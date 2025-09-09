Horóscopo de hoy: día martes 09 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Williams, 45; Eric Stonestreet, 54; Adam Sandler, 59; Hugh Grant, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tome el control y haga que las cosas sucedan. Si anhela un cambio o mayor seguridad, depende de usted poner un plan sobre la mesa y promover lo que quiere lograr. Esperar a que las cosas le lleguen lo conducirá a la decepción, pero esforzarse, crear redes de contactos y promocionar sus ideas, habilidades y perspectiva sobre cómo se desarrollan las cosas lo conectará con personas que pueden ayudarle a hacer realidad sus sueños. Sus números son 8, 13, 17, 24, 31, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, extrovertido y generoso. Es creativo y posesivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su imaginación, pero guarde su dinero en un lugar seguro. Es probable que acabe pagando por algo demasiado caro o innecesario. Su tiempo, dinero y esfuerzo florecerán si los dedica a su salud, a su estado físico y a su bienestar emocional. Un estado mental positivo lo animará a sentirse bien consigo mismo sin gastar de más ni caer en excesos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): su hogar es su refugio, así que no permita que nadie lo moleste ni lo distraiga de aquello que le brinda felicidad. Defina con quién quiere pasar tiempo y qué quiere lograr, y comprenderá cómo hacerlo realidad. Su perspectiva sobre el equilibrio entre trabajo y ocio puede generar un cambio positivo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adapte su entorno a sus necesidades. Busque la opinión, la experiencia y la ayuda práctica de personas de confianza. El impacto emocional de las reformas en el hogar le brindará tranquilidad con respecto a lo que realmente importa. Implemente un cambio de horarios que se adapte a su presupuesto, alivie el estrés y haga su vida más llevadera. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se apunte a nada que exceda su presupuesto o que le exija energía o tiempo. Una actitud razonable le ayudará a mantener las cosas en perspectiva y a detener a cualquiera que le pida demasiado. Protéjase de los estafadores y de quienes hacen afirmaciones falsas u ofrecen ideas que parecen demasiado buenas para ser verdad. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la información fluyendo y esté al tanto de lo que está de moda y lo que no. Saber jugar limpio e inteligentemente le ayudará a encontrar el camino hacia cambios positivos y conexiones. Un enfoque enérgico en todo lo que haga atraerá interés y posibles asociaciones que pueden tener un impacto positivo en el resultado. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): extienda su alcance comunicándose con expertos y ampliando su campo de acción y planes a largo plazo. Cuando una puerta se cierre, no dude en abrir otra y avanzar con confianza y valentía. Reconozca su valor y no dude en tomar el control e iniciar lo que desea, incluso si eso significa avanzar solo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): céntrese en lo significativo y use su energía de forma innovadora. Llevarse bien con quienes viven o trabajan con usted es esencial si quiere generar un cambio y comprender qué motiva a los demás. Su atención al detalle marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Conozca a su público y adapte su mensaje a él. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la disciplina será su salvación. Analice qué es vital para alcanzar sus metas y actúe en consecuencia. Aprenda sobre la marcha, amplíe su círculo y sus objetivos, y utilice su capacidad de expresar lo que necesita de los colaboradores para lograr sus objetivos. Saber lo que puede hacer y mostrar sus habilidades con confianza atraerá comentarios positivos y apoyo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de estilo de vida le dará la oportunidad de redescubrir lo que quiere de la vida. Diseñe su futuro entrelazando sus sueños con la realidad para crear un plan que se adapte a sus necesidades. Permita que sus emociones lo guíen y que su capacidad física lo haga llegar a su destino. Convierta sus aspiraciones en algo tangible. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense antes de dar un paso. No permita que las influencias externas lo lleven por el camino equivocado. Cíñase a sus planes y presupuesto, y muestre disciplina cuando se enfrente a la tentación o a la presión de quienes intentan darlo por sentado. La oportunidad está a su alcance, pero depende de usted descubrirla y aprovecharla. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise su situación financiera e implemente un plan que le ayude a hacer crecer su dinero. Invertir en mejoras en el hogar que reduzcan sus gastos generales o mudarse a un lugar más asequible o conveniente es lo mejor para usted. Dedique más tiempo y esfuerzo a los contratos personales o profesionales y a mejorar sus relaciones. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a los cambios que ocurren a su alrededor y prepárese para contrarrestar cualquier cosa que pueda perjudicar su bienestar físico, emocional o financiero. Gastar de más o pagar por los errores de otros para impresionar a alguien más le causará pérdidas. Busque oportunidades que amplíen su mente, sus intereses y sus posibilidades de progresar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.