez, 61; Jane Curtin, 78; Swoosie Kurtz, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año piénselo dos veces antes de dar un paso. La espontaneidad traerá problemas, y creer lo que escucha le dará falsas esperanzas. Vaya directamente a la fuente, recopile los hechos y establezca las bases que sustentarán lo que quiere construir sin comprometer su integridad. Confíe en sus fortalezas y habilidades para llegar a la meta. Dependa menos de los demás y confíe y crea en sí mismo. Sus números son 6, 14, 19, 27, 38, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es culto, franco y atento. Es diferente y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): controlar sus gastos es crucial para administrar sus finanzas. Será necesaria la practicidad, junto con una investigación exhaustiva de cualquier cambio que desee realizar en su rutina. Sea considerado al intentar convencer a alguien cercano para que acepte sus planes. Encontrará menos resistencia con una actitud positiva y práctica. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): esté dispuesto a adaptarse a los demás si eso le ayuda a acercarse a sus objetivos. Planifique e implemente cambios que no sean emocionalmente imprácticos. Comparta sus sentimientos solo con aquellas personas en quienes confíe para guardar un secreto o que puedan ayudarle a resolver sus diferencias. Evite malas decisiones en cuanto a salud, dieta y actividad. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): planifique con cuidado. Elegir bien el momento lo es todo cuando se trata de probar nuevas experiencias y conocer gente nueva. Un cambio de aires puede ser emocionante, pero no se deje llevar por las exageraciones que escucha antes de tener la oportunidad de probarlo y verificar los hechos. Las mejoras físicas y explorar lo que tiene disponible lo animarán a ser mejor. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): amplíe su mundo; participe en eventos que le permitan conocer a alguien o algo que pueda incorporar a su vida. Es hora de conectar y descubrir sus opciones. Un cambio en su espacio tendrá en su vida una influencia más significativa de lo que creía posible. Evite el comportamiento indulgente y a las personas deshonestas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): entre en acción. Elija ocuparse de los asuntos en lugar de quedarse al margen. Viva y respire lo que quiere lograr. Tenga en cuenta lo que es práctico, pero no tema ser diferente y hacer las cosas a su manera. Interésese por las mejoras físicas que lo animen a sentirse seguro y listo para liderar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): para poner en marcha lo que desea necesitará paciencia, libertad y ganas. No limite su imaginación, pero reconozca lo que es posible y lo que no. Tantee las aguas, sea meticuloso al asociarse y en la forma de hacer las cosas, y progresará. Observe y conserve lo que mejor le funciona. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de despegar realice el trabajo preliminar. No es momento de lanzarse a situaciones sin preparación. Aprender un nuevo proceso, iniciar cambios y sentirse seguro con las decisiones que tome le dará tranquilidad. Los eventos sociales le ofrecerán información sobre pasatiempos recreativos que lo motivarán a cuidarse mejor y le presentarán nuevas amistades. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de cambiar de rumbo y pasar a pasatiempos más entretenidos concéntrese en lo que necesita lograr y ocúpese de los asuntos pendientes. Considere asistir a eventos o reuniones que le permitan descubrir nuevas posibilidades o alianzas. El cambio tiene un precio, pero también le brinda experiencia que le ayudará a moldear su futuro. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga ejercicio; ponga a prueba su fuerza y modifique su estilo de vida para cuidarse mejor. No haga cambios bajo presión ni trate con personas que intenten presionarlo para ir en una dirección que les conviene a ellos más que a usted. Controle su situación en lugar de ceder para complacer a los demás. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): invierta tiempo y dinero en sí mismo y en lo que más le gusta hacer. No se deje engañar por ofertas poco prácticas. Actúe solo cuando sea el momento oportuno y base en sus necesidades los cambios que acepte. La oportunidad es suya para descubrirla, así que no permita que nadie más tome el control de lo que sucede. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga en su hogar cambios que se adapten a su estilo de vida. Un gimnasio en casa, un centro de entretenimiento o una cocina renovada para ampliar sus habilidades culinarias le darán el impulso que necesita para empezar el día con energía. Asegúrese de administrar con prudencia su presupuesto para evitar el estrés financiero. Hable de sus planes y construya mejores relaciones personales y profesionales. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepárese para un cambio de planes que le cambiará la vida. Revise sus opciones y tome decisiones que reduzcan el estrés. Los eventos sociales que lo distraigan de sus preocupaciones le ayudarán a ver con perspectiva qué es necesario y qué no. Dirija su energía hacia algo que lo desafíe físicamente y lo anime a tomar decisiones inteligentes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.